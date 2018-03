Von Claus Weber

Sandhausen. Wenn das kein gutes Omen für das Heimspiel des SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr, Sky) gegen den VfL Bochum ist: Als Dag Heydecker vor zehn Jahren als Marketingchef bei Mainz 05 anfing, tippte der gelernte Sportjournalist am ersten Arbeitstag auf einen 2:1-Sieg seines neuen Arbeitgebers - und räumte prompt den vereinsinternen Jackpot ab. Am Freitag sagte der gebürtige Darmstädter, der beim Fußball-Zweitligisten als neuer Geschäftsführer für die Bereiche Marketing und Vertrieb vorgestellt wurde, einen Sandhäuser 2:0-Sieg gegen den Ruhrpott-Klub voraus.

Ob Heydecker am Hardtwald ein genauso glückliches Händchen hat wie in den letzten zehn Jahren in Mainz?

Jürgen Machmeier ist davon überzeugt. Der Präsident des SV Sandhausen bezeichnete Heydeckers Verpflichtung als "Quantensprung in der Entwicklung unseres Vereins". Für den 57-jährigen Marketingprofi wurde eigens ein weiterer Geschäftsführerposten installiert. Für den Sport bleibt weiterhin Otmar Schork verantwortlich, für die Finanzen und die Organisation kam schon im Juli vergangenen Jahres Volker Piegsa an den Hardtwald. "Schon damals war klar, dass wir noch einen Mann fürs Marketing brauchen", sagte Machmeier, "und als die Tür zu Dag Heydecker aufging, haben wir diese Chance genutzt. Das ist ein Mann aus der ersten Liga."

Heydecker gab für die Rückkehr in seine alte Wahlheimat sogar den Posten bei Mainz 05 auf. "Was hier in Sandhausen geleistet wird, gehört für mich als bisher Außenstehender zu den größeren Sensationen im deutschen Profifußball", sagte er, "das war auch ein Grund für mich, nach Sandhausen zu wechseln."

Heydecker ist in der Region kein Unbekannter. Er war von 1998 bis 2005 Marketingleiter des Eishockey-Erstligisten Adler Mannheim und von 2001 bis 2005 in Doppelfunktion auch Geschäftsführer des damaligen Regionalligisten TSG Hoffenheim. Von 2005 bis 2008 leitete er das Marketing der gerade errichteten SAP Arena in Mannheim, ehe er zum FSV Mainz 05 wechselte.

Jetzt kehrt der vierfache Familienvater zurück, wird künftig wieder in Walldorf wohnen, fängt am 3. April in Sandhausen an. Seine neue Arbeitsstelle erinnere ihn an Mainz. Auch dort sei aus wenig viel gemacht worden. "Beim SVS ist immer etwas in Bewegung", sagte er, "ich freue mich auf eine spannende Zeit."

Heydecker soll sich auch ums Sponsoring, Merchandising, Ticketing, E-Commerce und die Fanarbeit kümmern. Eines seiner vordringlichen Ziele ist es, mehr Zuschauer ins Stadion zu locken. Am Freitag fing er gleich mit der Werbung an. Wenn Köln und der Hamburger SV aus der Bundesliga dazukommen, sagte er, wird die Zweite Liga im kommenden Jahr toll besetzt sein.