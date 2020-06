Von Claus Weber

Sandhausen. Auch am gestrigen Mittwoch sah man Uwe Koschinat noch die Erleichterung an. Gut gelaunt beantwortete der Trainer des SV Sandhausen die Fragen der Journalisten, die per Video-Konferenz in den Presseraum des Hardtwaldstadions zugeschaltet waren. Die Freude ist begründet, denn die Englische Woche hätte für den Kurpfälzer Fußball-Zweitligisten kaum besser laufen können. Beim torlosen Remis gegen Regensburg stand erstmals seit über einem halben Jahr die Null, beim 1:0 im Kampfspiel in Wiesbaden stimmte das Ergebnis, beim hochverdienten 3:1 gegen Bundesliga-Absteiger Hannover 96 auch das Erlebnis.

Sieben Punkte in drei Spielen haben die Situation entspannt. "Wir haben uns aus einer schwierigen in eine deutlich verbesserte Lage gebracht", sagte Koschinat. Das ist untertrieben. Nach dem Re-Start und dem 1:3 in Aue schienen (wieder mal) die Tage in der Zweiten Liga gezählt zu sein: Nur zwei Punkte aus sieben Spielen, der Kapitän gesperrt, der zweite Stürmer angeschlagen, das Restprogramm happig.

Und jetzt: Mit einem weiteren Sieg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth könnten die Sandhäuser ihr Konto auf 39 Punkte ausbauen – das wäre schon fast der Klassenverbleib. "Wir haben es nun selbst in der Hand", sagte Koschinat, "und wir müssen nicht mehr auf die anderen Plätze schauen."

Zumal die Mannschaft durch ihre Serie und die Art und Weise, wie sie zustande kam, wieder selbstbewusster als im düsteren Februar (vier Niederlagen in vier Spielen) auftritt. "Man hat gegen Hannover gesehen, wie viel das ausmacht", sagte Koschinat, "die Mannschaft war zuletzt sehr, sehr stabil und hatte nach der langen Durststrecke die nervliche Kontrolle."

Allerdings: Noch sind die Kurpfälzer vier Zähler von der 40-Punkte-Marke weg, die in aller Regel reicht, um in der Liga zu bleiben. "Wir haben ein schweres Restprogramm", sagte Koschinat, "wir müssen so weitermachen wie zuletzt."

In den letzten vier Saisonpartien treffen die Sandhäuser auf das Top-Trio Bielefeld, Stuttgart und den HSV. Am vorletzten Spieltag kommt noch Schlusslicht Dresden nach einem wahren Spiele-Marathon an den Hardtwald.

Deshalb soll schon morgen Abend in Fürth der vorentscheidende Schritt auf dem Weg in die neunte Zweitliga-Saison gelingen. Die Franken stehen auf dem starken siebten Tabellenplatz, sind nach der Corona-Pause aber mit zwei Remis gegen den HSV (2:2) und Darmstadt (1:1) sowie dem 0:2 gegen Osnabrück noch nicht richtig in Tritt gekommen. Das Hinspiel war eine der dramatischsten Saisonpartien: Sandhausen gewann nach zweimaligem Rückstand durch ein Tor von Aziz Bouhaddouz in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Ob der zweitbeste Torjäger endlich wieder von Beginn an spielen kann, wird sich erst heute im Abschlusstraining herausstellen. Nachdem die Schmerzen, die von der Achillessehne ausstrahlen, trotz aller Maßnahmen nicht besser wurden, hat der 33-jährige Stoßstürmer zuletzt nur Individualtraining absolviert.

Fehlen werden Robin Scheu, der wegen der fünften Gelben Karte aussetzen muss, sowie Besar Halimi, der sich gegen Hannover eine Muskelverletzung zugezogen hat. Koschinat hofft, dass der rührige Kosovare nicht den Rest der Runde ausfällt, in Fürth wird er aber nicht dabei sein können.

Dafür kehrt Emanuel Taffertshofer nach verbüßter Gelb-Sperre ins Aufgebot und vermutlich auch auf den Platz zurück. "Er hätte es verdient", sagte Koschinat, der die Ballsicherheit und das gute Verständnis mit Teamkollege Dennis Linsmayer als "Taffis" große Stärken anführt. Für Robin Scheu könnte Marlon Frey vom etwas defensiveren ins offensive Mittelfeld aufrücken.

Oder aber der Trainer setzt im Sportpark Ronhof auf die Offensivspieler Philip Türpitz, Mario Engels oder Enrique Pena Zauner.

Hinten will er es bei der Fünfer-Kette und der zusätzlichen Absicherung durch Tim Kister belassen. "Er hat große Stabilität in die Abwehr gebracht", lobte der Coach, "und er ist auch bei Standards gefährlich." Gerade jetzt, wo Leart Paqarada als Kunstschütze zu Hochform aufläuft. Gegen Hannover waren es vor allem seine Ecken und Freistöße, die Gefahr brachten.

Für eine verstärkte Sandhäuser Abwehr spricht auch die Sturmstärke der Franken. Mit Branimir Hrgota (9 Tore), Havard Nielsen (7) und Daniel Keita-Ruel (6) haben die Fürther drei gefährliche Schützen. "Da haben sie sehr großes Potenzial", warnt Koschinat vor einer "gut strukturierten Mannschaft, die jedem Gegner ihr Spiel aufzwingen kann".

Sandhausens fünftes Geisterspiel wird nur bei Sky zu sehen sein. Allerdings überträgt auch wieder der Hardtwald-Hörfunk live. Die Reportage beginnt gegen 18:20 Uhr. Alle Infos dazu unter der Vereins-Homepage www.svs1916.de.

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Kister, Zhirov, Paqarada – Linsmayer, Taffertshofer – Frey, Biada – Behrens.