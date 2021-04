Kevin Behrens (Nr.16, SV Sandhausen) erzielt das 1:0 per Elfmeter beim Spiel in der 2. Bundesliga, SV Sandhausen - Würzburger Kickers. Foto: PIX-Sportfotos/Lukas Adler

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Alois Schwartz pflegte zu sagen: "In der Zweiten Liga sind die Unterschiede kleiner als das Schwarze unterm Fingernagel." Beim Kellerduell zwischen Sandhausen und Würzburg wurde der Ex-Trainer bestätigt, auch wenn sich der Ort der Entscheidung Arm aufwärts befand. Der Schuss des Sandhäuser Stürmers Kevin Behrens ging an die Schulter des Würzburgers Frank Ronstadt. Die Zeitlupe bewies es zweifelsfrei. Schiedsrichter Benjamin Cortus wollte dagegen den Oberarm des Abwehrspielers gesehen haben und gab einen Strafstoß für die Hausherren.

Behrens verwandelte zum Tor des Tages (45.). Mit dem 1:0-Sieg bleiben die Chancen des SV Sandhausen auf den Klassenerhalt und eine zehnte Saison in der Zweiten Liga intakt.

Der Elfmeter war umstritten. Der Sieg aber verdient. Die Gastgeber hatten die zahlreicheren Chancen. Sie gaben, von der Schlussphase abgesehen, den Takt vor. Sie waren in dem erwartet mäßigen Spiel fußballerisch stärker.

Überschwänglicher Jubel ist nicht angebracht. Erleichterung schon. Würzburg war schwach, erwachte erst, als es zu spät war. Die Kickers sind – aktueller Stand – der schlechteste Zweitligist seit zehn Jahren. Zwei Tage vor dem Spiel vollzogen sie – noch ein Rekord – den dritten Trainerwechsel. "In meiner Karriere hat immer das Wir, nie das Ich im Vordergrund gestanden", kommentierte der gefeuerte Bernhard Trares. Es gibt nirgends mehr Selbstlosigkeit als im Profi-Fußball. Jetzt spekulieren die Fans. Kehrt Trares zum Waldhof zurück, wo er sich mit dem Drittliga-Aufstieg in Denkmal setzte, oder könnte er ein Kandidat beim SV Sandhausen werden?

Zumindest bis zum Saisonende haben dort Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits das Sagen. Sie machen ihre Sache gut. Schließlich hat Chef Jürgen Machmeier selbst gesagt, dass die Mannschaft "schwer in den Griff" zu bekommen sei.

Inzwischen stimmt die Moral. Die Nerven halten. "Ich habe keinen besonderen Druck verspürt", sagte Elfmeterschütze Behrens, der mit seinem neunten Saisontreffer den überlebenswichtigen Sieg sicherte. Der Ligazwerg ist erprobt im Abstiegskampf. 2017 machte man am vorletzten Spieltag mit einem 1:0 in Würzburg den Klassenerhalt klar.

Ein gutes Omen? Einiges spricht dafür. neben der Fähigkeit, entscheidende Spiele zu gewinnen. Durch "Kleppovits" wurde die Defensive stabilisiert. Es war das dritte Spiel des Duos ohne Gegentor, das sechste in dieser Runde.

Nach über fünf torlosen Stunden glückte endlich auch wieder ein eigener Treffer. Er entstand aus einer Standard-Situation – wie mehr als die Hälfte der 29 Saisontore. Doch wer will in der Not wählerisch sein?

Neun Profis mussten diesmal ersetzt werden. Denis Linsmayer und Ivan Paurevic haben sich mit Corona infiziert, Besar Halimi und Nikolas Nartey kehrten angeschlagen von Länderspielen zurück. Nartey hielt immerhin eine knappe Stunde durch. Auf der Bank saßen kurioserweise zwei Ersatz-Torhüter: Philipp Heerwagen und Benedikt Grawe.

Die nächsten Spiele haben es in sich. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Fürth, danach daheim gegen den Hamburger SV und anschließend in Kiel geht es gegen Aufstiegs-Anwärter. Dennis Diekmeier erblickt darin nicht unbedingt einen Nachteil. Der Kapitän ermuntert: "Gegen die Großen sahen wir eigentlich immer gut aus. Schwergetan haben wir uns gegen die unteren Mannschaften."

Da ist was dran. So wie die Kurpfälzer besetzt sind, gehören sie nicht ans Tabellenende. Wenn die "guten Jungs" (Machmeier) ihr Potenzial ausschöpfen, wird es ein Happy End geben.