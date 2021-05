Heidelberg. (RNZ) Der SV Sandhausen darf auch für die kommende Saison für die zweite Bundesliga planen. Die Kurpfälzer unterlagen zwar am 34. Spieltag beim Aufsteiger VfL Bochum mit 1:3 (0:1), da aber auch der VfL Osnabrück bei Erzgebirge Aue mit 1:2 unterlag, reichen die 34 Punkte der Kurpfälzer für den Erhalt von Rang 15.

Mittelfeldspieler Nikolas Nartey liegt nach dem Tor zum 1:0 für Bochum im Tor. Foto: dpa

Das Team von Trainer Gerhard Kleppinger war im Ruhrgebiet in der 16. Minute durch den Bochumer Pantovic mit 0:1 in Rückstand geraten. Kevin Behrens schaffte in der 60. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Anthony Losilla (78.) und der Ex-Hoffenheimer Robert Zulj (87.) erzielten die Tore für den VfL Bochum, der als Zweitliga-Meister mit 67 Punkten zusammen mit Greuther Fürth (Platz 2, 64 Punkte) direkt in die Bundesliga aufsteigt. Holstein Kiel trifft nach einer 2:3 Niederlage gegen den SV Darmstadt als Dritter der Zweiten Liga (62 Punkte) in der Relegation auf den 1. FC Köln.