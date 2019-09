Karlsruhes Manuel Stiefler ist im richtigen Moment zur Stelle und erzielt gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden das Siegtor in der Wildpark-Baustelle. Foto: vaf

Von Claus Weber

Karlsruhe. Ein ehemaliger Sandhäuser hat den Fußball-Zweitligisten aus der Kurpfalz gestern Abend ins Tal der Tränen gestürzt. Mit einem Sieg im nordbadischen Derby beim Karlsruher SC hätte der SV Sandhausen mit dem Hamburger SV an der Tabellenspitze der Zweiten Liga gleichziehen können. Doch Manuel Stiefler, der lange Jahre am Hardtwald ein Sympathieträger war, ehe er sich im Sommer letzten Jahres dem badischen Nachbarn anschloss, erzielte in der 57. Minute das Tor des Abends.

"Das ist super ärgerlich", seufzte Mikayil Kabaca, "dass wir in Unterzahl das Tor kassiert haben." Stiefler war zuvor mit Rurik Gislason zusammengestoßen. Während der Isländer minutenlang am Spielfeldrand behandelt und eine blutige Wunde an der Stirn getackert wurde, drückte Stiefler im Nachsetzen den Ball über die Linie.

"Das war wie beim Boxen. Die Runden vorher gingen an uns, aber in dieser Phase des Spiels haben die Karlsruher gemerkt, dass etwas geht und haben zugeschlagen", sagte Trainer Uwe Koschinat traurig, "diese Niederlage tut uns sehr, sehr weh."

Zumal Sandhausen bis dahin die bessere Mannschaft, spielerisch überlegen war und bessere und mehr Chancen hatte. "Bis zum 0:1 habe ich eine sehr starke Leistung gesehen", sagte Koschinat, "bis dahin hatte nichts darauf hingedeutet, dass wir hier verlieren können."

Für den zum VfB Stuttgart abgewanderten Spielmacher Philipp Förster hat der SVS kurz vor Toresschluss zwar Besar Halimi von Bröndby Kopenhagen verpflichtet. Doch gestern Abend kam der Nationalspieler aus dem Kosovo noch nicht zum Einsatz. Stattdessen berief Koschinat Philip Türpitz als hängende Spitze hinter die beiden Stürmer Rurik Gislason und Kevin Behrens und stellte ihm mit Emanuel Taffertshofer und Erik Zenga zwei offensive Mittelfeldspieler an die Seite.

Das Provisorium könnte zur Dauerlösung werden. "Bis zum Gegentor hat das gut geklappt", sagte Spielleiter Kabaca, "wir haben uns ja viele Chancen erarbeitet - aber wir müssen sie eben auch nutzen."

Türpitz war einer von vier Sandhäusern, die bei der Anfangsoffensive für ein frühes Gästetor hätte sorgen können. Doch ebenso wie der 28-Jährige vergaben Rurik Gislason (4.), Kevin Behrens (6.) und Aleksandr Zhirov (17.), dessen Kopfball der Ex-Sandhäuser Daniel Gordon von der Linie kratzte, gute Möglichkeiten.

Erst allmählich fanden die Karlsruher ins Spiel, waren dann aber brandgefährlich. Zweimal bewies Sandhausens neuer Torwart Martin Fraisl, warum er in der vergangenen Saison zum besten Schlussmann der ersten rumänischen Liga gekürt worden war. Er rettete durch Glanzparaden gegen Marvin Pourie (21.) und Philipp Hofmann (27.).

Auf der anderen Seite klärte KSC-Keeper Benjamin Uphoff in höchster Not per Fußabwehr gegen Erik Zenga (31.) - es war die beste Chance vor der Pause und hätte die Sandhäuser Führung sein müssen!

Doch statt Sandhausen jubelte der KSC. Ausgerechnet Manuel Stiefler, einer von vier ehemaligen Sandhäusern im Karlsruher Kader, sorgte im Nachbarschaftsduell für die Entscheidung. Das ist bemerkenswert. Zweimal hatte sich der Franke nach Kreuzbandrissen zurückgekämpft. Fast zwei Jahre hatte er deshalb pausieren müssen. Sein schönstes Tor für den SV Sandhausen erzielte im März 2018 mit der Hacke gegen Bochum. Es war das Tor des Monats in der ARD und das erste Mal, dass ein Sandhäuser diese Auszeichnung erhielt.

Der Treffer gestern war eher ein Stolpertor - aber den Karlsruher SC hat er nach zuletzt drei Niederlagen in Folge aus der Minikrise geführt und dem SVS den Sprung ganz nach oben verwehrt.

Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Carlson - Fröde - Stiefler (83. Grozurek), Wanitzek, Lorenz (88. Camoglu) - Hofmann (90.+1 Kobald), Pourie.

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Linsmayer - Taffertshofer (75. Biada), Zenga (64. Engels) - Türpitz (81. Bouhaddouz) - Behrens, Gislason.

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Tor: 1:0 Stiefler (57.)

Zuschauer: 13.517