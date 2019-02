Von Claus Weber

Sandhausen. Bitterkalt war’s gestern Nachmittag am Hardtwald. Der Wind pfiff und es nieselte. Einfach unangenehm und ungemütlich. Mit den gleichen Worten beschrieb Uwe Koschinat die Spielweise, mit der sein SV Sandhausen den lang ersehnten und immens wichtigen dritten Saisonsieg feiern durfte. Das 3:0 (0:0) über den VfL Bochum sei ein dreckiger Sieg gewesen, gab der Trainer zu. Kein Erfolg der Schönspielerei, sondern des Willens, der Leidenschaft und des Einsatzes.

Es sind genau jene Tugenden, die der Trainer von seiner Mannschaft im Abstiegskampf fordert. Und keiner verkörpere sie besser als Tim Knipping, der der überragende Spieler war, sich nicht nur in jeden Zweikampf warf, unzählige Bälle aus der Gefahrenzone köpfte, sondern mit seinem Treffer zum 1:0 (54.) auch noch den Sieg einläutete. "Das war der Dosenöffner", lobte Andrew Wooten, der mit dem 2:0 in der 75. Minute alles klar machte, ehe Fabian Schleusener in der Schlussminute sogar noch einen draufsetzte.

Hintergrund Stimmen Robin Dutt, Trainer des VfL Bochum: "Wir hatten den Gegner lange im Griff. Aber Sandhausen hat es sehr gut gemacht hat und so gespielt hat, wie man es im Abstiegskampf tun muss." Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir sind lange hinterher gelaufen und wenn wir 0:1 in Rückstand geraten, wird es schwierig. Das 3:0 [+] Lesen Sie mehr Stimmen Robin Dutt, Trainer des VfL Bochum: "Wir hatten den Gegner lange im Griff. Aber Sandhausen hat es sehr gut gemacht hat und so gespielt hat, wie man es im Abstiegskampf tun muss." Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir sind lange hinterher gelaufen und wenn wir 0:1 in Rückstand geraten, wird es schwierig. Das 3:0 sieht besser aus als wie es zustande kam. Von einer Wende zum Guten würde ich nicht reden, weil wir schon Ende letzten Jahres stabiler waren und dreimal nicht verloren haben." Hansi Krieg, Chef der Heidelberger Schiedsrichter: "Diesmal war die Chancen-Verwertung optimal. Sandhausen hat aufgrund der zweiten Halbzeit zu Recht gewonnen." Lothar Strehlau, KSC-Spion: "Sandhausen kann Abstiegskampf - das ist ein Vorteil." Ronny Zimmermann, DFB-Vize und Präsident des Badischen Fußball-Verbandes: "Im ersten Abschnitt hatte Bochum die besseren Möglichkeiten. Die Sandhäuser Tore fielen zum richtigen Zeitpunkt." Bernd Bechtel, Cheftrainer der B-Junioren und Jugendkoordinator: "Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Er geht in Ordnung, auch wenn wir vor der Pause Glück hatten." Tom Weilandt, Mittelfeldspieler des VfL Bochum: "Das ist so bitter. Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser." Manuel Riemann, ehemaliger Sandhäuser und derzeitiger Bochumer Torwart: "Wie ärgerlich. Das 1:0 entsteht aus einer Standardsituation, die noch nicht mal sehr gefährlich war. Doch ich war auf dem halben Weg nach draußen und Fehler werden in dieser Liga nun mal brutal bestraft." wob

[-] Weniger anzeigen

"Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sandhäuser Sieg völlig in Ordnung", musste Robin Dutt zugeben. Ziemlich geknickt saß der VfL-Trainer bei der Pressekonferenz auf dem Podium. Schließlich waren seine Bochumer vor der Pause die dominierende Mannschaft, hatten gute Chancen durch Lucas Hinterseer (12.), Sidney Sam (26., 45.) und Tom Weilandt (42.). "Wir haben lange Zeit das Spiel gemacht und den Gegner im Griff gehabt", seufzte Dutt. Was fehlte, war das Glück im Abschluss.

Sehr zur Freude von Jürgen Machmeier. "Wenn du unten stehst, brauchst du auch mal das Glück, dass beim Gegner nicht alles klappt", sagte der SVS-Präsident, "heute haben wir durch Mentalität und starkes Defensivverhalten ins Spiel gefunden." Die Sandhäuser haben sich jenes Glück erarbeitet, das ihnen zuletzt abhanden gekommen war.

Hintergrund "Das war wieder Sandhausen" Ein verloren geglaubtes Gefühl ist zurück. "Das war wieder Sandhausen", brachte Andrew Wooten die Stimmung nach dem dritten Saisonsieg auf den Punkt. Sandhausen, von dem die Großen am liebsten das Ortsschild im Rückspiegel sehen. Die Gallier der Zweiten Liga - "mannhaft und kriegerisch", wie Uwe Koschinat sein Team gerne hat. Auf einen [+] Lesen Sie mehr "Das war wieder Sandhausen" Ein verloren geglaubtes Gefühl ist zurück. "Das war wieder Sandhausen", brachte Andrew Wooten die Stimmung nach dem dritten Saisonsieg auf den Punkt. Sandhausen, von dem die Großen am liebsten das Ortsschild im Rückspiegel sehen. Die Gallier der Zweiten Liga - "mannhaft und kriegerisch", wie Uwe Koschinat sein Team gerne hat. Auf einen traf das besonders zu: Tim Knipping. Wie Usain Bolt sprintete Jürgen Machmeier nach dem Abpfiff auf den Rasen, um dem Matchwinner zu gratulieren. Der Chef war begeistert: "Wie sich Tim in jeden Ball geworfen hat, so stelle ich mir Abstiegskampf vor." Koschinat sprach von einer "fantastischen Leistung." Er verbeugte sich: "Dabei hingt Tims Karriere am seidenen Faden." Im Mai hatte der 26-jährige Abwehrspieler einen Schienbeinbruch erlitten. Es gab Komplikationen, sogar die Amputation des Beines drohte. Im November verzögerte ein Innenbandriss im anderen Knie das Comeback. Keine Sekunde habe er daran gedacht aufzugeben, wird der Kasselaner in der Hessisch-Niedersächsischen Zeitung zitiert. Am Sonntag waren Knipping weder Angst noch Unsicherheit anzumerken. "Solche Verletzungen gehören zum Beruf. Es passiert eben. Da muss man durch", sagt er. Es scheint, als ob Tim Knipping gestärkt aus der größten Krise seines Lebens heraus gegangen ist. "Ich freue mich für Tim. Denn ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man lange verletzt war", meint Kollege Andrew Wooten. Hinten wird wieder ganze Arbeit geleistet. Dazu trägt auch der prominenteste Neuzugang in der 102-jährige Geschichte des Vereins bei. Andrew Wooten: "Dennis mit seinen tausend Bundesligaspielen gibt der Abwehr enormen Halt." Es sind zwar "nur" 195 Erstliga-Einsätze, aber Dennis Diekmeier ist ein Gewinn. Er scheut keinen Zweikampf, muntert immer wieder auf, treibt an. Auf der Tribüne, unweit von Uwe Koschinats 79-jährigen Papa Wolfgang, freute sich Dana Diekmeier über die gelungene Heimspiel-Premiere ihres Mannes. "In Sandhausen geht es bodenständig und familiär zu. Das gefällt mir", sagt die Frau des 29-jährigen Profis, die seit gestern Hardy, dem Dachs, Konkurrenz macht. Dennis Diekmeier lacht: "Nachdem sich Dana als Glücksbringerin bewährt hat, müssen wir sie beim nächsten Mal wieder einfliegen lassen." (Von Wolfgang Brück)

[-] Weniger anzeigen

Nach einem Eckball von Rurik Gislason nickte Tim Knipping zum 1:0 ein. "Das war die entscheidende Situation", sagte Geschäftsführer Otmar Schork. Denn der Treffer wirkte wie eine Befreiung. "Danach hat sich das Spiel Stück für Stück auf die Sandhäuser Seite gedreht", meinte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.

Sehenswert war das 2:0. Andrew Wooten lupfte den Ball nach einem weiten Abschlag des fehlerlosen SVS-Torwarts Marcel Schuhen über dessen wieder einmal sehr weit vorgerückten Bochumer Kollegen Manuel Riemann in die Maschen. Jetzt lagen bei Bochum die Nerven blank und Mboussy Ganvoula ging Knipping an die Gurgel (85.). Nach dem Platzverweis für Bochums Joker war die Messe gelesen und Fabian Schleusener machte mit dem 3:0 in der 90. Minute noch was fürs Selbstvertrauen und fürs Torverhältnis, das am Ende ja den Ausschlag im Klassenkampf geben könnte.

Denn mit dem Heimsieg machten die Sandhäuser nicht mal Boden gut. Weil auch die direkten Konkurrenten Duisburg und Magdeburg gewannen, verharren sie auf dem Relegationsplatz.

Und doch war der Sieg so wichtig. "Mit dem Erfolg fällt einem alles leichter", sagte Uwe Koschinat, "wir hoffen, dass uns dieser Sieg jetzt pusht." Das wäre wichtig. Denn schon am Samstag (13 Uhr) beim Tabellendritten Union Berlin trifft der SV Sandhausen auf den nächsten Hochkaräter. Und mit Philipp Förster und Rurik Gislason, die gestern die jeweils fünfte Gelbe Karte sahen, fehlen dem Trainer zwei wichtige Stammspieler.

Immerhin hat Sandhausen endlich bewiesen, wie Abstiegskampf geht: Unangenehm, dreckig und ungemütlich.

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Knipping, Dieckmann (46. Paqarada) - Karl (83. Zhirov), Taffertshofer - Schleusener, Förster (77. Behrens), Gislason - Wooten.

Bochum: Riemann - Gyamerah (83. Celozzi), Hoogland, Fabian, Soares - Losilla, Tesche - Sam, Zoller (60. Sebastian Maier), Weilandt (60. Ganvoula), Hinterseer.

Schiedsrichter: Schröder (Hannover); Zuschauer: 5524; Tore: 1:0 Knipping (54.), 2:0 Wooten (75.), 3:0 Schleusener (90.); Rote Karte: Ganvoula (85. Tätlichkeit).