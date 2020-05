Von Claus Weber

Wiesbaden. Wie wichtig Dennis Diekmeier für den SV Sandhausen ist, hat er in der letzten Saison eindrucksvoll bewiesen. Nachdem der langjährige Profi des Hamburger SV in der Winterpause an den Hardtwald gewechselt war, übernahm er die Kapitänsbinde, war Antreiber, Ideengeber – und maßgeblich am sensationellen Saisonendspurt beteiligt, mit dem der SVS die Klasse hielt.

Nur mit dem Toreschießen wollte es auch in Sandhausen nicht klappen. Weder in seiner Profizeit in der Hansestadt noch am Hardtwald hat der 30-jährige Verteidiger je ins Schwarze getroffen. 287 Spiele lang. Am Dienstagabend ging die schwarze Serie – endlich – zu Ende.

Im Schicksalspiel beim SV Wehen Wiesbaden köpfte der Kapitän unmittelbar vor der Pause zum 0:1 ein. Jürgen Machmeier flippte auf der Tribüne beinahe aus. "Ja, Dennis, so geht’s", rief der SVS-Präsident durch seine Schutzmaske und applaudierte aufgeregt. Diekmeier konnte es selbst kaum fassen. "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich diesen Fluch jetzt endlich hinter mir habe und der Mannschaft helfen konnte", sagte er und versprach: "Nach der Corona-Zeit gebe ich einen aus."

Stimmen zum Spiel > Uwe Koschinat, Sandhäuser Trainer: "Ich bin sehr erleichtert. Aber zufrieden? Das Spiel war kein Augenschmaus, so ist halt Abstiegskampf. Wir hatten das Glück, kurz vor der Pause den Lucky Punch zu setzen." > Jürgen Machmeier, Sandhäuser Präsident: "Ich habe vor dem Spiel gesagt: Der Dennis schießt heute zwei Tore. Was soll ich sagen: Ich bin einfach richtig befreit." > Denis Linsmayer, SVS-Spieler: "Uns ist ein Riesen-Stein vom Herzen gefallen. Natürlich sind wir noch lange nicht am Ziel, aber nach der Negativserie war es ungemein wichtig, gegen einen direkten Konkurrenten zu gewinnen. Noch dazu auswärts. Das vergoldet das Ganze noch." > Volker Piegsa, SVS-Geschäftsführer: "Es stand viel auf dem Spiel, die Nerven haben mitgespielt. Wir haben das zweite Mal in Folge zu Null gespielt. Das ist ein guter Trend." > Martin Fraisl, SVS-Torwart: "Die Erleichterung ist riesig. Das war bis dato das wichtigste Spiel, der Druck war groß. Aber wir wissen, dass es noch ein weiter Weg ist, um sicher zu sein." > Rüdiger Rehm, Wiesbadener Trainer: "Das war ein verdienter Sieg für Sandhausen."

Durch den Sieg im Kellerduell ist der SV Sandhausen – zumindest für eine Nacht – auf den 13. Platz geklettert und hat einen direkten Konkurrenten im Klassenkampf distanziert. Der Vorsprung auf den Tabellen-Sechzehnten Wehen Wiesbaden ist wieder auf fünf Punkte angewachsen. Für Sandhausen war‘s der erste Erfolg nach acht sieglosen Spielen. Den letzten Dreier gab’s Ende Januar mit dem 3:1 in Osnabrück. Das ist fast vier Monate her, die Erleichterung riesengroß. "Dieser Sieg war brutal wichtig", strahlte Machmeier.

Uwe Koschinat hatte sein Team gegenüber dem 0:0 gegen Regensburg vier Tage zuvor nur auf einer Position verändert: Eben Dennis Diekmeier kehrte – nach abgebüßter Rotsperre – zurück. Für ihn musste Philipp Klingmann weichen, dem Koschinat tags zuvor noch mehr Torgefahr als Diekmeier bescheinigt hatte. Und nun diese Antwort!

Bis zur Führung spielte Sandhausen nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Julius Biada vergab die ersten Möglichkeiten (4. und 14.). Emanuel Taffertshofer kam gegen Torwart Heinz Lindner einen Schritt zu spät (23.). Auf der Gegenseite vergab Törles Knöll zwei Chancen: Einmal verhinderte Tim Kister Schlimmeres, einmal säbelte der Wiesbader freistehend über den Ball.

Sandhausen kam mit Schwung aus der Kabine, hätte fast durch Denis Linsmayer erhöht, dessen Schuss geblockt wurde (47.). Dann allerdings drückten die Hausherren auf den Ausgleich und kamen ihm durch Ajani (62.) und Schwede (68.) gefährlich nahe.

Die Schlussphase gehörte wieder Sandhausen – vor allem, nachdem Wiesbadens Schwede Gelb-Rot gesehen hatte (79.). Doch weder Julius Biada (79. und 90.+6.) noch Aziz Bouhaddouz (89.) konnten den Deckel draufmachen. "Aufgrund dieser Chancen hätte das Spiel 4:0 für uns ausgehen können", sagte Machmeier, "es wäre jammerschade gewesen, wenn sich die Jungs heute nicht belohnt hätten."

Schon am Samstag geht’s für den SVS weiter. Dann kommt Hannover 96 mit Ex-Trainer Kenan Kocak an den Hardtwald.

Wiesbaden: Linder – Mockenhaupt, Dams, Röcker (75. Titsch-Rivero) – Lorch, Chato, Schwede – Knöll (57. Tietz), Kyerey (57. Ajani), Dittgen (84. Kuhn) – Schäffler.

Sandhausen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Kister, Zhirov, Paqarada – Taffertshofer, Linsmayer (90. Paurevic) – Biada – Scheu (55. Klingmann/80. Bouhaddouz), Behrens.

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen); Tor: 0:1 Diekmeier (45.+1); Gelb-Rot: Schwede (79. Wiederholtes Foulspiel).

Update: Dienstag, 26. Mai 2020, 21.41 Uhr

Wiesbaden. (dpa) Dennis Diekmeier hat dem SV Sandhausen mit seinem ersten Profi-Tor im 288. Spiel drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert und die Abstiegssorgen des SV Wehen Wiesbaden vergrößert. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler traf am Dienstag in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:0 (1:0) für die Gäste, die sich mit 33 Punkten auf den 13. Tabellenplatz vorschoben. Der Aufsteiger aus Hessen, der die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Tobias Schwede (79.) in Unterzahl beendete, bleibt mit 28 Zählern Vorletzter.

Beide Teams fanden nur langsam ins Spiel. Für den ersten Aufreger sorgte Wehens Offensivmann Törless Knöll (23. Minute), als er mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an SVS-Torwart Martin Fraisl scheiterte. Die Gäste wurden erst kurz vor der Pause erstmals gefährlich. Einen Freistoß von Leart Paqarada (44.) lenkte Wiesbadens Keeper Heinz Lindner um den Pfosten.

Kurz darauf lag der Ball dann aber doch im Tor der Hessen. Im Anschluss an eine Ecke nutzte Diekmeier eine kurze Verwirrung in der Abwehr der Hausherren und traf per Kopf. "Ich bin natürlich sehr glücklich. Endlich ist der Fluch vorbei", sagte Diekmeier. Nach dem Wechsel bemühte sich Wehen Wiesbaden um den Ausgleich, doch im Abschluss fehlte die nötige Präzision. In der Schlussphase boten sich Sandhausen noch einige Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben.