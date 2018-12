Von Claus Weber

Sandhausen. Denis Linsmayer redete sich in Rage. Der Kapitän des SV Sandhausen ließ nach dem 2:2 (2:1) gegen Jahn Regensburg Dampf ab. "So funktioniert es einfach nicht", sagte der Mittelfeldspieler, "wir betreiben in jedem Spiel einen Riesenaufwand und dem Gegner reicht es, an einem schlechten Tag mit zwei guten Aktionen einen Punkt zu entführen." Was Linsmayer so in Wallung brachte, war das späte Gegentor der Mittelbayern in der 94. Minute. Linsmayer: "Das fühlte sich an wie ein Schlag ins Gesicht!"

Sekunden fehlten den Kurpfälzern - wieder einmal - zum Sieg, mit dem sie zum Abschluss der Vorrunde auf einen Nichtabstiegsplatz hätten klettern können. Als die Zuschauer schon ihre Sachen zusammenpackten, sorgte Saris Adamyan mit seinem zweiten Treffer für Entsetzen und Ratlosigkeit am Hardtwald. Sandhausen rückte nur um einen Rang, auf den Relegationsplatz, vor, könnte theoretisch morgen Abend von Magdeburg aber wieder überholt werden.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Achim Beierlorzer, Trainer von Jahn Regensburg: "Sandhausen war bissig und aggressiv. Das Unentschieden war extrem glücklich für uns, der Punkt nicht verdient." > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Über den couragierten Auftritt bin ich happy. Erfahrene Spieler wie Markus Karl haben Verantwortung [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Achim Beierlorzer, Trainer von Jahn Regensburg: "Sandhausen war bissig und aggressiv. Das Unentschieden war extrem glücklich für uns, der Punkt nicht verdient." > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Über den couragierten Auftritt bin ich happy. Erfahrene Spieler wie Markus Karl haben Verantwortung übernommen, junge Spieler wie Jesper Verlaat machen von Spiel zu Spiel Fortschritte." > Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident: "Regensburg schießt zweimal aufs Tor und macht zwei Tore. Sandhausen hat das Spiel klar beherrscht und hätte den Sieg verdient gehabt." > Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Was haben wir verbrochen, dass wir derart viel Pech haben. Zwei Tore müssten reichen, um zu gewinnen, aber wir bekommen zu viele einfache Gegentore." > Otmar Schork, Sportchef: "Die Situation ist nicht mit der in der Saison 2012/13 zu vergleichen. Diesmal stimmen die Rahmenbedingungen nicht, vor allem haben wir jetzt eine absolut konkurrenzfähige Mannschaft." > Erich Balles, Ehrenpräsident: "Wie schade. Abstieg? Dieses Wort habe ich noch nie in den Mund genommen und werde es auch diesmal nicht tun." > Denis Linsmayer, Kapitän: "Bei einem 2:1-Vorsprung muss man auch mal einen Ball halten, festmachen, notfalls zur Eckfahne laufen. Wir wollen dagegen das 3:1 schießen. Das ist einfach nur naiv." wob

"Das war das i-Tüpfelchen auf eine verkorkste Vorrunde", stöhnte Geschäftsführer Otmar Schork und drückte aus, was alle 4437 Zuschauer dachten: "In diesem Spiel hätte es nur einen Sieger geben dürfen, nämlich den SV Sandhausen."

Die Partie spielte sich meist in der Hälfte der Regensburger ab. Die Statistiker notierten zehn zu drei Chancen für die Badener. Selbst Regensburgs Trainer Achim Beierlorzer musste zugeben: "Wir haben heute extrem glücklich einen Punkt mitgenommen, den wir eigentlich nicht verdient hatten."

Es war ein arg schwacher Trost. Auch für Jürgen Machmeier. "Die schießen zweimal aufs Tor und machen zwei Treffer", stöhnte der Präsident, "das geht jetzt schon seit Wochen so."

Auch in Fürth, Darmstadt und St. Pauli kassierten die Sandhäuser späte Gegentore. Auch im letzten Heimspiel gegen Heidenheim brachten sie eine Führung nicht über die Zeit. "Jede Woche lobt uns der Gegner, wie gut wir waren", sagte Denis Linsmayer, "aber wir müssen endlich unsere Naivität ablegen." Der Kapitän sprach Tacheles. Es komme nicht von ungefähr, dass die Mannschaft da stehe, wo sie stehe, sagte "Linsi". Denn sie schaffe es offenbar nicht, auch mal 95 Minuten hoch konzentriert zu sein.

Dabei waren die Sandhäuser so nah am Sieg. Adamyan hatte Regensburg zwar in der 16. Minute durch einen Sonntagsschuss ins lange Eck in Führung gebracht, doch danach sah man von den Bayern fast nichts mehr. Sandhausen drückte gewaltig, schnürte den Jahn in dessen Hälfte ein und kreierte viele Chancen.

Dem Ausgleich in der 20. Minute ging eine herrliche Flanke des starken Leart Paqarada direkt auf den Kopf von Andrew Wooten voraus. Der machte sich lang und drückte ein. Nachdem Linsmayer (22.), Schleusener (23.) und Paqarada (36.) mit weiteren Möglichkeiten gescheitert waren, fasste sich Philipp Förster ein Herz und zog aus 25 Metern ab - ein herrlicher Treffer zum 2:1 kurz vor dem Pausenpfiff.

Sandhausen war dem 3:1 danach viel näher als Regensburg dem Ausgleich. Und doch fiel das 2:2 in der 94. Minute. Bitter: Der lange Markus Karl, der in der Mitte für Ordnung gesorgt hatte, war erst wenige Minuten zuvor verletzt vom Platz gehumpelt, da verloren die Sandhäuser ein Kopfballduell. Adamyan sprang mit Karateschritt dazwischen - 2:2!

Uwe Koschinat war der Einzige, der trotz großer Enttäuschung auch über die positiven Erkenntnisse redete. "Das Allerwichtigste muss jetzt sein, dass wir uns nicht am Ergebnis, sondern an der Leistung orientieren", sagte der Trainer, und mit der könne Sandhausen in der Zweiten Liga bestehen. "Dass wir in unserer Lage so viel Mut auf den Platz gebracht haben, das hat mir imponiert", sagte er, "ich habe eine total willige und unheimlich geschlossene Truppe gesehen. Deshalb ist mir nicht bange."

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Karl (80. Seegert), Verlaat, Schirow, Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer - Förster (90. Zenga) - Wooten (77. Gislason), Schleusener.

Regensburg: Pentke - Saller, Palionis (76. Thalhammer), Sörensen, Nandzik - Geipl, Fein (46. Lais) - George, Adamyan - Grüttner, Al Ghaddioui (60. Stolze).

Schiedsrichter: Kampka (Mainz); Zuschauer: 4437; Tore: 0:1 Adamyan (16.), 1:1 Wooten (20.), 2:1 Förster (45.), 2:2 Adamyan (90.+4).