Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Könnte sich Uwe Koschinat einen Spieler schnitzen, möglicherweise würde Manuel Riemann dabei entstehen. Der frühere Torwart des SV Sandhausen, der am Samstag (13 Uhr/Sky) mit dem VfL Bochum an den Hardtwald zurückkehrt, entspricht der Vorstellung des Trainers vom meinungsfreudigen, unangepassten Profi. Seinen letzten spektakulären Auftritt hatte er vor vier Wochen.

Nach dem 3:3 gegen Wehen, bei dem die Bochumer in der Halbzeit 0:3 zurück lagen, verriet er Journalisten, dass er und Kollege Anthony Losilla in der Pause neue taktische Anweisungen gegeben hätten. Einen Tag später reagierte auch der VfL Bochum. Trainer Robin Dutt wurde entlassen. Riemann erhielt eine Strafe, weil er Interna ausgeplaudert hatte.

Schon während der zwei Jahre in Sandhausen von 2013 bis 2015 nahm der Torwart im wahrsten Wortsinn Aufgaben des Trainers selbst in die Hand. Beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im April 2014 ging er dem eigenen Abwehrspieler Seyi Olajengbesi an die Gurgel. "Ich wollte die Mannschaft aufwecken", rechtfertigte er nach der 0:3-Niederlage die nicht ganz zeitgemäße pädagogische Maßnahme.

Auch in Bochum rüffelte der wegen seines Temperaments "Junior-Titan" genannte Torwart, wenn auch nur verbal, seine Kollegen. "Es kann nicht sein, dass zurück gemeckert wird, wenn erfahrene Spieler was sagen", beschwerte sich der 31 Jahre alte Schlussmann.

Zu meckern gibt es nicht wenig. Der VfL Bochum, einst stolzer Bundesligist und mit den Ex-Waldhöfern Klaus Toppmöller und Norbert Hofmann sogar eine Saison im Uefa-Cup, erwischte den schwächsten Start der Vereinsgeschichte. In sechs Spielen gelang noch kein Sieg. Mit erst drei Punkten ist der VfL Vorletzter. Manuel Riemann steht mit bereits 14 Gegentoren hinter der nach Wehen zweitschlechtesten Abwehr der Liga.

Thomas Reis ist bereits der dritte Trainer in dieser Saison. Interims-Coach war Heiko Butscher, der zu Oberliga-Zeiten auch mal in Sandhausen unter Vertrag stand. Reis, in Wertheim am Main geboren, bestritt 176 Spiele für Bochum und war bei Peter Neururer Co-Trainer. Zuletzt arbeitete er im Nachwuchsbereich des VfL Wolfsburg.

Apropos Neururer, als "Peter der Große" den abstiegsbedrohten Verein im April 2013 übernahm, kündigte er an: "Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, lasse ich mir die Haare blau färben." Malermeister Arno Stegemann, früheres SVS-Präsidiumsmitglied, und Friseur Bernd Büßecker wollten Neururer beim Wort nehmen. Obwohl die Farbe schon angerührt und die Schere bereits bereit lag, verzichtete der Trainer.

Nicht nur Riemann kehrt heute an seine alte Wirkungsstätte zurück. Danny Blum erzielte während dreier Jahre am Hardtwald in 64 Zweit- und Drittliga-Spielen drei Tore. Die hat der 28-jährige Frankenthaler auch schon in dieser Saison geschossen. Damit ist er nach nach Silvère Ganvoula, der sechsmal getroffen hat, der zweitbeste Schütze.

Der Torjäger der letzten beiden Jahre ist dagegen zum Hamburger SV gewechselt. 32 Tore hat Lukas Hinterseer, der Neffe von Schlagersänger Hansi Hinterseer, für Bochum erzielt. Einer seiner Lieblingsgegner war der SV Sandhausen. Im März 2018 erlegte er die Kurpfälzer im Alleingang, machte beim 3:2-Sieg alle drei Tore. Dabei führten die Gastgeber durch Treffer von Manuel Stiefler - das 1:0 wurde später zum Tor des Monats gewählt - und Rurik Gislason nach 23 Minuten bereits mit 2:0.

Die Fähigkeit, Rückstände wettzumachen, haben Bochumer bewahrt. Beim 3:3 gegen Bielefeld und dem 2:2 letzten Sonntag gegen Dresden lag der VfL jeweils 0:2, gegen Wehen sogar 0:3 hinten.

Das letzte Aufeinandertreffen in diesem Frühjahr gewann Sandhausen 3:0. Die Torschützen Tim Knipping, Andrew Wooten und Fabian Schleusender sind alle nicht mehr da. Dennoch geht Sandhausen als Favorit ins Spiel, sind die Chancen gut, die noch defizitäre Gesamtbilanz von drei Siegen, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen aufzubessern.