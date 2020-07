Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Als Uwe Koschinat im Winter 2019 Dennis Diekmeier holen wollte, hatte der Trainer des SV Sandhausen mit Widerständen zu kämpfen. Zu alt, zu satt, zu glamourös. Die Kritiker warnten vor einem Wechsel von Hamburg an den Hardtwald. Sie irrten sich gewaltig. Jetzt ist Dennis Diekmeier Kapitän, Leitfigur, einer der Garanten, dass der Dorfverein in seine neunte Zweitligasaison gehen darf.

Nun soll sich die Geschichte wiederholen. Der SV Sandhausen hat den prominentesten Neuzugang in seiner 113-jährigen Geschichte verpflichtet: Diego Armando Valentin Contento. Seines Zeichens Champions-League-Gewinner und dreimaliger deutscher Meister mit dem FC Bayern München. Die Erwartungen sind groß. Koschinat: "Ich erhoffe mir von ihm, dass er eine ähnliche Rolle wie Dennis Diekmeier spielen wird."

Doch kann man die beiden 30-jährigen Profis, die die defensiven Außenbahnen besetzten sollen, miteinander vergleichen? Als Diekmeier nach Sandhausen kam, hatte er eine halbjährige Pause hinter sich, stand zuvor aber in acht Jahren beim Hamburger SV in 173 Bundesliga-Spielen regelmäßig auf dem Platz.

Contento hat sein letztes Profispiel über 90 Minuten am 15. April 2018 bestritten. Seit fast zwei Jahren und drei Monaten fehlt ihm die Spielpraxis. In seiner letzten Saison bei Girondins Bordeaux kam er nur noch auf drei Einsätze. In den ersten beiden Jahren hatte der Deutsch-Italiener 50 Spiele für den französischen Erstligisten bestritten.

Verletzungspech warf den gebürtigen Münchner aus der Bahn. Er hatte Probleme mit der Hüfte, dem Sprunggelenk, der Muskulatur, erlitt im September 2018 einen Kreuzbandriss. In zwei Jahren bei Fortuna Düsseldorf durfte er nur 22 Minuten ran: Bei einem Pokalspiel in Koblenz.

Gleichwohl: Der Transfer muss nicht falsch sein. Koschinat weiß, was er tut. Vereine mit begrenztem Budget können sich nun mal keine Profis in der Blütezeit ihres Schaffens leisten. Siehe Diekmeier. Aber auch Julius Biada. Den Mittelfeldspieler holte Koschinat vom Abstellgleis des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Er bedankte sich mit fünf Toren in 23 Spielen für das Vertrauen. Es gibt auch andere Beispiele. Fabio Moreno und Radislav Zabavnik bleiben als Vorruheständler in Erinnerung.

Diego Contento hat es als einer der wenigen Spieler aus dem Nachwuchs des FC Bayern in den Profikader geschafft. Er war vier, als ihm seine Eltern die Schnürsenkel für sein erstes Spiel bei den Roten banden. Mit 19 feierte er sein Debüt in der Bundesliga. Beim Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea zweieinhalb Jahre später, das im Elfmeterschießen verloren ging, spielte er 120 Minuten durch. Damals fehlten links hinten mehrere Stammspieler.

Diego Contento selbst war nie Stammkraft. In dreieinhalb Spielzeiten brachte er es auf 49 Erstliga-Einsätze. Das muss nicht bedeuten, dass er für den SV Sandhausen keine Verstärkung sein kann. Wer in München auf der Bank sitzt, wäre anderswo, zumal in der Zweiten Liga, Leistungsträger. Die Konkurrenten des künftigen Sandhäusers hießen David Alaba und Philipp Lahm.

Zwei Jahrzehnte war der Münchner bei seinem Heimatverein. Es spricht für den Linksfuß, dass ihn Trainer wie Louis van Gaal, Jupp Heynckes und Pep Guardiola behalten wollten. Er sei lebensfroh, ein hingebungsvoller Vater, ein Familienmensch, sagte in einem Interview mit Sport1 sein alter Weggefährte Andreas Ottl. Mit seiner Frau Jessica hat Diego zwei Töchter, vier und sieben Jahre alt. Auch Frau Contento stand bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Sie war für die schulische Unterstützung von Nachwuchs-Spielern zuständig. Diegos Brüder Vincenzo und Domenico feierten mit den Bayern Jugendmeisterschaften.

Mit 30, stellt Diego Contento fest, sei er im besten Fußballer-Alter. "Ich bin beschwerdefrei, habe in Düsseldorf seit Monaten mit der Mannschaft trainiert. Ich will noch ein paar Jahre spielen", sagt er.

Die lange Leidenszeit hat sein Selbstbewusstsein nicht getrübt. "Ich habe noch das gleiche Niveau wie damals bei Bayern München. Mindestens", behauptet er.

Das gefällt den Fans des Zweitliga-Zehnten, die ansonsten aber eher skeptisch sind. Der Polizisten-Duzer, im Forum für scharfsinnige Analysen bekannt, stellt Zweifel hinten an. Er findet: Eine Mia-san-Mia-Mentalität kann auch bei uns nicht schaden.