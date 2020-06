Von Claus Weber

Fürth/Sandhausen. Vor genau einem Jahr war die Fußball-Karriere von Julius Biada auf dem Tiefpunkt. Beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern war der gebürtige Kölner auf dem Abstellgleis gelandet. Insgesamt brachte er es nur auf 16 Saisoneinsätze, stand in der Rückrunde kaum noch im Kader. "Es hat sportlich und menschlich nicht gepasst", sagt der 27-Jährige rückblickend, "es wurde mir nicht viel Vertrauen entgegengebracht." Sein ernüchterndes Fazit: "Es war ein für beide Seiten unglückliches Engagement."

Umso mehr erstaunte, dass Biada nach der Seuchen-Saison auf dem Betzenberg eine Liga aufstieg und am Hardtwald einen Drei-Jahres-Vertrag erhielt. "Ich habe mich sehr stark gemacht für seine Verpflichtung", erklärt Uwe Koschinat. Der Sandhäuser Trainer hatte während seiner Zeit bei Fortuna Köln eineinhalb Jahre mit Biada zusammengearbeitet. Es war die bislang beste Runde des offensiven Mittelfeldmannes. In der Saison 2015/16 brachte er es auf 13 Tore und elf Vorlagen.

Danach sei die halbe Zweite Liga hinter Biada her gewesen, erinnert sich Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Mit Eintracht Braunschweig machte ein Spitzenteam das Rennen, das am Saisonende erst in der Relegation am Bundesliga-Aufstieg scheiterte. Nach einem starken Start mit zwei Treffern in den ersten beiden Spielen wurde es allerdings immer ruhiger um Biada und in der zweiten Saison bei den Niedersachsen kam er wegen mehrerer Verletzungen kaum noch zum Einsatz. Der Wechsel eine Klasse tiefer nach Kaiserslautern machte seine Situation allerdings auch nicht besser.

Die Odyssee nahm am Hardtwald nun ein gutes Ende. "Ich war sehr froh, nach Sandhausen wechseln zu können", sagt Biada. Denn mit Uwe Koschinat hat er einen Coach, der ihm vertraut. "Mir gefällt diese Mischung aus einer gewissen Rotzigkeit und dieser spektakulären Art, wenn es darum geht, Richtung gegnerisches Tor auch mal etwas Unerwartetes zu tun", sagt der Trainer.

So wie am Freitagabend in Fürth. Beim wichtigen 2:1-Sieg, der dem SV Sandhausen fast schon den Klassenverbleib sicherte, war Biadas Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 die Vorentscheidung und ein Husarenstück: Im Strafraum schlug er einen Haken um Abwehr-Routinier Marco Caligiuri und drosch den Ball platziert ins lange Eck. "Das war mein schwacher linker Fuß", schmunzelte er später, "dafür war das ganz in Ordnung."

Es war Biadas fünfter Saisontreffer, doch erst vor sieben Spielen hat er überhaupt mit dem Tore schießen begonnen. Verletzungen hatten ihn immer wieder zurückgeworfen. "Ich spiele jetzt konstanter, zuletzt immer von Beginn an", sagt er, "und auch die Art unseres Spiels kommt mir entgegen, weil wir mehr auf zweite Bälle spielen."

Riesen-Anteil am Comeback hat aber der Coach. "Er war mein größter Förderer", sagt Biada über Uwe Koschinat und lobt: "Er hat enorme Führungsqualitäten, geht respektvoll mit den Menschen um, aber auch sehr emotional."

Und: Der Coach verzeiht dem Hochbegabten auch mal einen Fehler. "Bei Julius muss man auch immer mal einkalkulieren, dass Dinge schief gehen", sagt Koschinat, "aber ich finde es trotzdem imponierend für einen Offensivspieler, dass der Junge nie müde wird, für die Mannschaft zu arbeiten."

Vor allem aber sprechen die Treffer für Biada. "Julius ist ein stabiler Torschütze geworden", sagt der Trainer, "durch ihn sind wir schwerer auszurechnen." Fünf Tore sind für ihn in der Zweiten Liga Rekord. Dabei soll es aber nicht bleiben. "Ich möchte den Vertrauensvorschuss, den mir Uwe Koschinat gewährt hat, zurückzahlen", sagt Biada, "und noch den ein oder anderen Treffer nachlegen."

Denn noch, fürchtet der Mittelfeldmann, sei Sandhausen nicht sicher. "Im Fußball sollte man sich nicht zu früh aus dem Fenster lehnen", sagt er, "es heißt nicht umsonst, dass erst 40 Punkte für den Klassenverbleib reichen."