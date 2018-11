Von Claus Weber

Sandhausen. In der vergangenen Saison war die Abwehr des SV Sandhausen ein Bollwerk, kassierte die wenigsten Gegentore. In dieser Runde mussten bislang nur drei Mannschaften mehr Treffer einstecken als die Kurpfälzer. Das Ergebnis lässt sich an der Tabelle ablesen: Der SVS steht auf dem drittletzten Tabellenrang, kämpft gegen den Abstieg.

Uwe Koschinat will nun durchgreifen. "Wir müssen deutlich sorgsamer bei der Verteidigung unseres Tores sein", sagt der Trainer, "das ist das Heiligste und das muss für den Rest der Saison das Fundament sein, auf dem wir aufbauen wollen - sonst haben wir auf Sand gebaut."

Vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim hat der Coach das Defensivspiel ganz in den Vordergrund gestellt. Die Mannschaft habe "gruppentaktisches Verhalten in Stresssituationen" geübt, erklärte er, und anschließend sei das Training per Video ausgewertet worden.

Gefehlt hat dabei neben den Langzeitverletzten Tim Knipping (Meniskus), Nejmeddin Daghfous (Kreuzbandriss) und Tim Kister (Mittelfußbruch) auch Andrew Wooten. Der Stürmer hat sich einen grippalen Effekt eingefangen und musste zu Beginn der Woche pausieren. Sein Einsatz gegen Heidenheim ist fraglich. "Ab morgen müssen wir abwägen, ob Andrew überhaupt Mitglied des Kaders sein kann und welche Alternativen es gibt", erklärte Koschinat gestern. Kevin Behrens und Karim Guédé bieten sich an.

Auch in der Abwehr, die bei der jüngsten 1:2-Niederlage in Kiel nicht gerade ihre beste Vorstellung bot, dürfte es Änderungen geben. Stammspieler Leart Paqarada, der an der Ostsee nicht in der Startelf stand, weil er gerade erst von einer Länderspielreise mit dem Kosovo zurückgekommen war, dürfte ins Team zurückkehren und Marcel Seegert ersetzen. Rurik Gislason sollte trotz Rückenproblemen dabei sein. Der Isländer legte gestern vorsichtshalber eine Pause ein.

Koschinat will schließlich die bestmögliche Elf gegen den Angstgegner aufbieten. In den 16 bisherigen Duellen mit Heidenheim in der Zweiten und Dritten Liga sowie im Pokal gelang Sandhausen erst einziger Sieg - und der liegt schon über neun Jahre zurück. Koschinat weiß um die besondere Brisanz im baden-württembergischen Derby.

Bei der 0:3-Pokalpleite vor vier Wochen an der Brenz bekam sogar der Mannschaftsbus eine Delle ab. Heidenheimer Fans hatten eine Flasche geworfen. Otmar Schork wollte den Vorfall nicht dramatisieren. Er hänge, sagte Sandhausens Sport-Geschäftsführer, wohl mit der Fanfreundschaft zwischen dem SVS und Heidenheims Erzrivalen VfR Aalen zusammen.

Uwe Koschinat sprach am Donnerstag dennoch von großen Ressentiments zwischen den beiden Fanlagern und dem großen Wunsch im Sandhäuser Umfeld, die schwarze Serie endlich zu beenden. "Ich weiß", meinte der Coach, "dass es für viele Sandhäuser nichts Schöneres gäbe als ein Sieg gegen Heidenheim."

Ein Erfolgserlebnis ist notwendig, will der Trainer sein Ziel erreichen. Bis zur Winterpause will Koschinat so viele Punkte wie Spiele auf dem Konto haben. Bei 18 Partien fehlen also noch acht Zähler. Ein ambitioniertes Vorhaben.

Allerdings hat Sandhausen vor Weihnachten noch drei Heimspiele. Fans, die die Partien gegen Heidenheim am Sonntag, Regensburg (16. Dezember) und Fürth (21. Dezember) besuchen wollen, brauchen nur für zwei Spiele zahlen. Die Aktion läuft noch bis Samstag.

So könnte Sandhausen spielen: Lomb - Klingmann, Karl, Verlaat, Paqarada - Gislason, Linsmayer, Förster, Müller - Schleusener, Behrens.