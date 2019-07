Sandhausen. (RNZ) Zweitligist SV Sandhausen, der am 27. Juli bei Holstein Kiel in die neue Zweitliga-Saison einsteigt und dann am 2. August zum ersten Heimspiel im Hardtwald-Stadion Aufsteiger VfL Osnabrück erwartet, empfängt danach den traditionsreichen Club aus Nürnberg (16. August). Ferner ergab die Ansetzung der Spieltage drei bis acht, dass die beiden badischen Rivalen SVS und KSC am 6. Spieltag freitags im Karlsruher Wildpark (13. September) aufeinandertreffen.

Die Vorfreude aufs Derby ist groß. KSC-Trainer Alois Schwartz war schließlich von 2013 bis 2016 in insgesamt 108 Spielen für die Geschicke des SVS verantwortlich.

3. Spieltag, Freitag, 16. August: SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr); Sonntag, 18. August: Holstein Kiel - Karlsruher SC (13.30 Uhr).

4. Spieltag, Sonntag, 25. August: 1. FC Heidenheim - SV Sandhausen (13.30 Uhr), Karlsruher SC - Hamburger SV (13.30 Uhr).

5. Spieltag, Freitag, 30. August: SV Sandhausen - Darmstadt 98 (18.30 Uhr); Sonntag, 1. September: VfL Osnabrück - Karlsruher SC (13.30 Uhr).

6. Spieltag, Freitag, 13. September: Karlsruher SC - SV Sandhausen (18.30 Uhr).

7. Spieltag, Samstag, 21. September: 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC (13 Uhr), SV Sandhausen - VfL Bochum (13 Uhr).

8. Spieltag, Samstag, 28. September: Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim (13 Uhr); Sonntag, 29. September: FC St. Pauli - SV Sandhausen (13.30 Uhr).