Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen muss bei seinem Kampf um den Klassenverbleib einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar hat die Profi-Mannschaft für 14 Tage in Quarantäne geschickt.

Bei den täglichen Schnelltests hatte es zwei positive Befunde gegeben, die mit den anschließenden PCR-Tests bestätigt wurden. "Wir standen und stehen im engen Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der DFL", erklärte Geschäftsführer Volker Piegsa, "um eine weitere Ausbreitung der Infektion innerhalb der Mannschaft konsequent zu verhindern, wurde eine Quarantäne angeordnet." Sie beginnt – quasi rückwirkend – mit dem vergangenen Sonntag, dem Tag, als der Zweitligist sein jüngstes Spiel gegen Würzburg 1:0 gewann, und dauert bis 18. April.

Im Heimspiel gegen das Schlusslicht fehlten bereits Denis Linsmayer und Ivan Paurevic, weil sie sich in Quarantäne befanden. Die Namen der beiden weiteren Corona-Fälle veröffentlichte der SV Sandhausen nicht, es soll sich aber wohl um zwei Spieler handeln. Alle vier Infizierte, so hieß es, wiesen Symptome auf.

"Natürlich steht die Gesundheit der Spieler nach wie vor an erster Stelle", erklärte Mikayil Kabaca, "insofern sind wir froh, dass wir durch die Früherkennung, aufgrund der regelmäßigen Testung im Rahmen des Hygienekonzeptes, die geeigneten Maßnahmen ergreifen konnten." Der Sportlicher Leiter ergänzt bedauernd: "Rein sportlich gesehen, hätten wir nach dem Heimsieg gegen Würzburg, der uns Rückenwind und Selbstvertrauen im Abstiegskampf gegeben hat, natürlich gerne direkt weiter gespielt."

Die für Freitag beim Tabellendritten SpVgg Greuther Fürth vorgesehene Partie muss ebenso verschoben werden wie das Heimspiel eine Woche darauf gegen den Tabellenzweiten Hamburger SV. Damit dürfte Sandhausen die Runde wohl erst am 21. April mit dem Duell in Kiel fortsetzen.

Der SV Sandhausen hat bei der DFL die Absetzung der beiden Partien beantragt. Wann sie nachgeholt werden, ist offen. Doch viel Spielraum bleibt nicht mehr. Bereits am 30. Mai sollen alle Relegationsspiele abgeschlossen sein, tags darauf beginnt die Abstellungsperiode für die EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli).

Und: Sandhausen ist nicht die einzige betroffene Mannschaft. Der Karlsruher SC muss nach drei Corona-Fällen bis 20. April in Isolation. Gerade erst hatte sich die DFL gegen ein Quarantäne-Trainingslager zur Saison-Endphase ausgesprochen. Möglicherweise wird diese Idee nun doch wieder aufgegriffen.

Update: Mittwoch, 7. April 2021, 20.01 Uhr

Vier positive Corona-Tests - Mannschaft muss in Quarantäne

