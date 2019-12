Uwe Koschinats Zeit in Sandhausen ist offenbar noch nicht abgelaufen. Die Vertragsverlängerung steht unmittelbar bevor. F: Lörz

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Wenn sich das Christkind noch ein bisschen anstrengt, dann bringt es dem SV Sandhausen ein besonderes Geschenk. "Vielleicht schaffen wir es bis Weihnachten, die Verlängerung mit Uwe Koschinat zu verkünden", sagte Jürgen Machmeier der RNZ. Er sei zu "99 Prozent" davon überzeugt, dass der Trainer seine erfolgreiche Arbeit am Hardtwald fortsetzen werde, verriet der Präsident. Machmeier: "Wir sind auf der Zielgeraden. Das Band ist in Sicht."

Koschinat bestätigt, dass die "gegenseitige Bereitschaft groß" sei. Der 48-jährige Fußballlehrer, der im Oktober 2018 vom Drittligisten Fortuna Köln kam, schwärmt: "Ich fühle mich wahnsinnig wohl. Die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten, dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca und der Mannschaft ist ein Traum."

Das drückt sich in den Ergebnissen aus. Seit dem 0:3 gegen Aue Anfang März, mit dem der Abstieg besiegelt zu sein schien, hat der SV Sandhausen 17 mal gewonnen und bei elf Unentschieden nur elfmal verloren. Im Kalenderjahr 2019 war der große Hamburger SV nur einen Punkt besser.

Weil der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag feststand, war es schwer, die Schwachstellen zu beseitigen. Zu den Top-Transfers zählt Gerrit Nauber. Man sei sich gleich sympathisch gewesen, berichtet der 27-jährige Innenverteidiger vom ersten Kontakt mit Koschinat. Man glaubt es gerne: Der im niedersächsischen Georgsmarienhütte aufgewachsene Profi wirkt wach und klug. Er hat eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, hängte ein BWL-Studium hinten dran. Erst seit drei Jahren setzt er ganz auf den Fußball. Mit Aleksandr Zhirov bildet er ein kongeniales Duo. "Bundesligareif" fand Machmeier die Leistung des Russen. Stark war auch, dass es Sandhausen gelungen ist, Zhirovs Vertrag vorzeitig bis 2022 zu verlängern.

Das Ende der Fahnenstange ist möglicherweise noch nicht erreicht. Auch andere wie Martin Fraisl oder Kevin Behrens haben unter dem Trainer eine atemberaubende Entwicklung gemacht. Der von vielen schon abgeschriebene Aziz Bouhaddouz straft seine Kritiker Lügen. Zwar sei es immer schwerer nach oben zu kommen, so Koschinat, weil mittlerweile zahlreiche Erstligisten die Zweite Liga bevölkern, doch Wunder – siehe Darmstadt und Paderborn – gibt es immer wieder.

Koschinat persönlich macht aus seinen Ambitionen keinen Hehl. "Fußball ist mein Beruf und natürlich will ich in meinem Beruf das Optimale erreichen", sagt er. Ob es im neuen Vertrag eine Ausstiegsklausel geben wird, will der Wahl-Kölner nicht verraten. Eine gute Zweitliga-Runde reichte Tim Walter, um sich von Holstein Kiel zum VfB Stuttgart zu verbessern, der 1. FC Köln schnappte sich Achim Beierlorzer aus Regensburg.

"Ich bin nicht auf der Flucht. Ich identifiziere mich mit Sandhausen", erklärt der Trainer, der sich selbst als "treuen Menschen" bezeichnet. Er sagt: "Ich hatte bislang in meinem Leben eine Frau und drei Vereine." Zu Recht betont der frühere Sparkassen-Mitarbeiter, dass er neue Begeisterung am Hardtwald geweckt hat.

"Es war ein grandioses Spiel. Werbung für den Fußball", bestätigt Ronny Zimmermann. Zwar blieben wie schon gegen Stuttgart und im Pokal gegen Mönchengladbach auch gegen den HSV ein paar wenige Plätze leer, doch zunehmend scheint die Kurpfalz den Dorfverein zu entdecken. Machmeier hofft, dass der Zuschauer-Schnitt von bislang 7 000 in dieser Saison auf 8 000 steigt.

Was die Unterschrift des Trainers angeht, drückt Zimmermann den Sandhäusern die Daumen. Er sagt: "Jürgen Klopp hat ja auch verlängert." Ein Vergleich, der in der allgemeinen Hochstimmung weniger verwegen klang, als er gemeint war.