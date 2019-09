Von Claus Weber

Sandhausen. Eine bessere Bewerbung hätte Aziz Bouhaddouz nicht abgeben können. Nur neun Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der Stürmer den 1:1-Ausgleich seines SV Sandhausen in einem schon verloren geglaubten Spiel gegen Bochum. Der 32-Jährige gab sich hernach bescheiden und gab zu, dass der Schuss von Robin Scheu vermutlich auch so reingegangen wäre.

Aber sicher ist sicher, deshalb drückte der bullige 1,88 Meter große Angreifer den Ball mit der breiten Brust über die Linie. "Dafür haben wir ihn geholt", sagte Uwe Koschinat, Bouhaddouz habe die Joker-Rolle hervorragend ausgefüllt. Doch dabei müsse es nicht zwingend bleiben, meinte der Trainer weiter: "Er hat mir Argumente geliefert, länger spielen zu dürfen."

Rückt der Rückkehrer - Bouhaddouz stürmte schon von 2014 bis 2016 für den SV Sandhausen - am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli erstmals in die Sandhäuser Startelf?

Ein kleiner Faserriss im Oberschenkel hatte ihn am Ende der Vorbereitung zurückgeworfen, erst beim Derby in Karlsruhe und zuletzt gegen Bochum stand er für ein paar Minuten auf dem Platz. Er sei ein körperlich sehr starker Spieler, der in der Lage sei, Bälle in der vordersten Linie festzumachen, sei unangenehm zu verteidigen und trotz seiner Körpergröße und Masse sehr laufstark, lobte Uwe Koschinat und erklärte: "Für das Spiel in St. Pauli ist er ein Kandidat."

Andererseits, räumte der Trainer ein, gebe es keinen Grund, Kevin Behrens in Frage zu stellen. "Er hat sich diese Pole-Position im Sturm erarbeitet." Mit drei Treffern ist Behrens bislang bester Sandhäuser Schütze.

Womöglich bietet Koschinat am Millerntor - früher oder später - zwei Stürmer auf, dann könnte Bouhaddouz den freigewordenen Platz des grippekranken Rurik Gislason übernehmen - und eine weitere Rückkehr feiern. Denn nach seiner Zeit am Hardtwald stürmte der Marokkaner zwei Spielzeiten für St. Pauli, hatte dort ein sehr erfolgreiches Premierenjahr mit 15 Treffern und eine nicht mehr ganz so gute zweite Runde mit nur noch vier Toren.

Auf St. Pauli zu spielen, sei für jeden Fußballer etwas Besonderes, erklärte Bouhaddouz, für ihn aber noch mehr als für andere. "Ich hatte dort eine schöne Zeit und freue mich, ans Millerntor zurückzukehren", sagte der Angreifer, "auch wenn es nur für einen Sonntagnachmittag ist." Etliche Spieler von damals stünden noch im Kader, der Kontakt mit Philipp Ziereis, Ryo Miyachi oder Christopher Avevor sei nie abgebrochen.

Und doch habe sich viel verändert in Hamburg. "Durch den Trainerwechsel hat St. Pauli einen klaren Plan von hinten heraus zu spielen, sie funktionieren als Mannschaft zusammen, pressen gut - wie man gegen den HSV gesehen hat - und lassen wenig durch."

Auch das wäre ein Argument, den Stoßstürmer von Beginn an zu bringen. Seine Bewerbung hat Bouhaddouz gerade abgegeben.