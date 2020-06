Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "Einmal Sandhausen – immer Sandhausen." Der Fan-Beauftragte Timm Merten ist überzeugt davon, dass dem Fußball-Zweitligisten kein Anhänger verloren geht, auch wenn die Stadiontore noch länger zu bleiben.

Er mag Recht haben, doch am Mittwochabend wechselten einige Sandhausen-Fans den Fernsehkanal auf ihrer Fernbedienung. Weil die Kurpfälzer in Stuttgart schon nach 32 Minuten 0:4 zurücklagen, musste es Regensburg richten. Der Jahn gewann mit 2:1 gegen den Karlsruher SC. Sandhausen war – trotz eines 1:5-Debakels – gerettet. Die neunte Zweitliga-Saison kann geplant werden.

Das ist am gestrigen Freitag schon geschehen. Mittelfeldspieler Emanuel Taffertshofer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Bereits zuvor hatte mit Verteidiger Nils Röseler vom niederländischen Erstligisten VVV Venlo der erste Neuzugang unterschrieben.

Ob "Taffi" am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im letzten Heimspiel gegen den Rangletzten Dynamo Dresden mitmachen kann, ist fraglich. In Stuttgart erlitt er eine Zerrung. Gefährdet ist auch der Einsatz von Aleksandr Zhirov, der nach einem Schlag aufs Knie über Schmerzen klagt.

Wenn es geht, sollen beide am Sonntag spielen. Denn Uwe Koschinat will seiner Linie treu bleiben. Anders als viele seiner Kollegen verzichtet der Trainer auf Rotation und vertraut der Mannschaft, die vor dem Stuttgart-Debakel mit elf Punkten aus fünf Spielen die Voraussetzungen für den Ligaerhalt geschaffen hat.

Mit der gleichen Auf-, aber mit einer anderen Einstellung will Sandhausen in die letzten beiden Spiele gegen Dresden und eine Woche später beim Hamburger SV gehen. Denn noch besteht die Möglichkeit, zwei Bestmarken zu überbieten: Den zehnten Platz aus der Saison 2016/17 und die 44 Punkte von vor sechs Jahren.

Eine bessere Platzierung als der gegenwärtige zwölfte Platz kann Millionen wert sein. Denn das Fernsehgeld wird nach einem bestimmten Schlüssel verteilt. In Reichweite sind noch vier Klubs: Aue, Regensburg, Kiel und Fürth.

Es geht nicht nur um Moneten, sondern auch um die Moral. "Wir sind es unseren Mitbewerben schuldig, dass wir bis zuletzt Gas geben", sagt Koschinat. Der 48-jährige Fußballlehrer hat nicht vergessen, dass Sandhausen vor einem Jahr eben von dieser Einstellung profitiert hat. Weil der 1. FC Heidenheim gegen den FC Ingolstadt mit 4:2 gewann, blieb den damals akut abstiegsgefährdeten Kurpfälzern beim 2:2 in Regensburg ein Herzschlag-Finale erspart. Heidenheim als Konkurrent des Hamburger SV hätte ebenso wenig wie der Karlsruher SC etwas dagegen einzuwenden, wenn der SV Sandhausen sein Versprechen wahr macht.

Nicht zuletzt ist das Spiel gegen Dresden auch ein Charaktertest. Es gilt zu widerlegen, dass – nach dem Motto "Ein Pferd springt nur so hoch wie es muss – die Sandhäuser nur so viel tun, wie sie müssen.

Es ist denkbar, dass am Sonntag eine Menge Arbeit auf die Gastgeber zukommt. Koschinat rechnet damit, dass der Letzte mit dem "Mut der Verzweiflung" um seine "allerletzte Chance" kämpfen wird.

Schäumend vor Wut und den Tränen nahe erhob Dynamo-Profi Chris Löwe nach dem 0:2 am Donnerstag in Kiel Vorwürfe gegen die Deutsche Fußball-Liga: "Die sitzen in ihren 5000-Euro-Bürostühlen, und wir sind die Idioten, die den ganzen Scheiß ausbaden müssen."

Dresden musste als einzige Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne und danach in 19 Tagen sieben Spiele bestreiten. Was Löwe nicht sagte: Die Sachsen sind nicht erst seit der Corona-Krise Letzter. Sie beendeten die Vorrunde mit gerade mal 13 Punkten. Markus Kauczinski ist der fünfte Trainer in nicht mal zwei Jahren. Der ehemalige KSC-Trainer empfiehlt, gegen die vermeintliche Ungerechtigkeit zu klagen.