Mit dieser Mannschaft startet der SV Sandhausen in seine neunte Zweitliga-Saison. Unser Foto zeigt in der hinteren Reihe v.l.: Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca, Diego Contento, Emanuel Taffertshofer, Erik Zenga, Anas Ouahim, Besar Halimi, Enrique Pena Zauner, Robin Scheu, Philipp Türpitz, Florian Hansch, Teammanager Anthony Loviso. Dritte Reihe v.l.: Dr.Falko Frese, Dr. Pieter Beks, Dr.Brigitte Michelbach, Dr. Nikolas Streich, Marlon Frey, Julius Biada, Denis Linsmayer, Philipp Klingmann, Franziska Wickenhäuser, Joachim Kranz, Christian Bieser und Zeugwart Muhterem Kocaman. Zweite Reihe v.l.: Torwarttrainer Daniel Ischdonat, Athletiktrainer Dirk Stelly, Videoanalyst Phil Weimer, Alexander Rossipal, Daniel Keita-Ruel, Mario Engels, Nikolas Nartey, Sören Dieckmann, die Co-Trainer Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger, Cheftrainer Uwe Koschinat. Vorne v.l.: Gerrit Nauber, Nils Röseler, Aziz Bouhaddouz, Aleksandr Zhirov, Benedikt Grawe, Rick Wulle, Martin Fraisl, Philipp Heerwagen, Ivan Paurevic, Tim Kister, Kevin Behrens und Dennis Diekmeier. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. In den letzten Jahren zählte der SV Sandhausen allein schon wegen seiner Größe meist zu den Abstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga. Bei einer Umfrage des Kicker nach dem Direkt-Absteiger wurden diesmal die Würzburger Kickers (64,7 Prozent), der VfL Osnabrück (28,3) und der Karlsruher SC (26,5) am häufigsten genannt. Der SVS landet auf Rang zwölf (9,15).

Die Kurpfälzer wollen noch weitaus besser abschneiden. Uwe Koschinat peilt vor dem Start der neunten Zweitliga-Saison mit dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98 sogar die bislang beste Platzierung an. "Ich will die 44 Punkte, die Sandhausen unter Alois Schwartz geholt hat, übertreffen", sagt der Trainer, "dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir im vorderen Bereich der Tabelle landen."

Mit der Generalprobe war der Coach einverstanden. Beim 2:1-Sieg im DFB-Pokal beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger habe die Mannschaft schnell und aggressiv gespielt. Auch die Zahl der herausgespielten Torchancen macht Mut. Koschinat: "Wichtig war, nicht mit einem Negativ-Erlebnis zu starten."

Darmstadt ist gleich ein richtiger Gradmesser. Die Lilien schlossen die letzte Saison als Fünfter ab, sind gut eingespielt und haben sich kaum verändert. Allerdings ist der Trainer neu. Markus Anfang mag Ballbesitz-Fußball und häufige Positionswechsel. "Die Rochaden machen es schwer, den Gegner zu greifen", meint Koschinat.

Immerhin kann der Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Denis Linsmayer hat seine Rückenverletzung auskuriert und Aleksandr Zhirov dürfte ebenfalls ins Aufgebot zurückkehren. In Haiger hatte Koschinat auf den russischen Innenverteidiger verzichtet, weil der Wechselabsichten gebeichtet hatte und mit Gedanken nicht ganz beim SVS war. Das sei er inzwischen wieder, versichert Koschinat nach einem Gespräch mit seinem Vizekapitän. "Er hat sehr, sehr gut trainiert", sagt der Trainer, und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca erklärt: "Hannover hat sich noch nicht bei uns gemeldet und wäre auch sicher nicht bereit, die von uns geforderte Ablösesumme zu bezahlen. Ich gehe fest davon aus, dass Zhirov bei uns bleibt." Der Vertrag des Russen läuft bis 2023, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Die Ablöse soll mindestens zwei Millionen Euro betragen.

So macht nur noch Kevin Behrens Sorgen. Der beste Torjäger dürfte wegen eines Pferdekusses weiter ausfallen. "Wir müssen seinen Einsatz nicht komplett, aber nahezu ausschließen", sagt Koschinat.

Ob mehr als die ursprünglich geplanten 460 Zuschauer den Heimauftakt verfolgen können, war am Freitag noch nicht klar. Bund und Länder hatten zwar am Mittwoch erlaubt, die Stadien in einer sechswöchigen Testphase mit 20 Prozent ihrer Kapazität auszulasten. Damit könnte der SV Sandhausen 3 000 Besucher einlassen, was in ungefähr der Zahl seiner Dauerkartenbesitzer aus der Vorsaison entspricht. "Wir sind gerüstet, wir haben die Konzepte, die vom Gesundheitsamt und der Gemeinde freigegeben sind", erklärt Geschäftsführer Volker Piegsa, "aber wir warten noch auf die Änderung der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg."

Liegt der Kabinettsbeschluss vor, könnten mehr als 460 Zuschauer dabei sein. 3000 Fans wird der SVS in der Kürze der Zeit allerdings kaum stemmen. Diese Zahl wird im nächsten Heimspiel am 2. Oktober gegen St. Pauli angestrebt.

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Contento – Zenga – Nartey, Taffertshofer – Biada – Keita-Ruel, Bouhaddouz.