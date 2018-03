Von Christopher Benz

Ketsch. Der SV Sandhausen ist die große Ausnahme. Während die Bundesligisten zum zweiten Mal nach der Saison 2015/16 komplett auf Hallenfußball verzichteten und die Zweiligisten auch keine große Lust auf den flotten Kick hatten, verteidigte der SVS mit zwölf Profis im Kader seinen Titel beim SparkassenCup in der Ketscher Neurotthalle. Es war das erste Mal in der Turniergeschichte, dass ein Klub seinen Titel verteidigen konnte.

Hintergrund Vorrunde, Gruppe A SV Sandhausen - TSG Pfeddersheim 2:2, FC Bammental - Phönix Schifferstadt 2:0, Sandhausen - Bammental 1:0, Pfeddersheim - Schifferstadt 3:2, Schifferstadt - Sandhausen 0:7, Pfeddersheim - Bammental 0:1. Tabelle: 1. Sandhausen 10:2 Tore/7 Punkte; 2. Bammental 3:1/6, 3. Pfeddersheim 5:5/4, 4. Schifferstadt 2:12/0. Gruppe B SV Waldhof - VfR Mannheim [+] Lesen Sie mehr Vorrunde, Gruppe A SV Sandhausen - TSG Pfeddersheim 2:2, FC Bammental - Phönix Schifferstadt 2:0, Sandhausen - Bammental 1:0, Pfeddersheim - Schifferstadt 3:2, Schifferstadt - Sandhausen 0:7, Pfeddersheim - Bammental 0:1. Tabelle: 1. Sandhausen 10:2 Tore/7 Punkte; 2. Bammental 3:1/6, 3. Pfeddersheim 5:5/4, 4. Schifferstadt 2:12/0. Gruppe B SV Waldhof - VfR Mannheim 1:2, Spvgg Ketsch - FT Kirchheim 1:1, SV Waldhof - Ketsch 5:4, VfR Mannheim - FT Kirchheim 1:0, FT Kirchheim - SV Waldhof 0:4, VfR Mannheim - Ketsch 1:0. Tabelle: 1. VfR Mannheim 4:1 Tore/9 Punkte; 2. SV Waldhof 10:6/6, 3. Ketsch 5:7/1, 4. FT Kirchheim 1:6/1. Gruppe C FC-Astoria Walldorf - SV Schwetzingen 2:0, FV Brühl - VfB St. Leon 0:4, Walldorf - Brühl 2:1, Schwetzingen - St. Leon 1:4, St. Leon - Walldorf 2:1, Schwetzingen - Brühl 2:2. Tabelle: 1. St. Leon 10:2 Tore/9 Punkte; 2. Walldorf 5:3/6, 3. Schwetzingen 3:8/1, 3. Brühl 3:8/1. Gruppe D TuS Mechtersheim - SGK Heidelberg 4:1, ASV/DJK Eppelheim - 1.FC Mühlhausen 3:1, Mechtersheim - Eppelheim 3:3, SGK Heidelberg -Mühlhausen 4:4, Mühlhausen - Mechtersheim 2:5, SGK Heidelberg - Eppelheim 2:1. Tabelle: 1. Mechtersheim 12:6 Tore/7 Punkte; 2. Eppelheim 7:6/4, 3. SGK Heidelberg 7:9/4, 4. Mühlhausen 7:12/1. Viertelfinale Sandhausen - Walldorf 1:0, VfR Mannheim - Eppelheim 3:2, St. Leon - Bammental 1:4, Mechtersheim - SV Waldhof 2:3. Halbfinale Sandhausen - VfR Mannheim 6:2, Bammental - SV Waldhof 2:1. Spiel um den dritten Platz VfR Mannheim - SV Waldhof 3:2. Finale Sandhausen - Bammental 3:2. Auszeichnungen Bester Spieler: Simon Tüting (SV Waldhof). Bester Torwart: Benjamin Wunder (Bammental). Torschützenkönig: Simon Tüting (7 Tore/SV Waldhof). Beste Fans: 1. Sandhausen (Pokal und 100 l Freibier), 2. SV Waldhof (50 l Freibier), 3. Walldorf, 4. FT Kirchheim (je 25 l Freibier). Siggi Müller Fairnesspreis: FV Brühl. Offensivste Mannschaft: SV Sandhausen. bz

"Wir haben versucht uns bestens darauf einzustellen und die beiden Turniertage als Trainingseinheiten in die Vorbereitung zu integrieren", verriet Sandhausens Trainer Kenan Kocak, der bei seiner fünften Teilnahme zum vierten Mal triumphierte, seine Planung. Dementsprechend forsch traten die Schwarz-Weißen in ihren sechs Partien auf. Anders als bei anderen Partien gab es keine taktischen Plänkeleien, Markus Karl, Ali Ibrahimaj und Co. hatten stets den Vorwärtsgang eingelegt. Auch wenn manch knappes Ergebnis dabei war, Sandhausen war stets Herr der Lage, ließ Ball und Gegner laufen. Im schnellsten Spiel des gesamten Turniers fertigte der spätere Sieger den VfR Mannheim im Halbfinale mit 6:2 ab, ehe es im Finale zum Aufeinandertreffen zweier Freunde hinter der Bande kam.

Ohne Glück, dafür mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen und einer Reihe hervorragender Hallenkicker schoss sich der FC Bammental ins Endspiel. Bereits in der Gruppenphase lieferte sich der Landesligist ein packendes Duell mit Sandhausen (0:1). Es folgten ein souveränes 4:1 gegen den VfB St. Leon im Viertelfinale sowie ein 2:1 gegen den SV Waldhof im spannendsten Spiel des Turniers. Beim Stand von 2:0 kassierte der FCB zwei Zeitstrafen hintereinander und musste in doppelter Unterzahl 30 Sekunden vor Schluss den Anschluss hinnehmen. Da dann jedoch auch die Blau-Schwarzen eine Strafe aufgebrummt bekamen, konnte Bammental die Zeit unbeschadet runterspielen.

Im Finale verlangte der Landesligist dem großen Favoriten alles ab, führte kurzzeitig durch Carsten Klein, doch Haji Wright und Ibrahimaj drehten die Partie und stellten die Weichen früh auf Titelverteidigung. Das 3:1 durch Karl konnte David von Geiso in der Schlussminute nur noch verkürzen. "Die Jungs haben es klasse gemacht und bei allen drei Hallenturnieren sehr diszipliniert gespielt", freute sich Bammentals Trainer Volkan Glatt nicht nur über den zweiten Platz in Ketsch und die 2 000 Euro Preisgeld, sondern auch über die beiden vorangegangenen Turniersiege in Eppelheim und beim eigenen Turnier in der Elsenzhalle. Gegen seinen alten Kumpel Kenan Kocak hätte er zwar gerne gewonnen, doch am Sieg des SVS gab es für Glatt nichts auszusetzen: "Letztlich hat die individuelle Klasse den Ausschlag gegeben."

Dafür hat Bammentals Benjamin Wunder die Auszeichnung des besten Torhüters erhalten. "Wenn man ein gutes Turnier gespielt hat, hofft man natürlich immer auf so eine Anerkennung", liebäugelte der 20-Jährige auf die Ehrung, weiß diese aber realistisch einzuschätzen: "Hier waren natürlich viele höherklassig spielende und bessere Torhüter als ich dabei." Wunders Anteil am zweiten Platz war trotz aller Bescheidenheit riesig. Vor allem im Halbfinale gegen den SV Waldhof hielt er den einen oder anderen Unhaltbaren.

Anders als im vergangenen Jahr (3. Platz des FC Türkspor Mannheim) gab es dieses Mal für die Qualifikanten nichts zu holen. Die FT Kirchheim und die DJK SV Phönix Schifferstadt schieden jeweils als Gruppenletzter aus. Für Furore sorgte der VfB St. Leon als bester Gruppensieger, der den Regionalligisten aus Walldorf 1:0 schlug, dann jedoch im Viertelfinale an Bammental scheiterte.

Großen Unterhaltungswert boten die beiden Gruppenspiele des Waldhofs am Freitagabend. Zuerst hatten die Spieler beider Mannschaften im Stadtderby gegen den VfR (1:2) reichlich "Redebedarf" nach dem Abpfiff, ehe ein hochdramatisches 5:4 gegen die SpVgg Ketsch folgte. Bei aller Verbissenheit auf dem bestens präparierten Kunstrasenplatz gab es zur Freude der Beteiligten keine schwerwiegenden Verletzungen.

Über die beiden Turniertage fanden insgesamt über 3 000 Zuschauer den Weg in die Neurotthalle. Fernab des umkämpften und stressigen Ligaalltags hat man unter dem geschlossenen Dach die Zeit, sich in Ruhe mit alten Bekannten auszutauschen. Budenzauber ist eben immer auch eine Art Fußballmesse. "Das Konzept unseres Turniers hat sich in der Region absolut bewährt", hält daher Otmar Schork, Geschäftsführer des SV Sandhausen und Organisator in Ketsch, passenderweise fest, "Anfang Januar gibt es doch nichts Schöneres, als in der Halle ein bisschen zu zaubern."