Fürth. (dpa/run) Der SV Sandhausen hat bei der SpVgg Greuther Fürth einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Liga gemacht. Die Kurpfälzer gewannen ihr Gastspiel in Franken mit 2:1 (1:0). Mit nun 39 Punkten liegt der SVS auf Platz acht bereits neun Punkte vor dem Tabellen-16. Karlsruher SC.

Mit cleverem Pressing und einer stabilen Defensive sicherten sich die Sandhäuser ihren dritten Erfolg in Folge. In der Tabelle überholte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat die Franken. Kevin Behrens (15. Minute/Handelfmeter) und Julius Biada (39.) brachten die Gäste schon vor der Pause in Führung. Nach einem Kopfballtreffer von Daniel Keita-Ruel (71.) schöpften die Fürther nochmals Hoffnung.

Die Sandhäuser ließen durch kluges Anlaufen die Franken 70 Minuten offensiv im Grunde gar nicht zum Zug kommen. Die Fürther präsentierten sich bis auf die Schlussphase ideenlos und im Abschluss viel zu ungenau.