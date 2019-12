Kiels Kiels Salih Özcan (links) scheitert an Sandhausens Torwart Martin Fraisl. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von Claus Weber

Sandhausen. Applaus gab es schon vor dem Spiel. Nachdem Präsident Jürgen Machmeier in der Kabine die Verlängerung mit Trainer Uwe Koschinat bekannt gegeben hatte, hätten die Spieler spontan geklatscht, berichtete Martin Fraisl. "Wir sind sehr froh", sagte der Sandhäuser Torwart, "Uwe Koschinat ist menschlich und fachlich großartig, er gehört zu den Top-Trainern der Zweiten Liga."

Das fanden auch die Zuschauer. 4995 – leider eine überraschend kleine Kulisse nach den Fußballfesten gegen Stuttgart und den HSV – spendeten eifrig Applaus, als Pressesprecher Markus Beer unmittelbar vor dem Anpfiff gegen Holstein Kiel die weitere Zusammenarbeit mit dem beliebten Coach bis 2022 verkündete.

Womöglich war das Hochgefühl nach der kurzen Hängepartie dafür verantwortlich, dass die Sandhäuser gestern so schlecht ins Spiel fanden und nach dem vermeidbaren Treffer von Salih Özcan schon nach elf Minuten in Rückstand lagen. Erst ein Doppelschlag durch Mario Engels (53.) und Besar Halimi (54.) brachte die Kurpfälzer zurück ins Spiel und zwischenzeitlich sogar auf die Siegerstraße. Doch die möglichen drei Punkte wurden durch Emmanuel Iyohas Tor zum 2:2 (76.) leichtfertig verschenkt.

Mikayil Kabaca war trotzdem nicht unzufrieden. "Wir hatten einfach auch einen starken Gegner", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter, "und Martin Fraisl hat uns mit zwei, drei Paraden vor einem dritten Gegentor bewahrt. Deshalb können wir mit diesem gerechten Remis Weihnachten feiern."

Schließlich hielt auch die stolze Serie. Seit acht Spielen ist der SV Sandhausen ungeschlagen. Das gab’s bisher erst einmal in der achtjährigen Zweitliga-Geschichte – beim sagenhaften Endspurt in der vergangenen Rückrunde.

Diesmal ist die Ausgangslage viel komfortabler. Vor einem Jahr war Sandhausen mit nur 13 Punkten Viertletzter. Nun darf der SVS als Neunter überwintern – mit 24 Punkten.

Uwe Koschinat glaubt, dass er diesmal eine sorgenfreie Saison spielen kann. Das sei allerdings nicht der einzige Grund für den 48-Jährigen gewesen, zu verlängern. Etliche Leistungsträger wollen langfristig bleiben, er habe damit ein "fantastisches Gerüst", das er mit jungen Spielern und intelligenten Transfers ausbauen wolle. Der Trainer bekannte: "Ich will den SV Sandhausen in den nächsten zwei Jahren zu einem der besten 25 Vereine Deutschlands machen."

Viel hat gestern nicht gefehlt und die Kurpfälzer hätten als Tabellenachter in die Winterpause gehen können. "Schade, wir hätten aus einem guten Herbst einen sehr guten Herbst machen können", bedauerte Martin Fraisl, meinte aber auch: "24 Punkte zur Winterpause, wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, ich hätte sofort zugestimmt."

Zunächst schien es allerdings so, als würde seine Mannschaft den Charaktertest nicht bestehen und nach den Höchstleistungen gegen die Topteams Stuttgart und Hamburg einen Gang zurückschalten. "Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme", gab Koschinat zu. Nach dem Rückstand, bei dem weder Verteidiger noch Torwart gut aussahen, rissen sich die Sandhäuser allerdings zusammen und erspielten sich eine deutliche Überlegenheit, die sich auch in einem Verhältnis von zehn zu zwei Ecken widerspiegelte.

Doch das Kieler Bollwerk – mit phasenweise sieben Mann in der Abwehr – hielt zunächst dicht. Erst nachdem sich Stürmer Janni Serra verletzt hatte und nicht sofort ersetzt werden konnte, traf der gerade eingewechselte Mario Engels mit strammem Schuss zum Ausgleich (53.). Und Besar Halimi nutzte die Kieler Konfusion, um gleich darauf das 2:1 nachzulegen (54.). "Wir waren von der Überzahl begünstigt", gab Koschinat zu. Beim erneuten Ausgleich hatte Sandhausen allerdings auch Pech, dass ein Foul an Kapitän Denis Diekmeier im Mittelfeld nicht geahndet wurde und Iyoha den Konter clever zu Ende spielte (75.).

"Wir hätten die Partie kontrolliert herunter spielen müssen", ärgerte sich Besar Halimi, gab aber auch zu: "Unterm Strich war das Unentschieden gerecht."

Es war kein schlechter Ausklang eines erfolgreichen Jahres. Fortgesetzt wird die Rest-Rückrunde am 29. Januar mit dem Gastspiel beim VfL Osnabrück.

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Paurevic - Frey (46. Engels), Linsmayer - Halimi (69. Türpitz) - Behrens, Bouhaddouz

Kiel: Reimann - Schmidt, Wahl, Thesker, Seo - Meffert - Mühling (73. Lauberbach), Lee (89. Ignjovski) - Iyoha, Serra (54. Porath), Salih Özcan

Schiedsrichter: Fritz (Korb)

Zuschauer: 4995

Tore: 0:1 Özcan (11.), 1:1 Engels (53.), 2:1 Halimi (54.), 2:2 Iyoha (75.)

Update: Sonntag, 22. Dezember 2019, 20.20 Uhr