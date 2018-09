Andrew Wooten (M.) läuft aufs Magdeburger Tor zu. Eine seltene Szene am Sonntag am Hardtwald. Viel zu harmlos war der SV Sandhausen. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Schalte in die Provinz löste Erstaunen aus im Studio des Bezahlsenders Sky. Nirgendwo im deutschen Fußball würde man mit so heiterer Gelassenheit zu Werke gehen wie in Sandhausen, waren sich der Moderator und sein Gast einig. Ex-Profi Martin Driller wunderte sich: "Die gewinnen nur eines von 17 Spielen und lächeln noch."

Am Sonntagnachmittag lächelte keiner beim SV Sandhausen. Im Gegenteil, nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg durch ein Tor von Christian Beck (73.) herrschte Kater-Stimmung. Schimpfend verließen die Fans den Ort des Grauens. "Ich gehe seit 30 Jahren ins Stadion, aber einen derartigen Grottenkick habe ich selten erlebt", erklärte Stefan Walz. Ihm schwant Schlimmes: "Wenn es so weiter geht, steigen wir ab."

Frustriert: Die Sandhäuser Denis Linsmayer (l.) und Rurik Gislason. Foto: vaf

Verflogen ist die Zuversicht, die nach dem ersten Saisonsieg am Mittwoch in Aue aufkeimte. Die Bilanz ist zum Gruseln. Am 28. Januar, damals mit 1:0 gegen Dresden, also vor mehr als neun Monaten, hat der SV Sandhausen zum letzten Mal zuhause gewonnen. Seitdem gab es am Hardtwald fünf Niederlagen und fünf Unentschieden. Gerade mal fünf Heimtore schossen die Hausherren in dieser Zeit, noch keines in der neuen Runde.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Jens Härtel, Trainer des 1. FC Magdeburg: "Wir haben Sandhausen unseren Stil aufgezwungen. Das Tor war ein bisschen glücklich, der Sieg aber nicht unverdient." > Kenan Kocak, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben 90 Minuten lang schlecht gespielt. Vielleicht war die Mannschaft nach dem Sieg in Aue zu selbstsicher." > Jürgen [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Jens Härtel, Trainer des 1. FC Magdeburg: "Wir haben Sandhausen unseren Stil aufgezwungen. Das Tor war ein bisschen glücklich, der Sieg aber nicht unverdient." > Kenan Kocak, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben 90 Minuten lang schlecht gespielt. Vielleicht war die Mannschaft nach dem Sieg in Aue zu selbstsicher." > Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Wir haben nie ins Spiel gefunden. Warum das so war, muss der Trainer analysieren." > Otmar Schork, Geschäftsführer des SV Sandhausen: "Für uns war es ein Schlüsselspiel. Mit einem Sieg hätten wir den Anschluss ans Mittelfeld herstellen können." > Theo Machmeier, Präsidenten-Vater: "Was soll ich sagen? Es lief viel verkehrt. Vom Mittelfeld und von den Außen kam zu wenig. Natürlich ist die Situation so, dass man sich Sorgen machen muss." > Alexander Rossipal, Zweitliga-Debütant aus Hoffenheim: "Eine ganz bittere Niederlage. Dabei haben wir gut begonnen und hatten ein, zwei Chancen." > Rurik Gislason, Sandhäuser WM-Held: "Bitte kein Wort mehr von der Weltmeisterschaft. Das ist vorbei. Wir sind enttäuscht, aber wir wissen, dass wir es besser können." wob

[-] Weniger anzeigen

Es spricht für Kenan Kocak, dass er "nichts schön reden" wollte. Vielmehr muss der 37-jährige Fußballlehrer den Fans Recht geben: "Es war ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Mit dieser Einstellung holen wir keinen Punkt mehr."

Auch Rurik Gislason redete Klartext. "Dafür gibt es keine Entschuldigung", sagte der isländische WM-Teilmehmer zerknirscht, "wir sind sehr enttäuscht." Alexander Rossipal, der - einer der wenigen Lichtblicke - eine ordentliche Zweitliga-Premiere ablieferte, machte verpasste Chancen durch Fabian Schleusener und Mohamed Gouaida (8.) in der Anfangsphase verantwortlich. "Wenn wir da in Führung gehen, läuft es anders."

Stattdessen wurde das Spiel immer zäher. Die Fehlpässe auf beiden Seiten häuften sich. Selbst der Magdeburger Trainer Jens Härtel sprach bei aller Freude über den ersten Saisonsieg den Zuschauern sein Mitgefühl aus: "Das war nichts für Fußball-Ästethen."

Der Aufsteiger störte früh und stand kompakt. Eine der wenigen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten nutzte Christian Beck zum Siegtreffer (73.). Sandhausen fehlten Mut, Kraft und nicht zuletzt die Möglichkeiten, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen.

Man kann darüber diskutieren, ob es gut war, Philipp Klingmann und Max Jansen auf die Tribüne zu setzen, da mit den verletzten Philipp Förster und Leart Paqarada ohnehin zwei Stammkräfte fehlten. Klingmann hat die Hälfte aller Sandhäuser Saisontore gemacht - zugegeben es sind nur vier - Jansen ist ballsicherer und dynamischer als Stefan Kulovits. Andererseits, Sandhausen hat ohne die zwei in Aue gewonnen. Nur, dass gegen Magdeburg andere Tugenden gebraucht würden, war vorauszusehen. Doch: Hinterher ist man immer schlauer.

Es sei nicht so, widersprach Otmar Schork dem Eindruck, den man im Sky-Beitrag gewinnen konnte, dass Sandhausen fröhlich einem möglichen Abstieg entgegen sehen würde. Am Hardtwald weiß man genau: Die Dritte Liga könnte das Ende einer Ära bedeuten.

Kenan Kocak sitze fest im Sattel, versicherte der Geschäftsführer. Schork: "So lange Trainer und Mannschaft eine Einheit bilden, gibt es keinen Handlungsbedarf."

Auch bei dem Mann, der das letzte Wort hat, genießt der Fußballlehrer aus Ilvesheim Vertrauen. "Wir sind enttäuscht", sagte Jürgen Machmeier, "aber die Mannschaft ist intakt und sie hatte auch den Willen." Den SV Sandhausen, so der Präsident, habe schon immer ausgezeichnet, dass man auch in schwierigen Zeiten zusammen stehe. Besonnenheit ist nicht die schlechteste Voraussetzung, um die Krise zu bewältigen.

Sandhausen: Lomb - Kister, Karl, Verlaat - Gislason, Linsmayer, Kulovits (59. Zenga), Rossipal - Gouaida (59. Behrens) - Wooten (78. Guédé), Schleusener.

Magdeburg: Brunst - Bregerie, Erdmann, Schäfer - Butzen (70. Niemeyer), Rother, Ignjovski (80. Weil), Hammann - Türpitz (77. Bülter), Beck, Costly.

Schiedsrichter: Heft (Neuenkirchen); Zuschauer: 7352; Tor: 0:1 Beck (73.).