Von Claus Weber

Sandhausen. Florian Kastenmeier hielt es nicht in seinem Tor. In der Nachspielzeit rannte der Düsseldorfer Schlussmann bei einem Eckstoß übers ganz Feld. Doch auch mit der Unterstützung ihres Keepers konnte die Fortuna das Glück nicht erzwingen. Mit einem 0:0 musste sich der Bundesliga-Absteiger beim SV Sandhausen begnügen. Für die Gäste, die sich Hoffnungen auf den Wiederaufstieg machen, waren es zwei verlorene Punkte. Für den vom Abstieg bedrohten SV Sandhausen zumindest ein kleiner Erfolg. Jedenfalls waren die Kurpfälzer sehr bemüht, das Beste aus dem torlosen Remis zu machen.

"Dieser eine Punkt kann am Ende Gold wert sein", sagte Kapitän Dennis Diekmeier, "auch wenn wir gerne drei mitgenommen hätten." Für Sandhausen ist das Unentschieden zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel: Für den Tabellenvorletzten änderte sich zwar nichts, weil auch die direkten Konkurrenten Osnabrück und Braunschweig unentschieden spielten. Doch die Hoffnung auf eine zehnte Zweitliga-Saison währt weiter.

Hintergrund > Philipp Klingmann, Sandhäuser Verteidiger: "Das war ein gewonnener Punkt, weil Düsseldorf ein Chancenplus und auch die klareren Möglichkeiten hatte." > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Das ist Abstiegskampf, so muss man in die Spiele gehen, dann folgen auch die Punkte." > Gerhard Kleppinger, Sandhäuser [+] Lesen Sie mehr > Philipp Klingmann, Sandhäuser Verteidiger: "Das war ein gewonnener Punkt, weil Düsseldorf ein Chancenplus und auch die klareren Möglichkeiten hatte." > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Das ist Abstiegskampf, so muss man in die Spiele gehen, dann folgen auch die Punkte." > Gerhard Kleppinger, Sandhäuser Trainer: "Vom Engagement her kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben die Null gehalten, darauf können wir aufbauen." > Uwe Röseler, Düsseldorfer Trainer: "Wir haben es über 90 Minuten geschafft, den Gegner zu beherrschen. Wir sind zufrieden mit der Leistung, aber nicht zufrieden mit dem Resultat. Der Sandhäuser Torwart hatte einen guten Tag , wir hatten Pech mit den Abschlüssen." > Nils Röseler, SVS-Verteidiger: "Dieser Punkt kann Gold wert sein, für die Moral ist er sehr gut." > Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: "Man hat in den letzten Wochen gesehen: Wir haben wenig Gegentore kassiert. Das ist wichtig in der Phase, in der wir stecken. Wir können zufrieden sein." ⋌ber

[-] Weniger anzeigen

"Das war ein Punkt der Moral", sagte Jürgen Machmeier und schwärmte: "Die Gier ist zurück, die Leidenschaft, die Einstellung, das Kämpferherz, das SVS-Gen, den Gegnern wehzutun und sie nie in Ruhe zu lassen."

Ein wenig schön geredet hat der Präsident das schmucklose 0:0 damit schon. Düsseldorf war die bessere Mannschaft, die statistischen Werte sprachen für die Nordrhein-Westfalen: 8:0 Schüsse aufs Tor, 12:4 Ecken, 7:0 hochkarätige Chancen. Die Überlegenheit des Gegners musste auch Machmeier eingestehen. "Hätte Düsseldorf gewonnen, wäre das einen Tick verdient gewesen", gab der Chef zu.

Aber so ist nun mal Fußball. "Wir haben bessere Spiele gemacht und verloren", sagte Stefanos Kapino, "heute haben wir nicht so gut gespielt, doch der Punkt ist das, was zählt." Dass die Sandhäuser überhaupt etwas mitnahmen, lag vor allem an Kapino. "Unser Torwart hat uns im Spiel gehalten", lobte Trainer Gerhard Kleppinger, "bei ihm müssen wir uns bedanken."

Der 26-jährige Grieche verhinderte über ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten, parierte einen tückischen Aufsetzer von Koutris (21.), einen Freistoß von Hennings (29.), einen Kopfball von Hoffmann (32.), klärte mit starker Fußabwehr gegen Zimmermann (45.) und glänzte gegen Karaman (52. und 80.) und Peterson (52.).

Der SV Sandhausen dagegen fand in der Offensive so gut wie nicht statt – kann aber mildernde Umstände geltend machen. Auf vier gesperrte Stammkräfte musste der Vorletzte verzichten, seine Hintermannschaft komplett umstellen. Mit den wiedergenesenen Julius Biada und Nikolas Nartey sowie Erik Zenga und Philipp Klingmann auf der ungewohnten linken Abwehrseite sprangen vier Akteure ein, denen die Spielpraxis fehlte. Dafür schlugen sich die Sandhäuser ganz wacker. Vor allem nach der Pause, nachdem die Mannschaft zur bewährten Dreier-Abwehrkette gewechselt hatte und deutlich stabiler stand.

Man könne mit dem Ergebnis gut leben, sagte Gerhard Kleppinger. "In unserer Situation kann jeder Punkt sehr wertvoll sein – gerade gegen einen solchen Gegner und angesichts der Umstände."

Immerhin stand wieder die Null. In den letzten vier Spielen kassierte Sandhausen nur drei Gegentreffer. Das macht Hoffnung, im Saisonendspurt das Ruder noch einmal herumzureißen – so wie in den letzten beiden Spielzeiten auch.

"Zieht den Karren aus dem Dreck". "Wir stehen hinter euch" – mit diesen Botschaften hatten die Anhänger die Sandhäuser Mannschaft im Vorfeld angefeuert. In Zusammenarbeit mit den Fan-Betreuern Juliane Hoppart und Timm Merten wurde ein sehr emotionales und motivierendes Video erstellt, das der Mannschaft vor der Partie gezeigt wurde und auch im Netz zu sehen ist.

Die Mannschaft dürfte sich den Film sicher nächstes Wochenende auf der langen Fahrt ins Erzgebirge erneut anschauen. Beim Tabellenneunten in Aue fordert Präsident Machmeier den zweiten Auswärtssieg der Saison – auch, um mit einem Erfolgserlebnis in die folgende Länderspielpause gehen zu können. Auf ihren besten Stürmer müssen die Sandhäuser allerdings verzichten. Kevin Behrens (8 Tore) sah gegen Düsseldorf die fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt.

Sandhausen: Kapino - Diekmeier, Nauber, Röseler, Klingmann - Bachmann - Zenga, Biada (76. Nartey), Halimi (63. Taffertshofer) - Behrens, Esswein (87. Keita-Ruel)

Düsseldorf: Kastenmeier - Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, Danso, Koutris (69. Hartherz) - Bodzek (70. Prib), Sobottka - Kownacki, Peterson (70. Borrello) - Hennings, Karaman

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz)

Tore: keine

Update: Sonntag, 14. März 2021, 19 Uhr

Dank Keeper Kapino wenigstens ein Punkt

Sandhausen. (dpa-lsw) Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen überraschenden Punkt geholt. Der Tabellen-17. spielte gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am Samstag 0:0 und zog nach Zählern dadurch zumindest vorübergehend mit dem VfL Osnabrück auf dem Relegationsrang gleich. Zuvor hatten die Gastgeber vier ihrer vergangenen fünf Partien verloren.

Die Fortuna hätte schon in der ersten Halbzeit nach einer Reihe von Tormöglichkeiten durch Matthias Zimmermann (13./45.), Rouwen Hennings (27.) und Andre Hoffmann (33.) deutlich in Führung liegen können. Sie scheiterte aber an Sandhausens starkem Torhüter Stefanos Kapino, der sich reihenweise bei guten Chancen der Düsseldorfer auszeichnen konnte und bei einem Lattentreffer von Kristoffer Peterson Glück hatte. Damit rettete der Keeper seinem Team das glückliche Remis.