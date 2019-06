Von Claus Weber

Sandhausen. Warum in die Ferne schweifen? Der SV Sandhausen wird seine Saisonvorbereitung ganz nah der Heimat bestreiten. An Fronleichnam hat der Fußball-Zweitligist seine Zelte zum ersten von insgesamt drei Kurz-Trainingslagern in der Villa Medici in Bad Schönborn aufgeschlagen. "Ich bin kein Fan von langen Aufenthalten", erklärte Trainer Uwe Koschinat. Da gehe Zeit für die Reise verloren, man müsse Regenerationsphasen einstreuen, die die Spieler auch bei der Familie verbringen könnten, und man lernt sich besser kennen, wenn die Zimmerbelegungen immer wieder geändert werden. Den drei Tagen in Bad Schönborn folgen vom 27. bis 29. Juni drei weitere Tage im Seehof in Ketsch und schließlich vom 15. bis 18. Juli in Lautenbach im Schwarzwald. Gewünschter Nebeneffekt: Die Fans können Training und Testspiele besuchen. Zweimal will die Mannschaft zu Fan-Abenden einladen.

Schon die erste Einheit auf dem Platz fand große Aufmerksamkeit. Weit über 300 Kiebitze schauten zu. Ein guter Auftakt, der zur Stimmung am Hardtwald passt. Der nervenaufreibende Saison-Endspurt mit 21 Punkten aus zehn Spielen habe Team, Verein und Fans zusammengeschweißt und gestärkt, sagte Koschinat. "Jetzt bin ich froh, dass es wieder losgeht", meinte der Trainer, " vor allem, dass es wieder in der Zweiten Liga losgeht."

Obwohl die Mannschaft im Abstiegskampf nah zusammengerückt ist, war die Fluktuation groß. Elf Spieler gingen, unter ihnen mit Andrew Wooten (in die nordamerikanische MLS) und Fabian Schleusener (war von Freiburg ausgeliehen) die beiden Top-Torjäger, die für 28 der insgesamt 45 Saisontreffer verantwortlich waren.

Nicht nur deshalb hat der SVS vor allem die Offensive verstärkt. Mit Rückkehrer Aziz Bouhaddouz (Saudi Arabien), Philip Türpitz (1. FC Magdeburg), Mario Engels (Kerkrade/Niederlande), Julius Biada (1. FC Kaiserslautern) und Enrique Pena Zauner (U 19 Borussia Dortmund) gehören fünf von bislang acht feststehenden Neuzugängen der "Abteilung Attacke" an. Brechen stürmische Zeiten am Hardtwald an?

Da sei nicht der richtige Ausdruck, meinte Koschinat. "Aber wir wollen rotziger und schneller werden", erklärte der Trainer, der mehr Flexibilität und höhere Geschwindigkeit auf den Außenbahnen sehen will, "dazu habe ich mir viele meinungsstarke und freche Jungs geholt." Typen wie der langjährige HSV-Verteidiger Dennis Diekmeier, der im Winter kam, rasch zum Anführer und Kapitän wurde und dessen Weiterverpflichtung Präsident Jürgen Machmeier als "Meilenstein" bezeichnete. "Ich habe erlebt, was hier in einem halben Jahr möglich war", sagte Diekmeier, "ich denke, ich hier kann man noch viel mehr aufbauen. Und es macht mir hier sehr viel Spaß."

Gleich wohlgefühlt hat sich auch Torwart Martin Fraisl am Hardtwald - nach einer turbulenten Saison in der erste rumänischen Liga. "Dort hat ein brutal rauer Ton geherrscht", sagte der 26-jährige Österreicher, der bei seinem alten Arbeitgeber einigen Widrigkeiten getrotzt hat. Schon nach vier Spieltagen ging der Trainer, der ihn gescoutet hatte. Erst kurz vor dem Jahreswechsel setzte er sich durch - und wurde am Ende doch als bester Schlussmann der Liga gekürt.

"Wir glauben, dass er die Lücke schließen kann, die Marcel Schuhen hinterlassen hat", sagte Koschinat. Gleichwohl wollen sich die Kurpfälzer weiter nach einem dritten Torwart umsehen. Erst einmal, so der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, will man aber die Trainingseindrücke abwarten. Fraisl ist kämpferisch, pocht auf die Nummer Eins. "Das ist mein Anspruch", sagte er. Ein Typ, wie Trainer Koschinat ihn sich wünscht.

Auch ein Innenverteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler sollen noch kommen. Bis auf den Torwart und die fünf Offensiven hat der SVS bisher noch Marlon Frey (Eindhoven II) als "Sechser" und fürs rechte Mittelfeld Robin Scheu (Fortuna Köln) verpflichtet.

Während die Suche nach Verstärkungen also weitergeht, ist der neue Sponsor schon gefunden. Das Wett-Portal "Sunmaker" ziert die neuen Trikots, die nicht mehr gestreift, sondern unifarben weiß, schwarz oder rot sind. Ab Montag gibt es - im Fanshop oder im Internet - auch die neuen Dauerkarten.

Testspiele:

26. Juni, 18 Uhr: SVS - FCA Walldorf

29. Juni, 15 Uhr: SVS - FSV Frankfurt

4. Juli, 18 Uhr: SVS - 1. FC Kaiserslautern (in Weingarten)

6. Juli: Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen

13. Juli, 13 Uhr: SVS - SG Großaspach

17. Juli, 16 Uhr: SVS - 1. FC Saarbrücken (in Lautenbach)