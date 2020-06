Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Glückwunsch-SMS des Heidenheimer Trainers Frank Schmidt erreichte den Kollegen Koschinat direkt nach dem Schlusspfiff: "Danke Uwe." Weil der SV Sandhausen gestern Nachmittag mit 5:1 beim Hamburger SV gewann, darf der 1. FC Heidenheim trotz einer 0:3-Niederlage in Bielefeld in die Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga. Gegner ist Werder Bremen.

Es war ein kurioses Saisonfinale. Denn am Ende drückten nicht die Hamburger, für die es um die letzte Chance ging, aufs Tempo. Stattdessen forderte der Sandhäuser Präsident Jürgen Machmeier mit heftigen Gesten von der Tribüne aus weitere Tore. Die Profis gehorchten. Kevin Behrens (84.), Mario Engels (88.) und Dennis Dieckmeier (90. +3) sorgten für einen historischen Sieg. Durch ein Eigentor von Rick Van Drongelen (13.) und einen Treffer von Kevin Behrens (21.) waren die Kurpfälzer schnell mit 2:0 in Führung gegangen. Aaron Hunt hatte mit einem Elfmeter auf 1:2 verkürzt (62).

Hintergrund Stimmen zum Spiel Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Das war grandios. Eine Werbung für unseren Verein. Wir blicken auf eine gute, weitgehend sorgenfreie Saison zurück. Man darf nicht vergessen, dass wir mit Philipp [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Das war grandios. Eine Werbung für unseren Verein. Wir blicken auf eine gute, weitgehend sorgenfreie Saison zurück. Man darf nicht vergessen, dass wir mit Philipp Förster einen starken Spieler an den VfB Stuttgart abgegeben haben." Uwe Koschinat, SVS-Trainer "Wir haben eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Wenn ich am Freitag in der Skala von eins bis zehn von einer Fünf gesprochen habe, so würde ich jetzt die Saison mit einer Note zwischen sechs und sieben bewerten." Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: "Wir wollten unbedingt Wiedergutmachung für die Niederlagen in Stuttgart und gegen Dresden leisten. Das ist eindrucksvoll gelungen. Zu meinem Ex-Verein kann ich nicht viel sagen. Meine Gedanken drehen sich um den SV Sandhausen." Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Wir wussten, dass Fußball-Deutschland auf uns schaut. Es war bewundernswert, wie unsere Spieler in die Zweikämpfe gingen. Keiner hat an den bevorstehenden Urlaub gedacht Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein." wob

[-] Weniger anzeigen

Durch die späten Tore rückte der SV Sandhausen in der Abschlusstabelle auf den zehnten Platz vor. Damit gelang es, die bislang beste Platzierung aus der Saison 16/17 zu wiederholen.

Das "Finale furioso" beim sechsmaligen Deutschen Meister beschert Sandhausen nicht nur bedeutend mehr Fernsehgeld, Machmeier darf sich auch über einen "Imagegewinn" freuen. Der Präsident: "Ganz Fußball-Deutschland hat gestern auf das kleine Sandhausen geschaut. Wir haben ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass wir den Wettbewerb bis zur letzten Minute ernst nehmen."

Weltuntergangs-Stimmung herrschte dagegen – wieder mal – beim Hamburger SV und seinen vielen Anhängern auch hierzulande. Dirk Rittmüller hat mit neun Jahren sein Herz an den damaligen Europapokalsieger verloren. Gestern Nachmittag litt der langjährige Team-Manager der TSG Hoffenheim bei der Geburtstagsfeier seiner Schwiegermutter.

Hintergrund Für den SV Sandhausen war die achte Zweitliga-Saison wie eine Fahrt auf der Achterbahn Von Wolfgang Brück Hamburg. Das Beste kam zum Schluss. Mit einem grandiosen Finale, einem 5:1-Sieg beim Hamburger SV beendete der SV Sandhausen seine achte Zweitliga-Runde auf dem zehnten Platz und stellte damit die Bestmarke aus [+] Lesen Sie mehr Für den SV Sandhausen war die achte Zweitliga-Saison wie eine Fahrt auf der Achterbahn Von Wolfgang Brück Hamburg. Das Beste kam zum Schluss. Mit einem grandiosen Finale, einem 5:1-Sieg beim Hamburger SV beendete der SV Sandhausen seine achte Zweitliga-Runde auf dem zehnten Platz und stellte damit die Bestmarke aus der Saison 16/17 ein. In den vergangenen Jahren landete der Klub aus der kleinsten Zweitliga-Gemeinde auf den Plätzen 15 (18/19), 13 (15/16), zwölf (13/14 und 14/15), elf (17/18) und zehn. Gejubelt wurde schon vor dem 2:2 gegen Holstein Kiel. Trainer Uwe Koschinat gab bekannt, dass er seinen Vertrag bis zum Sommer 2022 verlängert hat. Im Spiel drehten Mario Engels und Besar Halimi einen 0:1-Rückstand, kurz vor Schluss pickten die Störche aber noch mal zu und verhinderten zwei Tage vor Heiligabend eine doppelte Bescherung. Ein neuer Vereinsrekord. Mit dem 3:1 in Osnabrück blieb der SV Sandhausen zum neunten Mal in Folge ungeschlagen. Ein früherer Sandhäuser half mit. Torwart Philipp Kühn bewegte sich beim Elfmeter zu früh und wurde vom Platz gestellt. Leart Paqarada verwandelte im zweiten Versuch. Der überragende Kevin Behrens hatte den Strafstoß herausgeholt und erzielte auch die anderen Tore. Sportlicher Ruhm welkt schnell. Beim 0:2 in Nürnberg verschoss Paqarada einen Strafstoß und zog den Zorn des Präsidenten auf sich. "Es ist eine alte Regel, dass der schlechteste Mann keine Elfmeter schießen soll", giftete Jürgen Machmeier und legte nach: "Man muss dem Nürnberger Torwart Christian Mathenia den Vorwurf machen, dass er den Ball nicht festgehalten hat." Schon nach einer guten Viertelstunde war das Derby entschieden. Das 0:1 gegen Heidenheim bestätigte das Gesetz der Serie. Der letzte Heimsieg - im August 2009 – liegt lange zurück. Es geht in die andere Richtung. Beim 0:1 in Darmstadt blieben die Kurpfälzer erneut ohne Tor und Punkte. Nachbarschafts-Hilfe leisteten die Sandhäuser auch beim 0:2 gegen Karlsruhe. Der neue KSC-Trainer Christian Eichner überraschte mit einem Blitzstart und feierte seinen ersten Zweitliga-Sieg. Koschinat blieb nur Sarkasmus: "Sollte ich meinen Spielern nicht gesagt haben, wie wichtig Zweikämpfe sind, dann geht die Niederlage auf meine Kappe." Ein Lichtblick. In der Schlussphase verwandelte Strafstöße durch Kevin Behrens und Philipp Türpitz bescherten Sandhausen mit dem 4:4 in Bochum einen Zähler. Die Gastgeber mit einem überragenden Ex-Sandhäuser Danny Blum als dreifachen Torschützen führten 2:0 und 4:2. Ein Stern ging auf: Julius Biada erzielte zwei Tore. Kevin Behrens und Robin Scheu drehten beim 2:2 gegen St. Pauli einen Rückstand. Der Kiez-Klub glich im letzten Spiel vor der Corona-Pause aus und nahm einen schmeichelhaften Punkt mit nach Hamburg. Im März mussten die Sandhäuser wegen Corona 120 Kilometer vor dem Ziel wieder umkehren. Zehn Wochen später kamen sie zwar im Erzgebirge-Stadion an, wurden jedoch beim 1:3 gegen Aue kalt erwischt. Dennis Diekmeier flog wegen einer Notbremsen schon nach vier Minuten vom Platz. Mit dem anschließenden Elfer stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Biadas Gegentreffer kam zu spät. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach tröstete man sich nach dem 0:0 gegen Regensburg. Koschinat wendete erstmals die Anti-Abstiegs-Formel an, verstärkte mit Tim Kister die Abwehr. Ein Erfolgsrezept. Auf dieses Tor musste Dennis Diekmeier zwölf Jahre und 287 Profi-Spiele warten. Sein Tor zum 1:0 in Wehen führte zum wichtigsten Sieg der Saison brachten Hoffnung und Glaube zurück. Mit 3:1 gegen Hannover glückte – es war immerhin schon Ende Mai – endlich auch der erste Heimsieg. Sein letzter unfreiwilliger Dienst schlug Ex-Trainer Kenan Koczak aufs Gemüt. Koschinat und sein Vorgänger zofften sich nachher öffentlich. Für Sandhausen trafen Gerrit Nauber, Biada und Türpitz. Das 2:1 in Fürth war der erste Sieg im Ronhof. Behrens und Biada trafen. Machmeier jubelte: "Das ist der Klassenerhalt." Beim 0:0 gegen Bielefeld war Sandhausen die bessere Mannschaft. Animiert durch die starke Leistung gegen den Bundesliga-Aufsteiger verkündete der Präsident: "Wir wollen nicht immer nur gegen den Abstieg spielen, unser Ziel soll auch mal ein einstelliger Tabellenplatz sein." Das 1:5 in Stuttgart machte - kurios aber wahr - die Sandhäuser Fans froh. Weil Karlsruhe in Regensburg verlor, war die neunten Saison in der Zweiten Liga endgültig gesichert. In der Mercedes-Benz-Arena kamen die Kurpfälzer schwer unter die Räder, lagen nach nicht mal einer halben Stunde 0:4 hinten. Der talentierte Enrique Pena-Zauner machte mit dem Gegentor ein Versprechen für die Zukunft. Noch fünf Tage nach dem 0:1 gegen Dresden war der Trainer stinksauer. "Die Tür stand sperrangelweit auf für die beste Zweitliga-Platzierung. Wir haben die große Chance nicht genutzt", ärgerte sich der Trainer über die Niederlage gegen den Absteiger.

[-] Weniger anzeigen

Das unter der Tischdeckeversteckte Handy brachte gute und schlechte Nachrichten. Bielefeld führte rasch mit 2:0 gegen Heidenheim. Nahezu zeitgleich legte Sandhausen in Hamburg zwei Tore vor. Behrens hatte bei Riesen-Möglichkeiten sogar einen dritten und vierten Treffer auf dem Fuß. Koschinat war begeistert: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein phänomenales Spiel gemacht."

Gegen halb fünf wurde es noch mal etwas unruhig an der Sinsheimer Kaffeetafel. Hunt verkürzte mit einem Elfmeter, doch erstaunlicherweise war das nicht das Signal für die Aufholjagd der Gastgeber. Im Gegenteil aus dem Rückstand wurde ein Debakel. Ehr – und wehrlos ergab sich der Hamburger SV seinem Schicksal.

Das Mitleid hielt sich selbst bei Dennis Diekmeier in Grenzen, der acht Jahre Profi beim HSV war. In seinem 50. Spiel für den Dorfverein erzielte er sein zweites Tor – nachdem er zuvor in 287 Profispielen nicht getroffen hatte. "Schade für den HSV, aber ich bin jetzt beim SV Sandhausen und dort haben wir noch einiges vor", erklärte der Kapitän.

Hintergrund Die Gewinner: Tim Kister empfahl sich für einen neuen Vertrag. Im Saison-Endspurt schlug die Stunde des 33-jährigen Routiniers. Dennis Diekmeier erzielte – mit 30 und nach 287 Spielen – seine ersten Profi-Tore und wurde erneut seiner Rolle als Anführer gerecht. Julius Biada war beim Drittligisten Kaiserslautern abgeschrieben, feierte in [+] Lesen Sie mehr Die Gewinner: Tim Kister empfahl sich für einen neuen Vertrag. Im Saison-Endspurt schlug die Stunde des 33-jährigen Routiniers. Dennis Diekmeier erzielte – mit 30 und nach 287 Spielen – seine ersten Profi-Tore und wurde erneut seiner Rolle als Anführer gerecht. Julius Biada war beim Drittligisten Kaiserslautern abgeschrieben, feierte in Sandhausen mit fünf Saisontoren Wiederauferstehung. Kevin Behrens hat mit 14 Saisontreffern maßgeblich zum Liga-Erhalt beigetragen. Die Verlierer: Der schönste Spieler der Weltmeisterschaft in Russland wurde blass und blasser. Am Ende trainierte Rurik Gislason nicht mal mehr mit der Mannschaft. Ein unrühmlicher Abschied für den Spitzenverdiener. Jesper Verlaat verlor seinen Stammplatz, sein mutmaßlicher Abschied tut ein bisschen weh. Denn er war da, als er gebraucht wurde. Die Dauerbrenner: Nur Torwart Martin Fraisl machte alle 34 Spiele mit. Je einmal fehlten Dennis Diekmeier, Aleksandr Zhirov und Kevin Behrens – zweimal war Leart Paqarada nicht dabei. Drei Spiele versäumten Denis Linsmayer und Gerrit Nauber. Die Torschützen: Kevin Behrens führt mit 14 fTreffern die Torschützenliste mit weitem Abstand an. Es folgen Aziz Bouhaddoz (6) und Julius Biada (5). wob

[-] Weniger anzeigen

Damit spricht er dem Chef aus der Seele. "Wir wollen an einigen Stellschrauben drehen, um beständiger zu werden", kündigte Machmeier Verstärkungen für die neunte Zweitliga-Saison an. Durch negative Serien, die regelmäßig auf positive folgten, verpasste der Ligazwerg eine bessere Platzierung. Hätte man nur das letzte Heimspiel gegen Absteiger Dresden nicht 0:1 verloren, wäre man als Achter in die Sommerpause gegangen und damit sehr nahe an die anspruchsvollen Vorstellungen des Trainers gekommen. Bei seiner Vertrags-Verlängerung hatte Koschinat erklärt: "Ich will Sandhausen unter den 25 besten Profi-Klubs in Deutschland etablieren.

Jetzt dürfen die Profis erst mal Ferien bis Ende Juli machen. Der Trainer plant die neue Saison und drückt die Daumen. Koschinat: "Ich habe Frank Schmidt zurückgeschrieben, dass Heidenheim jetzt auch aufsteigen muss.

Beim HSV und seinen vielen Fans hat man andere Sorgen. Rittmüller gestern Nachmittag: "Mir tut das Herz weh." Zum Glück war wenigstens auf die Schwiegermutter Verlass. Ihr Mohnkuchen war ein Gedicht.

Hamburg: Pollersbeck - Gideon Jung (82. Kinsombi), Ewerton (46. Ambrosius), van Drongelen (35. Jatta) - Gyamerah (24. Vagnoman), Fein, Leibold - Dudziak, Hunt - Harnik (46. Kittel), Pohjanpalo

Sandhausen: Fraisl (89. Wulle) - Verlaat, Kister, Schirow - Diekmeier, Taffertshofer (72. Frey), Linsmayer, Paqarada - Biada (72. Türpitz) - Behrens (89. Bouhaddouz), Scheu (78. Engels)

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Tore: 0:1 van Drongelen (13. Eigentor), 0:2 Behrens (21.), 1:2 Hunt (62. Foulelfmeter), 1:3 Behrens (84. Foulelfmeter), 1:4 Engels (88.), 1:5 Diekmeier (90.+3)