Von Claus Weber

Schwetzingen. Jürgen Machmeier strahlte. "Das ist wie ein 8:0 gegen Nürnberg", meinte der Präsident des SV Sandhausen. Der Fußball-Zweitligist wurde im Rahmen eines Galaabends im Schwetzinger Rokokotheater in der Kategorie "Marke" mit dem 8. Marketing-Preis der Metropolregion Rhein-Neckar ausgezeichnet.

Der Slogan "WIR! ECHT ANDERS" und alles was zur neuen strategischen Ausrichtung gehörte, hatte die Juroren des Marketing Clubs Rhein-Neckar und deren Präsident Peter Verclas überzeugt. "Die Kampagne des SV Sandhausen hat die Erwartungen mehr als erfüllt", sagte Verclas gegenüber der RNZ, "sie spiegelt den Geist von Sandhausen wider, vom Kampf des Davids gegen die Goliaths und sie hat da angesetzt, wo der Verein steht - mit Kreativität und Selbstironie. Das hat die Herzen der Fußballfans erreicht."

Obwohl der Verein aus der 14.500 Einwohner zählenden Gemeinde schon sechs Runden der Zweiten Liga angehörte, spielte er zuvor in der öffentlichen Wahrnehmung nur eine untergeordnete Rolle. Deshalb hatte die Klubführung um Jürgen Machmeier und Geschäftsführer Volker Piegsa Anfang 2018 beschlossen, die Marke SV Sandhausen gezielt weiterzuentwickeln. In Zusammenarbeit mit der Agentur "bfw tailormade communication" wollten die Kurpfälzer den Zuschauerschnitt verbessern, neue Sponsoring-Potenziale entdecken und die Marke SV Sandhausen stärker etablieren.

Dies wurde nicht nur mit dem Claim "WIR! ECHT ANDERS" erreicht, der die Attribute des Klubs zum Ausdruck bringen soll: familiär und bodenständig, aber nicht bieder, authentisch, unkonventionell und frech, aber nicht verletzend und arrogant. Sinnbildlich dafür stand die witzige Plakataktion vor dem ersten Zweitliga-Spiel des Hamburger SV am 12. August, mit der den HSV-Fans in humorvoller Weise der Weg an den Hardtwald gewiesen wurde. Sie fand ein enormes bundesweites Echo.

Zuvor hatte der SV Sandhausen bereits ein Public Viewing zur WM veranstaltet, das bis zu 7000 Besucher ins eigene Stadion lockte. Anfangs nicht ganz unumstritten war die Motivationskampagne "WIR! Rocken die Rückrunde". Doch eine Traumserie von zehn Spielen ohne Niederlage ließ aller Zweifler verstummen und am Ende konnte der SVS sogar den höchsten Zuschauerschnitt in der Vereinsgeschichte verzeichnen. In einer Studio der TU Braunschweig kletterte der Verein in der Sympathietabelle aller Erst- und Zweitligaklubs auf den dritten Rang.

Womöglich rückt der SVS nun erneut in den öffentlichen Fokus: Mit der Auszeichnung in Schwetzingen ist die Nominierung für den Marketingpreis auf Bundesebene verbunden.