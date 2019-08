Von Claus Weber

Sandhausen. Grün ist derzeit die bestimmende Farbe am Hardtwald. Nicht nur wegen des gestrigen Dauerregens, der Bäumen und Pflänzchen gut getan hat. Auch das Stadion des SV Sandhausen trägt Grün. Fast alle Werbeflächen des Fußball-Zweitligisten - bis unters Dach - sind mit grünem Kunststoff abgehängt. Der Deutsche Fußball-Bund schaut eben streng darauf, dass im Pokal-Wettbewerb nur die eigenen Marken beworben werden...

Die Spielstätte ist für den DFB-Pokal-Hit am Freitagabend (20.45 Uhr, Sky) gegen Borussia Mönchengladbach vorbereitet. Der SV Sandhausen auch?

"Die Mannschaft brennt, das ganze Umfeld freut sich drauf", versicherte SVS-Kapitän Dennis Diekmeier. Über 12.000 Karten waren gestern Nachmittag verkauft. "Ein bisschen Luft haben wir noch", sagte Pressesprecher Markus Beer. Rest-Tickets, vor allem in den Heim-Stehplatz- sowie in den Business-Bereichen, sind noch zu haben für den frühen Saison-Höhepunkt, der Uwe Koschinat einerseits ganz gelegen, anderseits aber auch ziemlich ungelegen kommt.

"Mir wäre lieber gewesen, erst einmal im Liga-Betrieb weiterzumachen", sagte der Coach, "um das Osnabrück-Spiel vergessen zu machen." Mit der jüngsten 0:1-Pleite hatten die Sandhäuser wenig Werbung fürs Pokalspiel betrieben - wenn man sich nur das Ergebnis betrachtet. Denn bis auf die fehlenden Tore haben die Kurpfälzer eine gute Leistung abgeliefert - mit 66 Prozent Ballbesitz und acht Großchancen. Die Niederlage, fand Philipp Förster, habe auch Mut gemacht. "Eigentlich ist es ganz ansehnlich, was wir auf den Platz bringen", meinte der Mittelfeld-Regisseur, "darauf kann man aufbauen."

Vielleicht führt der schwache Saisonstart mit einem Punkt aus zwei Spielen dazu, dass der fünffache deutsche Meister, dreimalige DFB-Pokalsieger und zweifache Uefa-Pokalsieger vom Niederrhein den Underdog vom Dorf unterschätzt.

Darauf allerdings will sich Uwe Koschinat nicht verlassen. "Es wäre völlig falsch darauf zu hoffen, dass uns die Gladbacher erst einmal machen lassen", warnt der SVS-Trainer, "wir müssen uns darauf gefasst machen, dass sie das Heft das Handelns sofort in die Hand nehmen und uns unter Stress setzen wollen."

🎙 Koschinat: Ich werde die potentiell beste Mannschaft aufstellen. Wir werden also beispielsweise nicht im Tor rotieren, wie es im Pokalwettbewerb denkbar ist. #Türpitz wird am Freitag auf jeden Fall im Kader stehen.#SVSBMG — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) August 7, 2019

Der neue Borussen-Coach Marco Rose hat in Salzburg attraktiven Offensiv-Fußball spielen lassen. "Man hat in hohem Maße seine Handschrift gesehen", sagte Koschinat nach dem jüngsten 2:2 der Gladbacher im Testspiel gegen Chelsea. Er erwarte eine Mannschaft mit großer individueller Qualität, die mit hoher Geschwindigkeit die Bälle erobere und über wenige Stationen den Weg zum Tor suche.

Deshalb habe er im Training andere Prioritäten setzen müssen, erklärte Koschinat. "An die Aufgabe gegen Gladbach müssen wir ganz anders herangehen als an die gegen Osnabrück", sagte er. Sandhausen werde viel weniger Ballbesitz und noch viel weniger Chancen als zuletzt haben. "Wir müssen die Bälle schnell zurückerobern", sagt Koschinat. Und vorne endlich effektiv sein.

Möglicherweise ändert der Trainer dafür sein Personal. "Ich werde die stärkste Elf stellen", sagte er, "denn wir brauchen eine Grundformation, bei der die Automatismen greifen. Aber ich denke über ein, zwei Änderungen nach."

So könnte Denis Linsmayer in die Startelf zurückkehren, für den seine Erfahrung in der Zweiten Liga spricht. Der Ex-Kapitän musste in den ersten beiden Spielen mit der Bank vorlieb nehmen. Er hat sich nicht hängen lassen, sondern trainiert umso härter. "Ein Linsmayer in dieser Verfassung ist immer ein Kandidat für die Startelf", sagte Koschinat.

Auch Neuzugang Philipp Türpitz vom 1. FC Magdeburg steht nach ausgeheilter Muskelverletzung zur Verfügung und hat zuletzt in vollem Umfang trainiert. "Er wird definitiv im Kader sein", sagte Koschinat über den flexibel einsetzbaren Offensivspieler, "ob er in der Startelf stehen wird, das überlege ich mir noch."

Bleibt die Frage, warum Koschinat der Pokal-Knüller auch ganz recht kommt. "So große Aufmerksamkeit bekommen wir nur noch in den Partien gegen Stuttgart und den HSV", sagte der Trainer, "wir haben die große Möglichkeit, uns Respekt zu erarbeiten."

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Paurevic, Zenga - Behrens, Förster, Engels - Gislason.

Update: Mittwoch, 7. August 2019, 20.09 Uhr