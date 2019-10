Von Claus Weber

Regensburg. Auf der Video-Leinwand grüßten die Honoratioren, die Zuschauer schwenkten rote und weiße Fähnchen und auf der Tribüne wurde ein riesiges Banner mit der Zahl 1889 entrollt. Der SSV Jahn Regensburg feierte am Samstag seinen 130. Geburtstag. Auch der SV Sandhausen trug zum gelungenen Jubiläum bei, ließ beim 0:1 (0:1) drei Punkte an der Donau, ermöglichte dem Jahn somit den ersten Heimsieg seit fast drei Monaten und erwies sich als netter Gratulant.

So könnte man - ironisch - die dritte Auswärtspleite der Kurpfälzer in Folge beschreiben. Doch die Situation beim SV Sandhausen ist zu ernst für Humor und Ironie. "Wir befinden uns in einem gefährlichen Trend", mahnte Trainer Uwe Koschinat. Seit fünf Spielen hat Sandhausen nicht mehr gewonnen, ist vom starken dritten auf den elften Tabellenplatz zurückgefallen. Das ist ernüchternd. Nach der Leistungssteigerung beim jüngsten 2:2 gegen Aue war die Pleite in Regensburg ein erneuter Rückschlag. Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist.

"Ich erwarte ein Stück weit mehr von der Mannschaft", meinte ein enttäuschter Jürgen Machmeier, "läuferisch und kriegerisch." Das Urteil des Sandhäuser Präsidenten: "Es sind nicht alle Spieler bei 100 Prozent Einsatzwille, Gier und Leidenschaft."

Uwe Koschinat kritisierte weniger die Einstellung als die Technik. "Wir waren in der ersten Halbzeit zu unsauber", gestand der Trainer ein, "in vielen Situationen haben die technischen Grundvoraussetzungen gefehlt, die nötig sind, um aus einer ansatzweisen Dominanz eine tatsächliche Überlegenheit zu machen."

Sprich: Der SVS leistete sich zu viele Fehlpässe, verlor zu viele Zweikämpfe und zweite Bälle - und kreierte im Spiel nach vorne zu wenig Ideen.

Auch wenn die Kritik penetrant klingen mag: Die Mannschaft schafft es einfach nicht, Philipp Förster zu ersetzen. Immer mehr zeigt sich: Der Spielmacher fehlt an allen Ecken und Enden. Nicht, dass der SV Sandhausen am Ende zwar drei Millionen Euro reicher ist - sich durch den Rekordtransfer aber so geschwächt hat, dass er die Klasse nicht halten kann.

Es war nicht so, dass der "B-Sturm" mit Kevin Behrens und Aziz Bouhaddouz sowie Julius Biada als hängender Spitze, der gegen Aue noch gut funktioniert hatte, keine Möglichkeiten herausspielte. Sandhausen hatte sogar ein leichtes Chancenplus. "Aber", gestand Koschinat ein, "auf der vordersten Linie hat die absolute Körperlichkeit gefehlt."

Erik Zenga verstolperte im Strafraum eine gute Chance (53.), Aziz Bouhaddouz zog knapp drüber (53.) und traf später die Querlatte (65.) und Aleksandr Zhirov schoss Sekunden vor dem Abpfiff Zentimeter übers Gebälk.

Besonders bitter: Mitten in der besten Sandhäuser Phase kurz nach der Pause erzielte Regensburg das 0:1 (58). Nach einer Flanke von Chima Sean Okoroji köpfte Marco Grüttner aus spitzem Winkel über den viel zu weit wegstehenden Zhirov und über Torwart Martin Fraisl eine Bogenlampe ins Netz. "Das regt mich so auf", schimpfte Dennis Diekmeier, "da kommt so eine blöde Flanke aus dem Halbfeld und das ist Tor - wir flanken 30 Mal und nichts ist drin."

Wie schon beim 0:2 vor drei Wochen in St. Pauli packte der Sandhäuser Kapitän seine Mitspieler an der Ehre: "Wenn nicht jeder 100 Prozent gibt, dann haben wir in dieser Liga keine Chance. Gegen so eine Mannschaft darfst du jedenfalls nicht verlieren."

Dabei war nicht alles schlecht, was Sandhausen zeigte. Die erste Halbzeit sei überschaubar gewesen, kommentierte Trainer Koschinat ein unansehnliches Spiel mit viel Kampf und Krampf im Mittelfeld und ganz wenigen Strafraumszenen. Aber seine Mannschaft habe es geschafft, viele Qualitäten der Regensburger zu eliminieren, dem Sturm des Jahn die Wucht zu nehmen und das Zentrum gut zu schließen. "Wir haben uns mehrheitlich in der Hälfte des Gegners aufgehalten", stelle Koschinat fest, "ohne aber zu ernsthaften Chancen zu kommen."

Auch Jürgen Machmeier wollte trotz Enttäuschung nicht alles schlechtreden. "Wir kriegen im Moment einfach doofe Tore, das war schon gegen Aue so und jetzt wieder. Grüttner wollte den ja gar nicht ins Tor köpfen, der Winkel war ja unmöglich." In der zweiten Halbzeit, erklärte der Präsident, habe er auch Positives gesehen.

Darauf muss der SV Sandhausen aufbauen in der etwas längeren Spielpause. Erst am nächsten Montag (20.30 Uhr/Sky) empfängt er den SV Wehen Wiesbaden. Das Schlusslicht ließ zuletzt mit Siegen über Osnabrück und Stuttgart aufhorchen, feiert aber wenigstens kein Jubiläum. Man muss nicht nett gratulieren.

Regensburg: Meyer - Stolze, Nachreiner (90. Knipping), Correia, Okoroji - Besuschkow, Gimber, George (55. Albers), Palacios (75. Wekesser) Wähling, Grüttner

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, Scheu (76. Halimi), Zenga (83. Engels), Biada (69. Türpitz) - Behrens, Bouhaddouz

Schiedsrichter: Siewer (Olpe)

Zuschauer: 11.342

Tor: 1:0 Grüttner (58.)