Das Match des zweimaligen Weltmeisters Australien gegen den Sechs-Nationen-Turniersieger Wales in der Vorrundengruppe D ist am morgigen Sonntag um 9.45 Uhr (MESZ) der sportliche Höhepunkt am zweiten Wochenende der IX. Rugby-Weltmeisterschaft in Japan. Beide Teams haben sich in den ersten Spielen nicht besonders anstrengen müssen, um klar zu gewinnen. Australien schlug Fidschi mit 39:21, Wales siegte gegen Europameister Georgien mit 43:14. Warren Gatland, der aus Neuseeland stammende Erfolgstrainer des kleinen Wales, sagte: "Wir sind bereit, die Wallabies zu schlagen."

Brisant ist freilich auch das zweite Spiel der Gruppe D zwischen Georgien und Uruguay, das die Rugbywelt am Mittwoch mit einem 30:27-Sieg über Olympiasieger Fidschi überrascht hat. Sollten die "Urus" von Trainer Esteban Meneses auch die "Lelos" vom Kaukasus schlagen, wären sie sichere Gruppendritte und damit direkt für die WM 2023 in Frankreich qualifiziert.

Dieses nicht unwichtige, weil finanziell lukrative Zwischenziel haben England in der Gruppe B und Italien in der Gruppe C mit ihren Wochentagssiegen über Kanada und die USA bereits erreicht. US-Flankenstürmer John Quill, der beim 7:45 wegen Hochhaltens eines Engländers (verbotener Griff zum Hals oder Kopf) die erste rote Karte dieser WM gesehen hatte, wird die restlichen drei Vorrundenspiele seines Teams gegen Frankreich, Argentinien und Tonga verpassen, denn er wurde von der Disziplinarkommission der WM für drei Spiele gesperrt. Der Strafenkatalog sieht zwar sechs Spiele Sperre vor, doch Quill war während der Anhörung artig und reumütig.

Am heutigen Samstag um 9.15 Uhr will Gastgeber Japan nach dem Auftaktsieg gegen Russland auch den Mitfavoriten Irland ärgern, während Namibia gegen den großen Nachbarn Südafrika chancenlos ist.

WM am Samstag:

6.45 Uhr: Gruppe C: Argentinien - Tonga

9.15 Uhr: Gruppe A, Japan - Irland

11.45 Uhr: Gruppe B, Südafrika - Namibia

WM am Sonntag:

7.15 Uhr: Gruppe D, Georgien - Uruguay

9.45 Uhr: Gruppe D, Australien - Wales

(TV: Pro7Maxx, France 2/3, ITV)