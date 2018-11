Der herausragende Stürmer Sebastian Ferreira will in Marseille den zweiten Sieg. Foto: Keßler

Von Claus-Peter Bach

Marseille. Mit großer Zuversicht gehen die deutschen Rugby-Nationalspieler am heutigen Freitag um 18 Uhr in das dritte und letzte Spiel der Qualifikation zur Rugby-Weltmeisterschaft 2019 in Japan. Sie wollen nach einem 26:9-Sieg über Hongkong und einer 10:29-Niederlage gegen Kanada den gegenwärtigen dritten Tabellenplatz verbessern und das sieglose Kenia bezwingen (live bei Pro7Maxx und www.ran.de).

Der Traum von der erstmaligen Teilnahme an einer WM-Endrunde war am letzten Samstagabend zwar ausgeträumt, doch will das Team von Kapitän Michael Poppmeier (Frankfurt) mit 2:1 Siegen nach Hause reisen und in der Weltrangliste noch ein, zwei Plätze gutmachen. Deutschland ist nach der Niederlage gegen Kanada auf Platz 28 abgerutscht, Kenia liegt auf Rang 30. Das heutige Match ist gewissermaßen das erste Vorbereitungsspiel auf die Europameisterschaft 2019 mit den fünf Länderspielen im Februar und März gegen Belgien, Georgien, Rumänien, Russland und Spanien.

Erwartungsgemäß hat der achtköpfige Trainerstab unter der Leitung von Mike Ford für das zweite Kräftemessen mit den flinken Kenianern - das erste Spiel im Mai 2017 in Nairobi gewannen die Deutschen mit 30:29 - leichte Veränderungen an der Formation vorgenommen. "Nachdem wir in den beiden ersten Spielen sehr schwere Arbeit verrichten mussten, brauchen wir ein paar frische Beine im Sturm", sagte Teamchef Frederik Jacobus Potgieter (Heidelberg) nach dem gestrigen Vormittagstraining in Aix-en-Provence. Matthias Schösser und Jörn Schröder, nach ihren Einwechslungen sehr überzeugend, ersetzen die Pfeiler Samy Füchsel und Julius Nostadt in der ersten Sturmreihe, Ayron Schramm rückt für Jarrid Els auf die Position des Sturmführers. In der Dreiviertelreihe, die bisher nur in der Defensive überzeugen konnte und im Angriff arg harmlos auftrat, gibt es zwei Veränderungen: Steffen Liebig übernimmt von Carlos Soteras-Merz, dessen Ehefrau kurz vor der Niederkunft steht, als Außendreiviertel, Hagen Schulte spielt Innendreiviertel für den nach einer Beinverletzung abgereisten Jamie Murphy.

Kenia hatte beim 19:65 gegen Kanada und beim 17:42 gegen Hongkong jeweils eine gute erste Halbzeit, brach dann aber ein. Dennoch sagt Deutschlands Sturmtrainer Mourits Botha: "Wir müssen voll konzentriert spielen." Bester Kenianer ist der Sturmführer Josh Chisanga, der einst gemeinsam mit Botha bei den Newcastle Falcon in der englischen Premier League gespielt hatte. Flankenstürmer Andrew Amonde von der Kenya Commercial Bank und Außendreiviertel William Ambaka von den Kenya Harlequins sollte man ebenfalls keinen Entfaltungsspielraum gönnen. "Wir müssen eben unsere Arbeit gut machen", empfiehlt Kobus Potgieter. Ein guter Tipp!

Deutschland: Hilsenbeck (RC Vannes) - Liebig (Heidelberger RK), Cameron-Dow (SC Frankfurt 1880), Schulte (CSM Bukarest), Coetzee (TSV Handschuhsheim) - Parkinson (SC Frankfurt 1880), Armstrong (Heidelberger RK) - Ferreira (SO Chambéry), Schramm (Houston Sabercats), Otto (TSV Handschuhsheim) - Poppmeier (Kapitän/SC Frankfurt 1880), Marks (Stade Rochellais-Atlantique) - Schösser (Aberdeen Grammar RC), Haupt (ohne Verein), Schröder (Heidelberger RK).