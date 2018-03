Von Claus-Peter Bach

Offenbach. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat am Samstag in Offenbach auch das zweite Europameisterschaftsspiel der Saison 2018 verloren. Beim 0:64 (0:19) gegen den Weltranglisten-Zwölften Georgien zeigte die neu formierte Mannschaft des neuen, aus Uruguay stammenden Trainers Pablo Lemoine allerdings eine deutlich bessere Leistung als vor Wochenfrist in Klausenburg gegen den Weltranglisten-Fünfzehnten und Titelverteidiger Rumänien.

Unter den 2100 Zuschauern im zu geräumigen Fußballstadion am Bieberer Berg keimten leise Hoffnungen auf den Klassenverbleib der deutschen Fünfzehn in der EM-Division 1. Denn Belgien, der Hauptkonkurrent der Deutschen im knüppelharten Abstiegskampf, hat mit 7:48 in Russland auch schon die zweite Partie verloren.

Zum EM-Auftakt waren die Belgier den Georgiern mit 0:47 unterlegen. Milton Haig, der aus dem neuseeländischen Invercargill stammende Trainer der Georgier, traut den Deutschen einen Erfolg am 3. März um 15 Uhr im Brüsseler Heyselstadion zu und begründet dies so: "Sie haben mit Pablo Lemoine einen sehr guten Trainer, der ihnen sagen wird, wie das geht."

Im Gegensatz zu den Zuschauern, unter ihnen sehr viele Anhänger der georgischen "Lelos", die - so Milton Haig - "aus ganz Europa angereist sind und uns immer unterstützen", war Pablo Lemoine nicht bereit, das Spiel seiner Fünfzehn zu loben. "Ich bin nicht zufrieden, weil wir verloren haben und weil wir nach 40 Minuten unsere Linie verloren haben. Rugby muss man über 80 Minuten spielen können", sagte der 42-jährige ehemalige Erste-Reihe-Stürmer von Stade Français Paris: "Wir haben in der letzten Woche hauptsächlich an der Defensive gearbeitet, die in Rumänien fürchterlich war." Diesmal hielten die Deutschen ihr Malfeld immerhin zehn Minuten lang sauber, zur Pause stand es erst 0:19.

In der Verteidigung taten sich der unermüdlich tiefhaltende Kapitän Clemens von Grumbkow und Paul Pfisterer in der Dreiviertelreihe sowie die dritte Sturmreihe und der offensiv wie defensiv überzeugende Marcus Bender besonders hervor. Im Angriff fiel es allen schwer, die dichte Verteidigungslinie der Osteuropäer zu durchbrechen. Im ganzen Match hatte Deutschland keine einzige Versuchschance. Ein Straftritt von Wynston Cameron-Dow strich rechts an den Malstangen vorbei (31.).

Hauptprobleme bildeten das angeordnete Gedränge, das die viel massiveren "Lelos" mit zunehmender Spielzeit immer weiter vor sich herschoben, und die Gasseneinwürfe, nach denen der Ball zu oft eine sichere Beute der Georgier waren. Man kann sich vorstellen, dass Pablo Lemoine diese Standardsituationen in den nächsten Tagen häufig üben lässt.

Gegen die zehn georgischen Versuche, von denen Beka Tsiklauri sieben erhöhte, war kein Kraut gewachsen. Schmerzhafter als die klare Niederlage war das frühe Ausscheiden von Zani Dembélé. Der junge Außendreiviertel aus Paris, ein französischer U18-Nationalspieler, erlitt einen offenen Wadenbeinbruch und musste operiert werden.

Deutschland: D. Koch (Germania List) - Pfisterer (RG Heidelberg), Plümpe (RGH, 71. Ayachi/TSV Handschuhsheim), von Grumbkow (Bundeswehr-Sportfördergruppe), Z. Dembélé (Racing-Métro Paris, 10. Fischer/Hannover 78) - Cameron-Dow (SC Frankfurt 1880), O. Paine (TV Pforzheim, 65. Piosik/Hannover 78) - Rix (Hannover 78), Dyckhoff (Cross Keys RFC, 74. Lang/RGH), Duwe (RK 03 Berlin) - Mau (Germania List, 61. Listmann/SC Frankfurt 1880), Marks (RC Rochelais-Atlantique) - Martel (TSV Handschuhsheim, 54. Weiss/SC Neuenheim), Valette (RC Cahors, 55. Ngubane/SC Frankfurt 1880), Bender (TSV Handschuhsheim, 75. Ramsay/Berlin Grizzleys).

Schiedsrichter: Evans (Wales); Zuschauer: 2100; Punkte: 0:7 (10.) Versuch Kveseladze + Erhöhung Tsiklauri; 0:12 (16.) V Todua; 0:19 (29.) V Chilachava + E Tsiklauri; 0:26 (49.) V Peikrishvili + E Tsiklauri; 0:33 (60.) V Sturm Georgien + E Tsiklauri; 0:40 (63.) V Kveseladze + E Tsiklauri; 0:47 (70.) V Giorgadze + E Tsiklauri; 0:52 (74.) V Zhvania; 0:57 (77.) V Kveseladze; 0:64 (80.) V Khamaladze + E Tsiklauri; Zeitstrafe: Pfisterer (51.).