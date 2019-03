Heidelberg. (momo) Die Herausforderung könnte größer kaum sein: Der sieglose Tabellenletzte muss sonntags um 13 Uhr auswärts beim ungeschlagenen Tabellenführer antreten. Im Rugby sind die Kräfteverhältnisse zwischen Georgien und Deutschland klar zugunsten der "Lelos" genannten Männer vom Kaukasus verteilt. Ans Aufgeben denkt dennoch niemand, zu wichtig ist es, mit einer guten Leistung Rückenwind für das Spanien-Spiel am 17. März und die drohende Abstiegsrelegation gegen Portugal oder die Niederlanden zu sammeln.

Drei Siege aus drei Spielen stehen für die Georgier zu Buche, ebenso verhält es sich bei den Deutschen - nur eben mit Niederlagen. Dass aus den teils guten Leistungen bisher kein Kapital in Form von Punkten geschlagen werden konnte, schmerzt, und wird gegen Georgien nur sehr schwer zu ändern sein. Denn die "Lelos" streben scheinbar unaufhaltsam ihrem elften europäischen Meistertitel entgegen. In Kutaisi wollen sich die Deutschen ordentlich und möglichst teuer verkaufen sowie möglichst ohne Verletzte aus der Affäre ziehen. Für die Gastgeber zählt es, sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten, an der sie zum bereits fünften Mal teilnehmen.

"Georgien ist bekannt für seine großen Stürmer und ihr überragendes Gedränge", weiß Deutschlands Sturmtrainer Mouritz Botha. Die Deutschen werden also genug Arbeit an vorderster Front bekommen. Dabei nicht helfen können Kapitän Sebastian Ferreira, Kurt Haupt sowie Matthias Schösser. Stattdessen bekommen Paul Schüle und Marcus Bender vom TSV Handschuhsheim die Möglichkeit, sich auf der ersten Reihe mit den Europas Besten zu messen.

Cheftrainer Mike Ford attestierte seinem Team großes Potenzial, wenn es die Gelegenheit bekommt, gemeinsam zu wachsen. In Georgien wird es genau darauf ankommen: Gemeinsam zu kämpfen.

Ebenfalls ein wichtiges Spiel haben die Frauen des Deutschen Rugby Verbandes vor sich. Bereits am Samstag um 15.45 Uhr messen sich die DRV-Spielerinnen mit ihren Konkurrenten aus den Niederlanden in Amsterdam. Bei gerade vier teilnehmenden Mannschaften wären die Deutschen mit einem Sieg im Finale, wo Spanien wartet. Die iberischen Topfavoriten demontierten Russland vergangene Woche mit 41:0. Gewinnen die Niederlande, müssen die "Adler" den Klassenerhalt gegen eben jene Russinnen perfekt machen.

Das Trainerduo Dirk Fraser und Paul McGuigan setzt dabei auf eine starke Heidelberger Achse, bestehend aus 15 Spielerinnen vom SC Neuenheim und dem Heidelberger RK. Die Marschrichtung ist laut Fraser klar: "Wir werden vor allem physisch dagegen halten müssen und in der Verteidigung schnell auf den Beinen sein, um die Hintermannschaft zu stoppen." Dennoch geht der Coach optimistisch ans Werk: "Wir wollen den Gegner überraschen und haben eine gute Mannschaft. Das Testspiel gegen die British Army war wichtig, dort haben wir viel ausprobieren können und am Ende ja auch deutlich gewonnen." Gegen die eingespielten Gastgeberinnen soll das nun ein Level höher gelingen.

Europameisterschaft, Sonntag, 13 Uhr: Georgien - Deutschland (Kutaisi), übertragen auf www.ran.de

Europameisterschaft der Frauen, Samstag, 15.45 Uhr: Niederlande - Deutschland (Amsterdam)