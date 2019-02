Marius de Giacomoni (Karlsruher SV), Nick Hittel (RG Heidelberg), Louis Hoffmann (RC Konstanz), Kevin Heising (TSV Handschuhsheim), Max Heid, Jakob Dipper (SC Neuenheim) und Karl Römming (TSV Handschuhsheim, v.l.n.r.) heißen die sieben baden-württembergischen Rugby-Talente, die in Brüssel mitgeholfen haben, den hart erkämpften 12:3 (5:3)-Sieg der deutschen U18-Nationalmannschaft gegen Belgien zu sichern. Die deutschen Punkte erzielten Oliver Stein (SC Frankfurt 1880/5), Oskar Rixen (Berliner RC/5) und Daniel Howley (Ballina RC, Irland/2). Das Spiel diente der Vorbereitung auf die EM an Ostern. Foto: privat

Heidelberg. (CPB) Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft wird mit einem etwas besseren Spielerkader zum zweiten Spiel der Europameisterschaft 2019 antreten können. Vor dem Match am Samstag um 13 Uhr in Botosani gegen Rumänien (live bei www.ran.de und www.sportdeutschland.tv) haben sich die Stürmer Julius Nostadt, Michael Poppmeier, Matthias Schösser und Lee Murray sowie der vielseitige Dreiviertelspieler Sam Harris im Trainingscamp der Deutschen im baden-württembergischen Landesleistungszentrum in Heidelberg eingefunden, um das Team von Bundestrainer Mike Ford (53) zu verstärken.

Am letzten Samstag in Brüssel hat die deutsche Fünfzehn bei ihrer 22:29-Niederlage gegen Belgien keine gute Leistung gezeigt und zu Recht verloren. Die Niederlage ist deshalb so bitter, weil nicht wenige Experten davon überzeugt sind, dass die Belgier die einzige Mannschaft sind, die die Deutschen in diesem WM-Jahr im Rahmen der EM hätten bezwingen können. Titelverteidiger Georgien und Russland, das am 2. März um 15 Uhr in Heidelberg gastieren wird (Tickets: www.adticket.de), werden im Herbst an der IX. Weltmeisterschaft in Japan teilnehmen und nutzen die kontinentale Meisterschaft, um junge, besonders ehrgeizige Spieler für ihre WM-Kader zu qualifizieren - die werden sich besonders ins Zeug legen.

Rumänien und Spanien haben in der EM-Saison 2018 mit den Spielberechtigungen etlicher Akteure gemauschelt, sind erwischt und hart bestraft worden und sind nun bestrebt, ihr beschädigtes Image im internationalen Rugby zu polieren. Rumänien steht nach seiner 9:18-Auftaktpleite gegen Georgien in der Weltrangliste auf Platz 18, die Deutschen sind nach der Niederlage von Brüssel auf Rang 27 gefallen. Nun soll alles besser werden. "Wir wollen stärker zurückkommen, die Stimmung ist nach wie vor zuversichtlich", sagte der Co-Trainer Mouritz Botha vor dem Abflug.

Julius Nostadt hatte in Brüssel gefehlt, weil er beim 19:3-Sieg seines Vereins Stade Aurillac gegen den früheren französischen Meister AS Béziers mitspielen musste und mit einer starken Vorstellung überzeugte. Matthias Schösser erhielt die Freigabe seiner Aberdeen Wanderers, und der Frankfurter Michael Poppmeier ist aus dem Urlaub zurück. Der Pforzheimer Lee Murray ist wie der junge Frankfurter Emil Rupf, der mit Stade Français Paris in Verbindung gebracht wird, erstmals im Kader der Nationalmannschaft, deren Bilanz gegen Rumänien deutlich verbesserungswürdig ist: Fünf Siegen stehen 14 Niederlagen gegenüber. 2017 gab es in Offenbach einen 41:38-Erfolg, 2018 in Cluj eine 6:85-Niederlage.

Im 29-köpfigen deutschen EM-Kader hat Mike Ford, dessen Sohn George (25) beim 44:8-Sieg Englands über Frankreich im Sechs-Nationen-Turnier mitgewirkt hatte, mit Jörn Schröder, Dasch Barber, Felix Lammers (HRK), Sam Harris (SCN), Jabobus Otto, Nikolai Klewinghaus, Eden Syme, Felix Martel (TSV Handschuhsheim), Tim Menzel (RC Vannes) und Julius Nostadt (Stade Aurillac) zehn Heidelberger Akteure.