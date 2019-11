Heidelberg. (momo) Im Vorprogramm zum Rugby-Europameisterschaftsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden am Samstags, das die Deutschen krachend mit 7:37 verloren haben, zeigte der Nachwuchs des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg (RBW) starke Leistungen und gewann alle sechs Partien. Während die U15-Mädchen mit zwei Teams, die U18-Juniorinnen sowie die U14-Schüler den Nachbarauswahlen vom Rugby-Landesverband Bayern keine Chance ließen, hatten die U16-Jugendlichen und die U18-Junioren gegen Nationalmannschaften Luxemburgs am Ende ebenfalls die Nasen vorn.

In starker Verfassung präsentierten sich die Mädchen unter 15 Jahren. Sowohl die erste, als auch die zweite RBW-Mannschaft ließ nicht einen Gegenpunkt zu und spielte dominant ihre Vorteile an den Standardsituationen und dem offenen Gedränge aus. Die Ergebnisse von 33:0 (RBW - Bayern) und 20:0 (RBW II - Bayern) waren die folgerichtigen Ergebnisse. Auch die U18-Juniorinnen waren ihren Kontrahentinnen aus dem Freistaat klar überlegen. Die Punkte für den RBW fielen aus ganz verschiedenen Situationen und wurden flexibel herausgespielt. Endstand: 45:5.

Den höchsten Sieg des Tages gelang aber der A-Schüler-Auswahl. Die U14 zeigte, dass man sich um den Rugby-Nachwuchs in Baden-Württemberg keine Sorgen machen muss. Denn das 63:0 zeigte mindestens einen Klassenunterschied im Vergleich zu den Bayern auf. „Eine tolle Leistung. Wir haben eine sehr gute Struktur eingehalten, was dann auch in engeren Partien den Unterschied ausmachen kann“, lobte RBW-Landestrainer Jan Ceselka seine Schützlinge.

Spannender, wenngleich nicht weniger erfolgreich, ging es bei der U16 und U18 zu. Luxemburg war der erwartet schwere Gegner und forderte den Schwarz-Gelben vor allem physisch alles ab. Die Prüfung wurde aber mit Bravour gemeistert. Dabei bewiesen besonders die U16-Jugendspieler eine tolle Moral. Nach zwei herausgefangenen Bällen lagen die Baden-Württemberger früh mit 0:14 hinten, doch sie ließen sich nicht verunsichern und kämpften sich zurück ins Spiel. Zur Pause stand eine knappe Führung zu Buche. In der zweiten Halbzeit gelangen mit zunehmender Spieldauer mehr Durchbrüche, sodass das Spiel mit 39:22 gewonnen werden konnte. „Das sind die Spiele, die uns voran bringen“, stellte Ceselka fest.

Auf hohem Niveau maßen sich die U18-Junioren. Schön war die Entwicklung der Teams zu betrachten, denn die regelmäßig stattfindenden Testspiele gegen die Nachbarn aus dem Großherzogtum bieten die Möglichkeit, die Verbesserung an gleichbleibenden Standards zu messen. So zeigte sich der Nachwuchscoach von der homogenen Leistung angetan und wollte niemanden explizit herausheben: „Die konzentrierte Vorbereitung hat sich bemerkbar gemacht. Das Zusammenspiel hat mir gefallen, und mannschaftlich war die Leistung gut.“ Der 24:7-Sieg war das Ergebnis eines offenen Schlagabtauschs.