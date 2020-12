Von Tillmann Bauer

Mannheim. Obwohl Zoos aktuell geschlossen bleiben müssen, kam es an diesem Sonntag zu einem tierischen Kampf zwischen zwei Raubkatzen. Im Löwen-Duell in der Handball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar- und den Bergischen Löwen zeigten zwar beide Seiten ihre Zähne, die Begegnung in der SAP Arena entschied aber die keineswegs überragende Mannschaft von Chefdompteur Martin Schwalb für sich. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg sicherten sich die Badener mit 24:23 (13:9) die zwei Zähler und bleiben damit weiterhin bei fünf Minuspunkten – passend zum vierten Advent lieferte das Spiel vier Geschichten.

> Verspielter Vorsprung: Es wird schon fast zur Gewohnheit. Wieder führten die Löwen deutlich – diesmal mit fünf Toren – und hatten das Geschehen im Griff. Dafür war offensiv vor allem das Zusammenspiel zwischen Andy Schmid und Jannik Kohlbacher verantwortlich. Und dennoch: Wieder brachen die Mannheimer, die ohne den verletzten Albin Lagergren (Zeh) spielten, nach der Pause innerhalb von wenigen Minuten ein – 15:15 stand es plötzlich (40.), die Löwen waren völlig aus dem Konzept und machten einen Fehler nach dem anderen. Wie kommt’s, dass man so schnell den Faden verliert? "Wir wollen irgendwie den Vorsprung verwalten und haben unsere Marschrichtung verändert", sagte Uwe Gensheimer. Und Schwalb ergänzte: "Das hat damit zu tun, dass die Gegner das Risiko gnadenlos erhöhen und schnellere Abschlüsse suchen."

> Spannender Schlussakkord: Wer einen Herzschrittmacher braucht, hätte in den letzten Minuten lieber den Fernseher ausgeschaltet. Nachdem der Bergische HC zeitweise sogar die Führung übernommen hatte (19:20/50.), kämpften sich die Badener zwar zurück in die Begegnung, zitterten aber bis zur letzten Sekunde. Im abschließenden Angriff hatte der BHC noch die Chance auf den Ausgleich, Ex-Löwe David Schmidt schmiss aber den Ball ins Aus. Dann wurde es vogelwild: Alexander Petersson musste eigentlich nur noch die Zeit runterspielen, entschied sich aber dafür, den Ball überhastet ins Nirgendwo zu werfen. So schenkte man den Gästen für sieben Sekunden die Chance, sich den Tag mit einem Punkt zu versüßen – die Erleichterung war aber groß, als die Möglichkeit ungenutzt blieb. Sicher zitterte auch Oliver Roggisch vor dem Bildschirm. Der Sportliche Leiter befindet sich in häuslicher Quarantäne, nachdem er im privaten Umfeld Kontakt zu zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte.

> Tadelloser Torhüter: Schwalb machte sich am Freitag, als er mit der RNZ sprach, Sorgen um seine Schlussleute. Wie ironisch – zwar fehlte Nikolas Katsigiannis mit Wadenproblemen, dafür war Andreas Palicka in vorweihnachtlicher Hochform. Mit 13 Paraden (37 Prozent gehaltene Bälle) sorgte der Schwede fast im Alleingang dafür, dass sich die Gelben gegen die Roten einen Vorsprung herausspielten. Vor dem Duell am Mittwoch (18 Uhr/Sky), wenn es beim THW Kiel nicht nur gegen den Meister, sondern auch gegen Palickas ehemaligen Klub geht, ist der Torwart gut aufgelegt – um beim Team um Superstar Sander Sagosen bestehen zu können, wird die Leistung zwischen den Pfosten entscheidend sein. Mal sehen, wie viele Sorgen sich "Schwalbe" darüber macht.

> Frohes Fest: Eine schöne Geste war es, dass Kreisläufer Rafael Baena gegen seine ehemaligen Kollegen im Kader stand – mehr aber auch nicht. "Ich konnte ihn leider nicht bringen, weil es zu eng war, da konnte ich keine Experimente machen", sagte Schwalb über den Mann, der den Löwen aufgrund von den Verletzungen von Jannik Kohlbacher und Jesper Nielsen kurzfristig geholfen hatte, dessen Arbeitspapier aber nun ausläuft. Es war das letzte Spiel für Baena, weil er über Weihnachten zu seiner Familie nach Spanien reist. Er sagt: "Es war eine sehr schöne Zeit, ich werde sie vermissen."

Löwen: Palicka 1, Groetzki 2, Kohlbacher 5, Schmid 5, Gensheimer 5/4, Nilsson 2, Kirkelokke 1, Petersson 3.

Bergischer HC: Fraatz 6/1, Gunnarsson 1/1, Schmidt 3, Arnesson 4, Stutzke 5, Nikolaisen 2, Babak 2.

Strafminuten: Gensheimer 4, Patrail 2 – Fraatz 2, Nikolaisen 2, Schmidt 2, Damm 2.

Stenogramm: 3:3 (5.), 6:3 (10.), 8:5 (15.), 11:6 (20.), 11:7 (25.), 13:9 (Halbzeit), 15:12 (35.), 15:15 (40.), 18:16 (45.), 19:20 (50.), 22:21 (55.), 24:23 (Ende).