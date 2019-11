Von Tillmann Bauer

Mannheim. Vergangene Woche gab es auf einmal viel Platz im Kronauer Leistungszentrum. Weil für sämtliche Nationalteams Länderspiele auf dem vollgepackten Terminplan standen, fanden sich zum täglichen Training bei den Handballern der Rhein-Neckar Löwen nur vereinzelt Bundesliga-Profis ein, schließlich war der Großteil, was für den Verein aus der Metropolregion natürlich eine Auszeichnung ist, auf Reisen. "Auch für mich gab es keine Pause", sagte Coach Kristjan Andresson, nachdem er gesund und munter den regulären Trainingsbetrieb wieder aufnehmen konnte. Mit der schwedischen Nationalmannschaft musste der Handballlehrer, der sowohl die isländische als auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, gegen die Isländer antreten. Dass man dabei einmal verlor und einmal gewann, ordnete der 38-jährige Übungsleiter, der wie immer in jedem seiner Worte die absolute Ruhe ausstrahlte, als Erfolg ein.

In seiner Abwesenheit übernahm Daniel Haase, der normalerweise die so erfolgreiche A-Jugend der Junglöwen leitet, den Trainingsbetrieb in Kronau und stimmte die sechs Daheimgebliebenen auf die nächste Aufgabe am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei den Füchsen Berlin ein. "Wir haben keinen Stress, alle sind entspannt und genießen die spielfreien Tage", sagte zuletzt Alexander Petersson, der aktuell nicht mehr für die isländische Auswahl aufläuft, vor einigen Wochen aber andeutete, dass er sich ein Comeback bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio durchaus vorstellen könne. Mit 40 Jahren wäre er dann ja schließlich im optimalen Handballalter.

Worauf es am Sonntag für die Löwen ankommen wird, um zwei Punkte bei den Füchsen zu entführen und damit in die Erfolgsspur zurückzukehren, weiß nicht nur Petersson, der zwei Jahre beim Hauptstadtklub spielte, sondern auch zwei weitere Ex-Berliner, die die Mannheimer in ihrem Kader haben. Jesper Nielsen, der - bevor er aus Paris zu den Badenern wechselte - drei Jahre in der Max-Schmeling-Halle auflief, warnt seine Kollegen: "Es ist immer hart dort. Sie haben eine sehr starke Mannschaft."

Dass die Berliner, die noch vor einigen Tagen verkündeten, dass der erst 26-jährige Jaron Siewert, der aktuell noch den Zweitligisten TUSEM Essen trainiert, zur kommenden Saison die Nachfolge von Velimir Petkovic auf der Füchse-Bank antreten wird, gerade gegen Spitzenteams unglaublich gefährlich sind, ergänzte Steffen Fäth. Weil er wieder einmal für die beiden Länderspiele gegen Kroatien von Bundestrainer Christian Prokop nicht nominiert wurde, hatte der Rückraumspieler genug Zeit, um sich auf das Duell mit seinen ehemaligen Kollegen vorzubereiten und schonmal etwas in die Zukunft zu blicken: "Das wird eine sehr schwere Partie für uns. Wir haben dort auch schon ein paar Spiele nicht mehr gewonnen."

Vielleicht schaffen es die Löwen ja diesmal mit einem neuen Trainer, etwas Zählbares aus der Hauptstadt mitzunehmen. "Als Coach ist es für mich die Berlin-Premiere. Dort kann wirklich alles passieren, das hat man in der Vergangenheit gesehen", sagte Andresson im Gespräch mit der RNZ: "Wenn wir dort gewinnen wollen, müssen wir unsere Abwehr weiter stabilisieren und brauchen mehr Paraden, um dann auch Gegenstöße laufen zu können."

Weil schon am kommenden Donnerstag, wenn der große THW Kiel in der SAP Arena gastiert, das nächste richtungsweisende Spiel ansteht, gab Steffen Fäth einen Ausblick - ja, er fasste die Lage gut zusammen: "Wenn wir beide Spiele verlieren sollten, dann wird es echt eng und dann stehen wir schlecht da. Aber wenn wir beide Duelle gewinnen sollten, was unser Ziel ist, dann sieht es für den Rest der Saison ganz gut aus." Es werden also Spiele mit Strahlkraft.

Sonntag, 13.30 Uhr: Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen.