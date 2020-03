Mannheim. (dpa-lsw) Die Rhein-Neckar Löwen haben nach dem ersten bekannten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Profis in der Handball-Bundesliga weitere Maßnahmen ergriffen. Alle Mitspieler, die in den vergangenen Tagen persönlichen Kontakt zum positiv getesteten Mads Mensah hatten, wurden wie der dänische Rückraumspieler vom Club in häusliche Quarantäne überstellt.

"Es ist eine harte Entscheidung, die aber zum Schutz aller zwingend notwendig ist. Die Spieler haben alle einen individuellen Trainingsplan an die Hand bekommen und fühlen sich soweit gut", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Die Entscheidung wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Mannschaftsarzt getroffen, teilte der Verein am Dienstag mit.

Wegen der zunächst bis zum 23. April ausgesetzten Bundesligasaison und den damit verbundenen Einnahmeverlusten fürchtet Kettemann um die Existenz der Vereine. "Auch wir als Rhein-Neckar Löwen sind von dieser Krise massiv getroffen und haben zunächst einmal nur Ausgaben und keine Einnahmen. Hier steht die Zukunft einer kompletten Sportart auf dem Spiel", sagte Kettemann. Man werde sicher keine Sonderbehandlung durch die Politik fordern, "aber eine Unterstützung aller ist zwingend notwendig, damit die Clubs diese schwere Zeit überstehen".

Update: Dienstag, 17. März 2020, 15.41 Uhr

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Plötzlich ging es schnell. Noch zehn Minuten bevor am gestrigen Vormittag die außerordentliche Mitgliederversammlung im Rahmen einer Telefon-Konferenz, in der sich die Leitung der Handball-Bundesliga mit den 18 Vertretern ihrer Vereine über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten wollte, begann, machte eine Nachricht im Internet die Runde. Nun gibt es auch in der höchsten deutschen Spielklasse den ersten Profi, der positiv auf das sich rasch ausbreitende Coronavirus getestet wurde. Er kommt aus Mannheim.

Es war kurz vor 11 Uhr, da gaben die Rhein-Neckar Löwen bekannt, dass auch sie direkt von der Corona-Pandemie betroffen sind. Mads Mensah Larsen, der Weltmeister und Olympiasieger der Badener, wurde positiv auf das Virus getestet. Nachdem der Däne, 28, in der vergangenen Woche an grippeähnlichen Symptomen laborierte, soll es ihm mittlerweile – nach eigener Aussage – wieder gut gehen. Auch wenn er sich "fit und voll belastbar" fühle, wurde er vorsorglich gemeinsam mit seiner Familie in eine vierzehntägige häusliche Quarantäne überstellt.

"Wir befinden uns in ständigem Kontakt mit unserem Mannschaftsarzt, dem Gesundheitsamt und den Behörden und werden alles tun was in unserer Macht steht, um eine Verbreitung des Virus zu verlangsamen", sagte Jennifer Kettemann. Die Geschäftsführerin der Löwen ist sich der Verantwortung in dieser kritischen Situation bewusst: "Die Gesundheit unserer Spieler und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität."

Verpassen wird Mensah Larsen, der nach der Saison die Lager wechseln und sich der SG Flensburg-Handewitt anschließen wird, aber erst einmal nichts. Das Leistungszentrum in Kronau, wo die Bundesliga-Profis eigentlich tagtäglich ihre Übungen machen, steht leer, der Trainingsbetrieb beim badischen Bundesligisten ruht.

Dafür herrscht am Telefon von Geschäftsführerin Kettemann Hochbetrieb. Die Krisensitzung gestern dauerte mehrere Stunden, das Ergebnis ist unmissverständlich: Es wird zunächst keinen Abbruch der Bundesliga-Saison geben, das beschlossen die 18 Vereinsvertreter gemeinsam. Ursprünglich wollte man sich in einem Hotel in Köln treffen, aufgrund der Entwicklung in den vergangen Tagen entschied man sich aber kurzfristig dafür, telefonisch zu diskutieren.

Es bleibt also erstmal alles beim Alten, man möchte am entsprechenden Entschluss von vergangener Woche, den Spielbetrieb vorerst bis 22. April ruhen zu lassen, festhalten und hofft weiterhin, die Saison danach wieder aufnehmen zu können. Das Final Four um den DHB-Pokal, bei dem sich Kiel, Hannover, Melsungen und Lemgo um den Titel streiten, wurde auf den 27./28. Juni neu angesetzt.

Uwe Schwenker. Foto: dpa

"Wir sitzen alle in einem Boot und rudern sehr kräftig in dieselbe Richtung, damit wir die Liquidität an unseren Standorten erhalten können", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker: "Ein vorzeitiges Saisonende kommt zum jetzigen Zeitpunkt für uns nicht infrage." Denn dann würden Sponsoren-, Zuschauer- und TV-Einnahmen wegfallen und sich der Verlust pro Verein ungefähr auf einen mittleren sechsstelligen Betrag belaufen.

Um diese Einbußen abzumildern, wurde ein Managementfahrplan zur Erfassung des zu erwartenden wirtschaftlichen Schadens und zur Eindämmung der wirtschaftlichen Risiken vorgestellt. Zudem sollen einige Klubs bereits Kurzarbeitergeld beantragt haben. "Wir haben zudem beschlossen, dass wir nur eine Chance haben, zu überleben, wenn Spieler und Sponsoren ebenfalls ihren Beitrag dazu leisten", sagte Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin und DHB-Vizepräsident, stellvertretend für seine Kollegen. So wollen die Klubs ihre Profis etwa zu einem Gehaltsverzicht bewegen. Hanning: "Ohne das ist es, glaube ich, kaum darstellbar." Es ist also – wie fast überall aktuell – große Solidarität gefragt.

Wie die Situation morgen ist, kann heute noch niemand sagen. Fest steht aber, dass bereits am Mittwoch die nächste Telefon-Konferenz der Bundesliga-Vertreter auf dem Terminplan steht. Bis dahin ist Geduld gefragt.