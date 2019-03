Von Daniel Hund

Nürnberg. Irgendwie schienen sie gar nicht richtig da zu sein. Körperlich natürlich, aber auch geistig? Eher nicht: Nikolaj Jacobsen und Oliver Roggisch, die Kommandobrücke der Rhein-Neckar Löwen, wirkte wie in Trance, als sie da am späten Donnerstagabend auf dem Pressepodium in der Nürnberger Arena Platz nahm.

Seite an Seite sollten sie erklären, was sie selbst noch nicht so richtig fassen konnten. Dieses 23:23 beim HC Erlangen war ein Tiefschlag, knallte rein wie ein Leberhaken in der zwölften Runde. Kreidebleich waren die beiden Weltmeister.

Schützend die Hand über ihre Spieler legen? Diesmal nicht, diesmal war Klartext angesagt. Roggisch, der Nachdenkliche: "Vielleicht", holte der Sportliche Leiter tief Luft, "vielleicht sollten wir auf der Reise nach Barcelona mal intern ansprechen, was derzeit bei uns alles nicht so passt."

Was er meinte? Vor allem den Angriff. In Nürnberg kam der überhaupt nicht ins Rollen. Im 6:6 fehlten die Ideen, die Durchschlagskraft - einfach alles. Das Schlimme: Selbst im 7:6 - also ohne Torhüter und mit einem Feldspieler mehr - zitterte man sich von Tor zu Tor. Jacobsen sprach diesbezüglich von einer "ganz beschissenen Leistung". Und nannte ganz bewusst auch Namen: "Gerade von Mads Mensah Larsen und Filip Taleski kommt zu wenig. Seit der WM-Pause bringen sie nicht mehr ihre gewohnte Leistung." Und weiter: "Dadurch fehlt uns auf Halblinks einfach die nötige Qualität."

Doch es nur an den beiden Rechtshändern festzumachen, wäre zu einfach. Denn auch die Linkshänder-Fraktion um Alexander Petersson und Vladan Lipovina schwächelt. Teilweise kam es einem fast so vor, als würden sie sich denken: "Soll es halt der Schmid machen."

"Ganz beschissene Leistung"

Der Schweizer ließ den Ball immer wieder durch die eigenen Reihen kreisen, bekam ihn aber stets umgehend zurück. Also packte er die Brechstange aus, traf fünfmal. Das ist schön, aber sicher nicht des Rätsels Lösung.

So viel zum Negativen, weiter mit dem Positiven: Die Abwehr stand. Der Innenblock um Ilija Abutovic und Gedeon Guardiola war ein echtes Bollwerk. Auch Jacobsen nickte das ab: "Sie haben das überragend gemacht und sorgten somit dafür, dass es überhaupt für einen Punkt gereicht hat. Denn mit diesem Angriff musst du eigentlich verlieren."

Wobei kein falscher Eindruck entstehen darf, die Chance auf den Sieg war immer da. Die Gelben führten ständig, meist mit zwei Toren. "Genau das macht es ja so bitter, es zeigt, dass wir uns trotz unserer schlechten Angriffsleistung am Ende quasi selbst geschlagen haben", zuckt Jacobsen mit den Schultern und hofft, fiebert der Rückkehr seiner zwei Verletzten entgegen. Gemeint sind Rückraum-Mann Steffen Fäth (Hüfte) und Kreisspieler Jesper Nielsen (Leiste). Mit der Mannschaft trainieren konnte das Duo bislang nicht, doch Jacobsen ist guter Dinge, dass sich das nach der Rückkehr aus Barcelona ändern wird.

Auf den Weg zu den Katalanen, wo heute ab 17.30 Uhr das letzte Gruppenspiel in der Königsklasse steigt, haben sich die Löwen gestern gemacht. Und das noch weiter dezimiert: Kurzfristig müssen auch Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson und Jacobsen passen. Beide unterzogen sich in Heidelberg einer Behandlung am Knie. Jacobsen zur RNZ: "Ich habe letzte Woche gegen Kielce eine falsche Bewegung gemacht. Es musste ein großer Teil des Meniskus entfernt werden. In 14 Tagen gegen Wetzlar bin ich wieder fit." In Barcelona wird Roggisch den Aushilfstrainer geben.

Klar ist: Klemmt es in der Offensive ähnlich wie bei den keineswegs übermächtigen Franken - scheint eine böse Abreibung vorprogrammiert zu sein. Doch die Badener können es eben auch anders. Barca kann ein Lied davon singen und zwar keinen Gute-Laune-Song. Das Hinspiel gewannen die Löwen. Mit 35:34. Mit begeisterndem Handball. Lang, lang ist’s her.