Von Tillmann Bauer

Kielce. Der Häuptling war wieder an Bord. Andy Schmid, 35, stieg gemeinsam mit seinen Kollegen am Freitag in den Flieger Richtung Polen, der plagende Magendarm-Infekt war überwunden, der Schweizer konnte in der Königsklasse gegen das Topteam von Vive Kielce mitwirken. Er war am Samstagabend mitentscheidend, dass die Rhein-Neckar Löwen im polnischen Hexenkessel vor 4000 Zuschauern ein richtig gutes Spiel machten, am Ende aber doch als trauriger Verlierer vom Feld schlichen und sich mit 32:35 geschlagen geben mussten.

"Eigentlich haben wir die Partie innerhalb von fünf Minuten weggeworfen", urteilte der Mittelmann sichtlich enttäuscht nach dem Schlusspfiff, "wir haben ein richtig starkes Spiel gemacht, obwohl wir gegen einige Widrigkeiten ankämpfen mussten." Was Schmid meinte, war eindeutig. Die Löwen machten unter seiner Leitung einen starken Eindruck, ließen sich von der hitzigen Atmosphäre nicht aus der Ruhe bringen und führten noch zehn Minuten vor Schlusspfiff mit drei Toren (30:27).

Das ist zumindest ein kleines Polster, wenn man weiß, wie schwer es ist, bei Kielce in Führung zu gehen, vorallem, weil die Polen kurz zuvor noch selbst mit drei Toren in Front lagen. Drei Tore können aber auch zu wenig sein, wenn man bedenkt, dass die Löwen in Halbzeit eins noch mit fünf Toren führten und Kielce so gut wie keine Luft zum Atmen gaben. Und drei Tore können im Handball natürlich in Windeseile verspielt sein, gerade auf diesem Topniveau geht das schneller, als manch einem lieb ist. So dauerte es diesmal eben fünf Minuten.

"Da waren wir zu hektisch und haben zu viele falsche Entscheidungen hintereinander getroffen", urteilte Cheftrainer Nikolaj Jacobsen, "auch Andy". Er wusste natürlich, dass sein wichtigster Mann eine eigentlich überragende Partie gemacht hatte, mit neun Toren - teilweise unglaubliche Treffer - dem Spiel mal wieder seinen Stempel aufdrücken konnte, aber eben auch einige ungünstige Entscheidungen traf.

Kielce bestrafte das konsequent. Viel mehr aber als die erste Champions-League-Niederlage der Saison schmerzt die Tatsache, dass zuerst Abwehrchef Gedeón Guardiola verletzt auf die Bank musste und sich mit traurigem Gesicht die Schulter hielt und kurze Zeit später Jannik Kohlbacher das gleiche Schicksal ereilte - auch er musste kurzzeitig raus.

Den Schock komplett machte Ilja Abutovic, er sank bei einer Abwehraktion ohne gegnerische Einwirkung zu Boden. Abutovic hat sich wohl die Wade gezerrt und droht nun länger auszufallen. Kohlbacher und Guardiola konnten zwar nochmal mitwirken, waren aber sichtlich angeschlagen.

"Die ganzen Verletzungen mussten wir dann in der Schlussphase teuer bezahlen", schluckte Jacobsen, "wenn man in Kielce so lange so gut mitspielt, dann ist die Niederlage natürlich sehr ärgerlich." Sein dänischer Landsmann Mads Mensah Larsen kritisierte, dass man selbst zu viele Fehler gemacht habe und mit der Schnelligkeit der Polen teilweise nicht zurecht kam. Im Eiltempo geht es auch weiter, bereits am Mittwoch kann man es im Heimspiel gegen Brest besser machen.

Kielce: Ivic, Cupara - Jurecki 3, A. Dujshebaev 5, Aguinagalde 4, Jachlewski 3, Janc 3, Lijewski 4, Moryto 1, Cindric 5, Fernandez 2, D. Dujshebaev 2, Karalek 3.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 9, Lipovina, Sigurdsson 5, Radivojevic 1, Tollbring 1/1, Abutovic, Mensah Larsen 2, Fäth, Groetzki 1, Taleski, Guardiola 2, Petersson 7, Nielsen 3, Kohlbacher 1.

Strafminuten: Jurecki 2, Jachlewski 2, - Abutovic 2, Groetzki 2, Guardiola 2, Nielsen 4.

Zuschauer: 4000