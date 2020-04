Mannheim. (dpa-lsw) Trainer Martin Schwalb von den Rhein-Neckar Löwen rechnet mit einem Abbruch der Saison in der Handball-Bundesliga und spricht sich für eine Wertung nach der Quotientenregel aus. "Im Prinzip muss man jetzt eine begradigte Tabelle machen, weil die eine oder andere Mannschaft ein Spiel mehr oder weniger hatte. Dann wird es auch einen Meister und Europapokal-Teilnehmer geben", sagte Schwalb am Montag bei Sport1 und ergänzte: "Der THW (Kiel) wäre nach dieser Tabelle deutscher Meister, wir wären Fünfter. Dann wollen wir auch international spielen, das ist ein toller Wettbewerb."

Die Verantwortlichen der 36 Erst- und Zweitligisten schalten sich am Dienstagmorgen (11 Uhr) mit der Führung der Handball-Bundesliga (HBL) zusammen. Möglicherweise wird im Anschluss an diese Videokonferenz der vermutete Abbruch der Saison wegen der Coronavirus-Pandemie bekanntgegeben. Die Clubchefs können seit dem Ende der vergangenen Woche darüber abstimmen.

Update: Montag, 20. April 2020, 20.46 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) andball-Profi Gedeon Guardiola von den Rhein-Neckar Löwen ist gegen eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Handball-Bundesliga. "Wenn es nach mir geht, spielen wir im Mai noch nicht", sagte der 35-jährige Spanier in der "TZ" aus München und im "Münchner Merkur" (Donnerstag). Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sei die Sicherheit nicht gewährleistet. "Kaum auszudenken, was passiert, wenn du über 10 000 Fans in einer Halle versammelst", sagte Guardiola. "Selbst bei Geisterspielen kämen Spieler, Trainer, Schiedsrichter und noch mehr Menschen zusammen. Das wäre nicht verantwortungsbewusst."

Guardiola gehörte zu mehreren Spielern von den Rhein-Neckar Löwen, die am Coronavirus erkrankt waren. "In meinem Fall war der Krankheitsverlauf durchaus schwerer", sagte Guardiola. "Fieber, Schüttelfrost, Schlappheit - das ist alles dabei. Und als diese Symptome abgeklungen waren, ist der Husten eingetreten. Nicht oft, dafür stark und trocken. Nach einer Woche war alles überstanden."

Update: Mittwoch, 15. April 2020, 508901

Mannheim. (dpa) Trainer Martin Schwalb von den Rhein-Neckar Löwen würde sich eine baldige Fortsetzung der derzeit unterbrochenen Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) wünschen. "Weil ich glaube, wenn wieder Sport zu sehen ist, ist das ein schönes Signal für die Menschen, dass es noch etwas anderes gibt außer Corona", sagte der 56-Jährige im Interview der Tageszeitung "Badische Neueste Nachrichten". "Wir wären doch alle froh, wenn wir wieder ein Stück weit Normalität und Freude im Leben hätten. Natürlich ohne irgendwelche Verordnungen zu verletzen."

Die HBL-Saison müsste spätestens ab dem 16. Mai fortgesetzt werden, um sie noch bis Ende Juni zu Ende zu bringen. Eine Entscheidung über einen Abbruch wird vermutlich am 20. April getroffen. Schwalb, bei dem nach seiner eigenen Corona-Erkrankung wieder "alles okay" ist, würde vorher gerne mit seiner Mannschaft in die Trainingshalle zurückkehren: "Angeblich dürfen auch wir demnächst wieder einsteigen, aber da gibt es noch nichts Endgültiges. Wir sitzen aber in den Startlöchern."