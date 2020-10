Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Es war die Stimmung, die die Handballer der Rhein-Neckar Löwen im vergangenen Jahr in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle ins Wanken brachte. 26:23 siegten die Badener zum Saison-Auftakt 2019 – es war ein zähes Bundesliga-Debüt von Cheftrainer Kristjan Andresson. Ein knappes Jahr später, wenn die Löwen am Dienstagabend (19 Uhr/Sky) wieder bei den Eulen Ludwigshafen aufkreuzen, ist vieles anders. Der Trainer, die Spieler – und auch die Stimmung. 500 Menschen, die vom Bundesliga-Zwerg per Losverfahren bestimmt wurden, dürfen das Derby besuchen. Ob die Ebert-Halle trotzdem zur Ebert-Hölle mutieren kann?

"Das ist natürlich ungewöhnlich", sagte Martin Schwalb. Der Trainer der Löwen hatte nach dem starken 30:20-Auftaktsieg am Sonntag gegen den TVB Stuttgart nur wenige Stunden Zeit für die Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Der Spielplan ist straff: "Die Jungs müssen im Kopf bereit sein, die Eulen sind immer gefährlich. Da muss man immer aufpassen." Schließlich kommt die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke nicht unbedingt über die individuelle Klasse, sondern vielmehr über den Zusammenhalt und den Kampf ins Spiel. Schwalb: "Das wird sicherlich die nächste schwere Aufgabe, aber deswegen spielen wir ja Bundesliga – es muss ja auch Spaß machen."

Bundesliga spielten die Eulen bereits am vergangenen Donnerstag. In Leipzig, wo 2 000 Zuschauer für eine gute Stimmung sorgen durften, ging die Matschke-Sieben mit 19:27 unter. Weil die Eulen aber generell als heimstark gelten, wird die Vorfreude nun umso größer sein, sich nach der langen Corona-Zwangspause wieder einmal vor den eigenen Fans präsentieren zu dürfen. Löwen-Anhänger, die sonst immer zahlreich auf die andere Rhein-Seite gepilgert waren, werden diesmal wohl nicht in der Halle sein. Ein Derby mit einseitiger Unterstützung.

Dass 500 Leute zuschauen dürfen, wusste Andreas Palicka am Sonntagabend noch nicht. Sein Fokus lag vielmehr auf dem Sportlichen. Er sagte: "Das ist ein hartes Derby, in dem meist großer Kampf steckt. Ich hoffe aber, dass wir weiter auf unserer spielerischen Leistung aufbauen können – dann sind wir eine bessere Mannschaft als die Eulen."

Palicka selbst war wie schon in der Vorbereitung auch gegen Stuttgart ein sicherer Rückhalt. Weil der Schwede so stark hält, gerät die Verletzung von Mikael Appelgren in den Hintergrund. Am Montag teilten die Löwen mit, dass es sich beim Fehlen des Mannes mit der blonden Mähne nicht um eine Schonungsmaßnahme handelt. Eine im Training zugezogene Sehnenverletzung erforderte sogar einen operativen Eingriff – der Nationalkeeper wird noch bis zum Jahresende fehlen. Das ist bitter. Ob die Mannheimer nun wieder – wie schon bei Rafa Baena – einen Ex-Löwen als kurzfristige Verstärkung an Land ziehen?

Zunächst muss Palicka weiter funktionieren. Wie ist seine gute Form überhaupt zu erklären? "Ich habe zwei Kilogramm abgenommen, um etwas leichter und beweglicher zu sein", sagte er: "Letztes Jahr hatte ich ein paar Muskeln zu viel."

Ob Andreas Palicka heute wieder die Muskeln spielen lässt?