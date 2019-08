Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Es sah gut aus, wie sich Andy Schmid am Mittwochmorgen im Kronauer Leistungszentrum bewegte. Im dunkelblauen Trainings-Shirt sprang der Mittelmann, 35, von einem Bein auf das andere und machte nicht den Anschein, als würde er bei seinen Bewegungen große Schmerzen empfinden. Schmid, den zuletzt eine Bauchmuskel-Zerrung plagte, hatte am vergangenen Wochenende den Liga-Auftakt bei den Eulen Ludwigshafen verpasst und eine große Lücke im Angriffsspiel der Rhein-Neckar Löwen hinterlassen. Ob der Spielgestalter nun am Donnerstagabend (19 Uhr) zum Bundesliga-Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt in der Flens-Arena auflaufen kann, ist noch fraglich - es würde den Badenern aber einiges erleichtern.

Auftaktsieg in Melsungen

"Er wird von Tag zu Tag fitter. Man merkt, dass er hungrig darauf ist, wieder zu spielen", sagt Kristjan Andresson über seinen Regisseur. Der Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen weiß, welchen Wert ein gesunder Schmid für seine Mannschaft in der Offensive hat, gibt aber zu bedenken, dass man durchaus auch noch gute Alternativen habe, sollte der Schweizer nicht zur Verfügung stehen. "Wir haben verschiedene Optionen auf der Mitte", sagt Andresson.

Gegen die Eulen bekam vor allem Weltmeister Mads Mensah Larsen als Spielgestalter viele Einsatzzeiten. "Wenn Andy nicht fit sein sollte, dann ist Mads sicherlich die erste Wahl", sagt Oliver Roggisch. Der Sportliche Leiter der Löwen bekräftigte zwar, dass man ohne Schmid ein anderes Spiel habe, weil man nicht so sehr über den Kreis spiele, der Däne seine Aufgabe aber insgesamt sehr gut erfülle: "Gerade in der Vorbereitung, als Andy noch nicht dabei war, hat Mads gezeigt, wie gut er dort spielen kann." Und auch Schlussmann Andreas Palicka, der das Angriffsspiel meist aus der Ferne beobachten kann, findet, dass Mensah Larsen ein sehr guter Spielgestalter sei: "Er macht das normalerweise überragend."

Ob letztendlich mit oder ohne Schmid - in der Flens-Arena, die zu den stimmungsvollsten Handball-Hallen in Deutschland zählt, wird es für die Löwen vor allem darauf ankommen, die Ruhe zu bewahren. "Wir treffen dort auf den amtierenden Deutschen Meister, Flensburg hat extrem viel Selbstvertrauen", sagt Patrick Groetzki. Das Urgestein der Löwen wies darauf hin, dass die Norddeutschen nicht nur jüngst gegen den THW Kiel den Supercup gewannen, sondern auch ihr schweres Bundesliga-Auftaktspiel bei der MT Melsungen völlig souverän mit 24:19 für sich entschieden: "Das wird für uns ein richtiger Prüfstein - aber auch für Flensburg."

Schließlich musste auch das Spitzenteam von der Förde zwei immens wichtige Spieler ersetzen. Abwehrchef Tobias Karlsson wurde im vergangenen Sommer mit der Meisterschaft verabschiedet, Mittelmann Rasmus Lauge zog es als Weltmeister zum ungarischen Topklub Veszprem. Groetzki: "Wir befinden uns erst am zweiten Spieltag, die Karten werden wieder neu gemischt. Das wird ein ganz, ganz spannendes Spiel."

Um in Flensburg aber nicht unter die Räder zu kommen, wird es vor allem darauf ankommen, zu verhindern, dass die Norddeutschen ihr Tempospiel aufziehen können. Mit Lasse Svan und Hampus Wanne stehen auf den Außenpositionen zwei brandgefährliche Akteure in den Startlöchern, die nur darauf warten, im Gegenstoß für einfache Tore zu sorgen. Man sollte sich also nicht viele Unkonzentriertheiten erlauben - Schmids Ruhe am Ball würde sicherlich gut tun.