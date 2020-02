Von Daniel Hund

Mannheim. Kopfschütteln, Achselzucken, leere Blicke: Irgendwie kam man sich am Donnerstagabend in der SAP Arena vor wie auf einer Beerdigung: Für die Rhein-Neckar Löwen gab es in der Handball-Bundesliga mächtig auf die Pfoten. 7251 Zuschauer sahen ein 30:33 (15:16) gegen die MT Melsungen. "Gegen sie ist es immer schwer, aber wir hatten uns schon eine Trendwende erhofft. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht und sind nach der Pause ganz schlecht rein gekommen", sagte Patrick Groetzki.

Bevor es auf der Platte zur Sache ging, wurde geredet, freudiges verkündet. Die Löwen-Macher trafen sich rund 45 Minuten vor Spielbeginn im Presseraum des "Ufos" und hatten einen dabei, den sie noch nie dabei hatten: Ymir Örn Gislason, 22, Isländer, Abwehrspieler von Beruf. Also genau den Mann, den die RNZ schon in der Donnerstagsausgabe exklusiv als Neuzugang auf dem Schirm hatte. Bis zum Sommer 2022 hat er unterschrieben. Einer für die Zukunft soll er sein. Mit ihm will man zurück zum gelben Bollwerk, dem einstigen Meister-Prunkstück der Badener.

Gislason kommt aus Reykjavik

"Im Sommer wäre er sowieso gekommen", erklärt Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, "da sich nun aber Jesper Nielsen verletzt hat, haben wir ihn schon vorher von Valur Reykjavik geholt." Und weiter: "Er ist ein hervorragender Abwehrspieler, der noch über ein Riesen-Potenzial verfügt." Am gestrigen Donnerstag war er noch nur Zuschauer. In Jeans und Hoodie saß er draußen, drückte die Daumen.

Romain Lagarde drückte derweil sofort aufs Spieltempo. Der Franzose kannte nur eine Richtung: vorwärts. Entschlossen kam er angeflogen und wurde belohnt: Zwei Versuche, zwei Tore. 3:3 stand es nach acht Minuten. Umkämpft war sie, die Anfangsphase. Mit vielen technischen Fehlern. Hüben wie drüben.

Die erste Löwen-Auszeit? Bereits in der zwölften Minute: 3:6 lagen Andy Schmid und Co. da hinten. Ernüchtert formierten sie sich zum Krisengespräch, der eine oder andere wirkte fast schon ein wenig ratlos. Denn vor allem in der Offensive lief nichts zusammen. Ein Masterplan wurde gegen die Nordhessen schmerzlich vermisst.

Doch dann war Palicka-Time. Der Löwen-Hexer schien die Bälle nun magisch anzuziehen. Mal parierte er im Spagat, mal im Tiefflug: Alter Schwede, das war richtig stark, was "Palle" da aufs Feld zauberte. Und siehe da, plötzlich stand es 11:9. Für die Löwen, gegen Melsungen.

Leider war es dann aber wieder so, wie so häufig in dieser Löwen-Saison. Setzt man erst einmal zu einem Hoch an, ist das nächste Tief nicht mehr weit: Melsungen legte wieder vor, marschierte mit einer 16:15-Führung in die Pause.

Was das für die Löwen hieß? Viel Arbeit – zu viel Arbeit. Erschreckend präsentierten sie sich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Orientierungslos schlidderte der Ex-Meister einem Debakel entgegen. Schwer zu sagen, wann man die Löwen in der heimischen Arena phasenweise derart hilflos gesehen hat. Sie wollten, konnten aber nicht. In Zahlen: 19:25 (38.). Frust pur.

Eine historische Klatsche deutete sich an, dass es keine wurde, lag am großen Kämpferherz der Löwen. Bis auf 30:31 (57.) waren sie plötzlich wieder dran – doch das gelbe Happy End blieb aus …

Neues gibt es auch in Sachen Steffen Fäth, der am Donnerstag wie Nielsen verletzt fehlte. Aus dem näheren Umfeld des HC Erlangen ist zu vernehmen, dass er dort auf dem Wunschzettel stehen soll.

Löwen: Schmid 4, Gensheimer 3/2, Kirkelokke 2, Lagarde 5, Tollbring 1, Abutovic 1, Mensah Larsen 6, Guardiola 2, Petersson 2, Kohlbacher 4.

Melsungen: Maric 7, Kühn 3, Lemke 2, Reichmann 2, Ignatow 2, Kunkel 2, Mikkelsen 7/4, Schneider 3, Häfner 5.

Stenogramm: 1:3, 3:3, 3:6, 6:8, 11:9, 15:16 (Halbzeit), 16:19, 17:22, 19:25, 30:31, 30:33 (Endstand).