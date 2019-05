Heidelberg. (tib) Die Kartons sind noch unberührt. Erst in drei Wochen steht der große Umzug an. Bei Nikolaj Jacobsen, dem Trainer der Rhein-Neckar Löwen, ist deshalb im Privatleben - laut eigener Aussage - noch "alles ruhig". Sohn Linus geht noch brav zur Schule, während der Vater langsam, aber sicher, auf die Zielgerade bei seinem Herzensklub einbiegt.

"Wir haben in diesen Tagen alles wie immer gemacht", sagt Jacobsen: "Ich habe es eigentlich nicht eilig, von hier wegzugehen." Schließlich hat sich der Erfolgstrainer, der sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal nach Mannheim geholt hat, seit 2014 in der Region eingelebt und viele Freunde gefunden. Aber die Zeit rennt.

Nikolaj Jacobsen blickt voller Vorfreude seinem letzten Heimspiel als Löwen-Coach entgegen:#1team1zielhttps://t.co/rPlXP4GrqJ — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) 28. Mai 2019

Am Mittwoch steht für die Badener das letzte Heimspiel der Saison - und gleichzeitig der letzte Auftritt von Coach Jacobsen in der SAP Arena - an. Die Löwen treffen um 20.30 Uhr auf die Eulen Ludwigshafen, die sich nicht nur Aufsteiger, sondern höchstwahrscheinlich bald auch wieder Absteiger nennen dürfen.

"Natürlich kommen in diesen Tagen viele Gedanken und Gefühle hoch", sagt Jacobsen: "Es ist ja nicht der erste Abschied in meiner Karriere. Das ist nach so einer langen Zeit schon sehr emotional." Dennoch könne er das alles ganz gut kontrollieren. Wie es dann mit seiner Gefühlslage nach dem Abpfiff aussieht, wenn er gemeinsam mit Gudjon Valur Sigurdsson, Vladan Lipovina und Bogdan Radivojevic verabschiedet wird, ist eine andere Frage. Der dänische Weltmeister-Trainer lacht: "Das werden wir dann sehen."