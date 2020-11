Von Tillmann Bauer

Mannheim. Ob Andreas Palicka wirklich verletzt ist? Beobachtete man den Torwart der Rhein-Neckar Löwen, der offiziell bis zum Jahresende aufgrund einer Innenband-Verletzung am Knie ausfallen soll, am Sonntag beim 36:27-Heimsieg des Bundesligisten gegen die HBW Balingen-Weilstetten genauer, war von Bewegungsschwierigkeiten nicht viel zu sehen. Palicka nahm – gemeinsam mit seinen vier ebenfalls angeschlagenen Teamkollegen – hinter der Auswechselbank in der wieder einmal menschenleeren SAP Arena Platz. Während Mikael Appelgren und Jannik Kohlbacher lässig die Beine übereinander schlugen und die vor allem in der zweiten Halbzeit souveräne Vorstellung des neuen Tabellen-Führers gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht betrachteten, saß Palicka dagegen wie auf glühenden Kohlen – der Schwede sprang fast minütlich auf, jubelte und ballte die Fäuste.

Es war also auch nicht verwunderlich, dass Palicka einer der ersten war, der nach dem Abpfiff den Mann des Tages in die Arme nahm. Schließlich hatte ihn der 18-jährige David Späth gegen die Gallier von der Alb gut vertreten.

"Ich bin einfach überglücklich und froh, dass ich dem Team helfen konnte", sagte Späth. Eine typische Aussage für einen jungen Menschen, der normalerweise in der 3. Liga für die Junglöwen spielt und theoretisch noch in der A-Jugend auflaufen dürfte – Späth wollte nichts Falsches sagen und lieber Taten für sich sprechen lassen. Mit acht Paraden und einer Quote von 33 Prozent gehaltener Bälle konnte der schlaksige Torhüter, der sich im Training unter der Woche im Kampf um den Kaderplatz gegen Niklas Gierse durchgesetzt hatte, die anfangs doch sehr zahmen Löwen nach seiner Einwechslung gut zehn Minuten vor der Halbzeit wachrütteln.

Nikolas Katsigiannis kam gegen seinen Ex-Klub bis zu diesem Zeitpunkt nur auf eine mickrige Parade – wurde von seinen Vorderleuten aber auch weitestgehend im Stich gelassen. Kapitän Uwe Gensheimer gab lachend zu: "Wir haben am Anfang des Spiels probiert, in der Abwehr ohne Körperkontakt zu spielen – das hat nicht so gut funktioniert."

Wenn auch erst spät – mit Späth zwischen den Pfosten steigerten sich die Löwen nach dem Seitenwechsel von Minute zu Minute. So gehen die Badener nun mit 10:2-Punkten und einem guten Gefühl in die anstehende Länderspiel-Pause.

Auch wenn Trainer Martin Schwalb sehr gerne mit jungen Menschen arbeitet und weiß, welches Potenzial in Späth schlummert, wollte der Übungsleiter nur ungern über die Leistung seines Schützlings sprechen: "Ich versuche das Thema natürlich ein bisschen klein zu halten. Er ist 18 und da prasselt vieles auf ihn ein. Aber er hat uns heute geholfen, das war schon auch mitentscheidend. Seine Paraden haben uns einen richtigen Schub gegeben."

Fest steht: Ein Spätzünder ist David Späth sicher nicht. Im Gegenteil.

Löwen: Gensheimer 4, Lagergren 5, Schmid 7, Nilsson 7, Lagarde 2, Groetzki 5/1, Kirkelokke 1, Gislason 1, Ahouansou 3, Veigel 1.

Balingen: Gretarsson 5/4, Thomann 2, Lipovina 4, Scott 2, Saueressig 3, Nothdurft 2, Schoch 2, Wiederstein 1, Niemeyer 1, Zobel 3, Diebel 2.

Strafminuten: Kirkelokke 2, Patrail 2, Gensheimer 2 - Saueressig 2, Lipovina 2.

Stenogramm: 3:3 (5.), 5:6 (10.), 8:9 (15.), 10:11 (20.), 12:13 (25.), 16:14 (Halbzeit); 21:16 (35.), 25:17 (40.), 28:19 (45.), 30:22 (50.), 32:24 (55.), 36:27 (Ende).

Update: Sonntag, 1. November 2020, 17.18 Uhr