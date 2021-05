Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Niclas Kirkelokke ist ein Phänomen. Der lebensfrohe Däne ist einer der wenigen Handballer, der bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag steht und in der gesamten Corona-Saison noch nicht länger ausgefallen ist.

Als er am Donnerstag-Mittag darauf von der RNZ darauf angesprochen wird, muss er lachen. Er sagt: "Ja, das stimmt. Mein Körper ist fit."

"Erste Wahl"

Der Linkshänder, 27, hat in der vergangenen Woche seinen Vertrag beim Bundesligisten um ein weiteres Jahr verlängert. Die Gespräche haben länger gedauert, die Freude über eine Einigung ist für den in Heidelberg lebenden Dänen umso größer. Er wird also weiterhin im rechten Rückraum ein Gespann mit dem Schweden Albin Lagergren bilden. Ob es noch andere Angebote gab? Kirkelokke antwortet diplomatisch: "Die Löwen waren meine erste Wahl."

So verrät er sogar, dass die Tinte bereits vor einigen Wochen trocken gewesen sei. Also noch bevor öffentlich wurde, dass der Cheftrainer in der kommenden Saison nicht mehr Martin Schwalb, sondern Klaus Gärtner heißen wird.

Aktuell – vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen den HC Erlangen – leiten beide im Tandem das Training. Doch wer hat wirklich das Sagen? "Beide ein bisschen", sagt Kirkelokke: "Es ist klar, dass Klaus jetzt mehr Verantwortung übertragen bekommen soll. Ich mag ihn."

Eine größere Rolle will auch Kirkelokke bald einnehmen. Vor zwei Jahren kam er von GOG Gudme aus seiner Heimat nach Mannheim, seitdem zeigte er immer wieder gute Spiele, wirkte aber ebenfalls häufig verunsichert. "Höhen und Tiefen", sagt er selbst: "Ich weiß, dass ich es besser machen kann." Generell ist der Rückraumspieler niemand, an dem schlechte Leistungen spurlos vorbei gehen. "Ich mache mir dann viele Gedanken, das stimmt", sagt er: "Aber mittlerweile habe ich auch schon gelernt, damit umzugehen – es geht immer weiter."

Spiele gibt’s ja bekanntlich genügend. In der Liga gilt es für Kirkelokke und Co., die bittere und enttäuschende Niederlage vom vergangenen Wochenende in Stuttgart aus den Köpfen zu bekommen. "Das war viel zu schlecht", so Kirkelokke: "Wir brauchen Siege und wollen unbedingt diesen dritten Platz haben." Dafür sollte man gegen Erlangen nicht erneut patzen. "Gerade aus dem Rückraum sind sie sehr gefährlich. Ich weiß, dass wir gegen sie eigentlich immer Probleme hatten."

Der absolute Fokus liegt bei den Rhein-Neckar Löwen aber auf dem internationalen Geschäft. In der EHF European League steht am 22. und 23. Mai das Final Four in der Mannheimer SAP Arena statt – für die Badener ist es die große Chance, eine bescheidene Saison mit einem Titelgewinn zu retten.

Für Kirkelokke wäre es der erste Pokal, den er in seiner Vereinslaufbahn in die Höhe strecken dürfte. "Ich bin optimistisch", sagt er: "Bis zu diesem Wochenende ist hoffentlich auch der eine oder andere Spieler zurück."

Lukas Nilsson (Sprunggelenk) befinde sich schon wieder im Training, Uwe Gensheimer (Knie) wärmt sich zumindest auf, Mikael Appelgren (Knie/Schulter) trainiert zwar, ist aber noch ein Stück von seiner Rückkehr entfernt, und Jannik Kohlbacher (Wade) peilt auch das Final Four für sein Comeback an.

Doch: Niclas Kirkelokke ist kein Arzt und will deshalb auch keine Prognosen stellen. Er konzentriert sich lieber auf seinen Körper – der ist nämlich gesund.