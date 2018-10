Von Tillmann Bauer

Mannheim. Er hatte noch lange nach Schlusspfiff seinen Spaß. Bogdan Radivojevic (25) hat man in der SAP Arena lange nicht mehr so strahlen sehen, wie am Mittwochabend. Lässig kam er aus der Kabine stolziert, den Kopf nach oben gerichtet, ein breites Grinsen im Gesicht.

Er war schlicht glücklich. Das lag daran, dass er beim 36:27-Sieg gegen Kristianstad über die komplette Dauer auf der Platte stand, neunmal einnetzte und sich zum Mann des Abends bei den Rhein-Neckar Löwen aufschwang.

"Ich bin mega froh, dass ich mal wieder 60 Minuten gespielt habe", so der Serbe, dessen Körper bis hinters Ohrläppchen mit Tattoos geschmückt ist, "das war jetzt echt lange nicht so." Normalerweise ist er hinter Nationalspieler Patrick Groetzki klar die zweite Wahl, Radivojevic spielt eigentlich nur, sollte Groetzki verletzt sein oder eine Pause brauchen. Letzteres war am Mittwoch der Fall. "Das war nicht nur von mir gut, sondern von der ganzen Mannschaft", lobte Radivojevic, der die absolute Rückendeckung seines Außenkollegen spürt: "Bogdan hat ein richtig gutes Spiel gemacht, das gönne ich ihm von Herzen, weil ich weiß, dass die Situation für ihn nicht ganz einfach ist", zeigte sich Groetzki als wahrer Sportsmann.

Nun gehen aber alle Blicke in Richtung Topspiel, der ruhmreiche THW Kiel kommt am Samstag nach Mannheim (18.10 Uhr). Dann wird wohl wieder Groetzki auf der Außenbahn wirbeln und zudem Ilja Abutovic die Löwen-Abwehr stabilisieren. Gegen Kristianstad noch nicht benötigt, könnte seine Rückkehr einen zusätzlichen Motivationsschub geben.

"Das ist sehr wichtig für uns", freute sich Nikolaj Jacobsen. Der Cheftrainer betonte noch einmal, dass der großgewachsene Serbe ein "sehr guter Abwehrspieler" sei und man dadurch wieder "ganz andere Möglichkeiten" habe. Aber ist er denn fit? Jacobsens Urteil: "Nicht voll einsatzfähig, aber er kann spielen."

Ob mit oder ohne Abutovic, die Handballfans können ein Fest erwarten. Spiele gegen den deutschen Rekordmeister waren schon immer von großem Interesse, die SAP Arena ist nahezu ausverkauft, ganz Handballdeutschland fiebert dem Duell entgegen, wenn die Zebras bei den Löwen gastieren. Andy Schmid weiß, worauf es ankommt, er hat schon viele Duelle gegen Kiel bestritten.

"Wir dürfen uns keine einfachen Fehler erlauben", sagte der Schweizer, "beide Teams bewegen sich absolut auf einem Niveau, das wird dann konsequent bestraft." Wolle man um die Meisterschaft ein Wort mitreden, so Schmid, sollte man die Heimspiele gewinnen. "Wir müssen uns aber nicht verstecken, gegen Kiel sahen wir in den letzten Jahren zuhause immer gut aus."

Wenn es nach seinem Trainer geht, dann hat die Tabelle bisher wenig Aussagekraft. Vier Minuspunkte stehen auf dem Kieler Konto. "Sie haben in Magdeburg und in Flensburg verloren", lacht Jacobsen, "das kann glaube ich jedem Team der Liga passieren."

Spaßvogel Radivojevic wurde kurzzeitig sehr ernst, als er feststellte, dass Kiel in diesem Jahr keine Champions League spielt und dadurch eine geringere Belastung als die Löwen hat: "Das ist natürlich ein Vorteil." Dann entspannte sich seine Miene aber wieder. "Naja - ist ja auch egal, das wird eine hammer-geile Atmosphäre, wir freuen uns riesig darauf." Und wer weiß, vielleicht hat er sich ja sogar eine Chance in der Start-Sieben verdient…