Heidelberg. (tib) Dass sich im Nachwuchsleistungszentrum in Kronau viele handballerische Talente tummeln, ist kein Geheimnis mehr. Jüngstes Beispiel? Mit Maximilian Kessler, 22, und Benedikt Damm, 19, haben wieder einmal zwei hoffnungsvolle Nachwuchsspieler den ersten Schritt in die Bundesliga gemacht. Denn sind der Linksaußen und der Kreisspieler normalerweise in der Drittliga-Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen am Ball, wurden sie nun mit einem Zweitspielrecht bei den Eulen Ludwigshafen im Handball-Oberhaus ausgestattet. Es ist der nächste große Meilenstein auf dem mühevollen Weg zum Handball-Profi.

Das weiß auch Michel Abt. Der Trainer und Nachwuchskoordinator der Junglöwen freut sich für seine Schützlinge: "Sie können mit dem Doppelspielrecht ihren nächsten Entwicklungsschritt machen. Gleichzeitig ist dies eine tolle Bestätigung unserer Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum der Junglöwen."

Schließlich hat sich Abt zum Ziel gesetzt, den Zusammenhalt zwischen Profimannschaft und Nachwuchs zu stärken. So hatten in den vergangenen Jahren immer wieder viele Talente aus der zweiten Mannschaft die Chance, sich im Training bei den Bundesliga-Profis zu beweisen und sich beim Trainerteam für Einsatzzeiten zu empfehlen.

Kessler und Damm haben sie genutzt. Auch wenn das Erstspielrecht der beiden weiterhin bei den Rhein-Neckar Löwen II, bei welchen sie tragende Rollen haben, bleibt, können die Talente nun auch in Ludwigshafen auf sich aufmerksam machen.

Benjamin Matschke – der Trainer der Eulen – wird es zumindest genau beobachten. "Sie wissen um ihre Position und ihre Chance. Sie wollen den nächsten Schritt ihrer Karriere bei uns gehen", sagt er: "Charakterlich passen die beiden bei uns hervorragend rein. Benedikt Damm besitzt zudem eine wahnsinnige Körperlichkeit."

Und wer weiß, vielleicht starten die beiden schon bald mit den Eulen Ludwigshafen in der Bundesliga durch.