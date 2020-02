Handball: WM, Island - Frankreich, Hauptrunde, Gruppe 1, 2. Spieltag. Islands Ymir Örn Gislason (l) versucht Frankreichs Romain Lagarde am Wurf zu hindern. Foto: Marius Becker/dpa

Mannheim. (tib) Was die Rhein-Neckar Zeitung bereits in der Donnerstagsausgabe exklusiv berichtet hatte, scheint wohl bereits heute einzutreffen. Bei der außerordentlichen Pressekonferenz der Handballer der Rhein-Neckar Löwen in der SAP Arena heute um 18.15 Uhr im Vorfeld der Bundesliga-Begegnung gegen die MT Melsungen werden die Badener wohl die kurzfristige Verpflichtung des isländischen Abwehrspielers Ymir Örn Gislason bekannt geben.

Das 22-jährige Talent hat gerade mit der isländischen Nationalmannschaft und Landsmann Alexander Petersson die Europameisterschaft hinter sich und soll vom Hauptstadt-Klub Valur Reykjavik mit sofortiger Wirkung nach Mannheim wechseln. Aus isländischen Medien heißt es, dass der Wechsel erst nach dieser Spielzeit geplant gewesen sein soll - weil der Schwede Jesper Nielsen aktuell aber verletzt fehlt und der Spanier Gedeon Guardiola den Verein nach der Saison in Richtung Lemgo verlassen wird, könnte es nun schneller als gedacht gehen. Es wäre zudem ein Transfer für die Zukunft.