Auf dem Hosenboden: Torhüter Nikolas Katsigiannis feierte kein Debüt, an das er sich gerne zurückerinnern wird. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Es war eher ein Schleichen als ein Gehen. Völlig konsterniert stiefelten die Spieler der Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend in die Katakomben. Die Blicke leer, die Schultern hängend. Der Grund für die Begräbnis-Stimmung war über ihren Köpfen abzulesen. Dort leuchtete ein 23:28 (12:16) vom Mega-Videowürfel in der SAP Arena herunter. Der DHfK Leipzig hatte das "Ufo" gestürmt.

Ernüchternd, oder besser: Erschreckend war’s, was sich da zwischen den Kreisen abgespielt hatte. Dafür Worte zu finden? Ganz schwierig. Rechtsaußen Patrick Groetzki probierte es trotzdem: "So viele technische Fehler habe ich bei den Löwen noch nie erlebt", sagte er.

Drei Spiele, drei Siege. Punktetechnisch war er wie gemalt, der Saisonstart der Löwen. Aber am Donnerstag kam Leipzig, nicht wie zuvor Essen oder Bittenfeld. Und die Sachsen haben es drauf, gegen die kann man mal verlieren. Warum, zeigte sich schnell: Hinten kompakt, vorne varianten- und trickreich. So traten sie auf.

2:4 stand es nach acht Minuten. Den Löwen fehlten die zündenden Ideen. Immer wieder verzettelten sie sich, sorgten für ein wahres Fehlpass-Festival. Schwalb kochte schon früh innerlich, unruhig tigerte der Trainer-Altmeister vor der eigenen Bank hin und her. Die Grüne Karte für die Auszeit hatte er da längst in der Hand. Der neue Plan: Sieben gegen Sechs – Torhüter runter, siebter Feldspieler rein.

Ein logischer Ansatz, aber nicht die Lösung. Es wurde immer desolater. Besonders schlimm: Es schien fast so, als würden die Emotionen fehlen. Auch Uwe Gensheimer erkannte das: Wild wirbelte der Kapitän mit den Armen durch die Luft und fauchte seine Kollegen regelrecht an. So, als wollte er sagen: Hey Jungs, wacht jetzt endlich mal auf. Kämpft!

In die Pause ging es mit einem 12:16. Immerhin muss man da schon fast betonen: Schließlich lag man zwischenzeitlich bereits mit 8:14 hinten. Das Gute am Vier-Tore-Rückstand: Eigentlich konnte es nur besser werden. Denn so wie vor der Pause hatte man die Löwen lange nicht mehr gesehen. Die erste Halbzeit erinnerte stark an die letzten hilflosen Auftritte unter Ex-Trainer Kristjan Andresson.

Die zweite auch. Orientierungslos schlitterten die Gelben immer tiefer in den Schlamassel. Und es war immer das gleiche Muster: Ballverlust vorne, Konter, Gegentor. Einladungen waren das. Ohne Keeper im eigenen Kasten sowieso. Wie viele Treffer so fielen? Schwer zu sagen. 14, 15 dürften es gewesen sein. Doch Schwalb hielt bis zur 44. Minute am Überzahl-Spiel fest. Spielmacher Andy Schmid war da schon längst Bankangestellter, schaute nur noch zu.

Klar ist: Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass noch viel Arbeit vor Schwalb liegt. Die Baustellen sind riesig. Vor allem der Ausfall von Nationalspieler Jannik Kohlbacher wiegt schwer. Ohne ihn geht am gegnerischen Kreis so gut wie nichts.

Ach ja, bei all dem Gejammer: Nikolas Katsigiannis, Deutsch-Grieche, 38, Torhüter von Beruf, feierte sein Debüt. In Dreiviertel-Shorts, auch Hochwasser-Hosen genannt, rückte er zwischen die Pfosten. Mit mäßigem Erfolg. Drei, vier Paraden – mehr war nicht.

Stenogramm: 2:1, 2:5, 4:8, 7:11, 8:14, 11:14, 12.16 (Halbzeit), 14:21, 17:25, 20:28, 23:28 (Endstand).

Löwen: Gensheimer 7/3, Lagarde 3, Tollbring 3, Patrail 2, Lagergren 2, Groetzki 5, Gislason 1.

Leipzig: P. Larsen 5, Krzikalla 4/3, Binder 5, M. Larsen 6, Weber 3, Mamic 4, Milosevic 1.